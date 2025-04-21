https://sarabic.ae/20250421/دولة-عربية-تعلن-الحداد-3-أيام-على-وفاة-البابا-فرنسيس-1099766612.html
دولة عربية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة البابا فرنسيس
دولة عربية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة البابا فرنسيس
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الحداد الرسمي على وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الاثنين ولغاية يوم الأربعاء المقبل. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان صادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود مكيه: "ستنكس خلال فترة الحداد الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع الحدث الجلل، على أن تتخذ الإجراءات ذاتها يوم الصلاة لراحة نفس قداسته وتشييعه".وأضاف: "لقد ترك قداسته إرثاً عظيماً في سعيه إلى السلام العالمي وتحقيق العدالة. وكيف ننسى وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها مع سماحة شيخ الأزهر … وكيف ننسى زياراته أقاصي الأرض دفاعاً عن الأخوة الحقيقية وتكريس الحوار بين الأديان … وهو ما للبنان ميزة وقدرة وفرادة بأن يكون أرضاً وأهلاً لهذا الحوار".وأضاف: "نفقد الإنسان القسيس، الراهب الزاهد المتعبد، الذي طلق الألقاب وارتقى بالرسالة السماوية إرتقاء يسوعيا، بأن لا تساوي بين حب الله وكره الإنسان".وأعلن الفاتيكان في بيان مصور، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما.وتوفي البابا، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.وقال الكاردينال كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35 عاد أسقف روما فرنسيس إلى بيت الآب".أول ظهور علني للبابا فرنسيس بعد أسبوعين قضاهما في المستشفى.. صور وفيديو
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
دولة عربية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة البابا فرنسيس
أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الحداد الرسمي على وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الاثنين ولغاية يوم الأربعاء المقبل.
وجاء في بيان صادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود مكيه: "ستنكس خلال فترة الحداد الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع الحدث الجلل، على أن تتخذ الإجراءات ذاتها يوم الصلاة لراحة نفس قداسته وتشييعه".
وقال نواف سلام ناعيا بابا الفاتيكان: "برحيل الحبر الأعظم، البابا فرنسيس، يخسر لبنان سنداً متيناً، ويخسر العالم رجل المحبة والسلام، نصير الفقراء والمهمشين، المعروف بتواضعه وقربه من الناس. هو الذي وقف دوماً إلى جانب لبنان، ولطالما صلّى له ورغب بزيارته. كل العزاء لحاضرة الفاتيكان، والمسيحيين عموماً، وكل محبّي الحبر الأعظم … وما أكثرهم".
وأضاف: "لقد ترك قداسته إرثاً عظيماً في سعيه إلى السلام العالمي وتحقيق العدالة. وكيف ننسى وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها مع سماحة شيخ الأزهر … وكيف ننسى زياراته أقاصي الأرض دفاعاً عن الأخوة الحقيقية وتكريس الحوار بين الأديان … وهو ما للبنان ميزة وقدرة وفرادة بأن يكون أرضاً وأهلاً لهذا الحوار".
وفي السياق ذاته، نعى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في بيان، البابا فرنسيس قائلا: "في لحظة الإنسانية فيها بأمس الحاجة إلى الكلمة التي تجمع، نفقد قامة ما نطقت إلا بالحق".
وأضاف: "نفقد الإنسان القسيس، الراهب الزاهد المتعبد، الذي طلق الألقاب وارتقى بالرسالة السماوية إرتقاء يسوعيا، بأن لا تساوي بين حب الله وكره الإنسان".
وأعلن الفاتيكان في بيان مصور، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما.
وقد ظهر البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يساعده على التنفس.
وتوفي البابا، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.
وقال الكاردينال
كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35 عاد أسقف روما فرنسيس إلى بيت الآب".