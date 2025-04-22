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https://sarabic.ae/20250422/الحكومة-السودانية-تدعو-مجلس-الأمن-لتصنيف-الدعم-السريع-منظمة-إرهابية-وفرض-عقوبات-على-جميع-قادتها-1099797137.html
الحكومة السودانية تدعو مجلس الأمن لتصنيف "الدعم السريع" منظمة إرهابية وفرض عقوبات على جميع قادتها
الحكومة السودانية تدعو مجلس الأمن لتصنيف "الدعم السريع" منظمة إرهابية وفرض عقوبات على جميع قادتها
سبوتنيك عربي
أشاد وزير المال السوداني، جبريل إبراهيم، اليوم الثلاثاء، بإدانة مجلس الأمن الدولي لجرائم "قوات الدعم السريع" في مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T12:20+0000
2025-04-22T12:20+0000
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وقال إبراهيم، إن هذه الإشادة خطوة نحو تحقيق العدالة للضحايا، مطالبًا المجلس بتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية وفرض عقوبات على جميع قادتها.وأكد النائب العام السوداني الفاتح طيفور، أمس الاثنين، "محاكمة 16 متهما من قيادات الدعم السريع في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تأكيدا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.وقال الفاتح طيفور، في تصريحات صحفية، إن "لدينا أدلة دامغة تثبت تورط قادة الدعم السريع في عدد من الجرائم من بينها قتل والي غرب دارفور السابق"، مؤكدا أنه طالب الإنتربول بالقبض على متهمين بارتكاب عدد من الجرائم أثناء الحرب.ولفت إلى أن "الموقعين على ميثاق تأسيس الموقع بنيروبي سيقدمون للمحاكمة حضوريا أو غيابيا"، مشيرا إلى أن "رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، أحد المتهمين الذين ستتم محاكمتهم خلال الأسابيع القادمة".وأضاف النائب العام السوداني أن "العشرات من منسوبي الجيش والشرطة والمستنفرين قدموا للمحاكمة لارتكابهم جرائم فردية في الحرب الحالية".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20250421/هل-بدأت-الحرب-الأهلية-في-جنوب-السودان-ما-مصير-اتفاق-السلام-الموقع-بين-الحكومة-والمعارضة؟-1099770861.html
https://sarabic.ae/20250420/منسق-المدنية-للسلام-في-السودان-يكشف-لـسبوتنيك-العوامل-التي-أفشلت-مؤتمر-لندن-لوقف-الحرب-1099736351.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الحكومة السودانية تدعو مجلس الأمن لتصنيف "الدعم السريع" منظمة إرهابية وفرض عقوبات على جميع قادتها

12:20 GMT 22.04.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالسودان..عناصر من الجيش السوداني بعد دخول الخرطوم واسترداد مناطق من الدعم السريع
السودان..عناصر من الجيش السوداني بعد دخول الخرطوم واسترداد مناطق من الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أشاد وزير المال السوداني، جبريل إبراهيم، اليوم الثلاثاء، بإدانة مجلس الأمن الدولي لجرائم "قوات الدعم السريع" في مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك.
وقال إبراهيم، إن هذه الإشادة خطوة نحو تحقيق العدالة للضحايا، مطالبًا المجلس بتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية وفرض عقوبات على جميع قادتها.
وأكد النائب العام السوداني الفاتح طيفور، أمس الاثنين، "محاكمة 16 متهما من قيادات الدعم السريع في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تأكيدا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
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أمس, 19:47 GMT
وقال الفاتح طيفور، في تصريحات صحفية، إن "لدينا أدلة دامغة تثبت تورط قادة الدعم السريع في عدد من الجرائم من بينها قتل والي غرب دارفور السابق"، مؤكدا أنه طالب الإنتربول بالقبض على متهمين بارتكاب عدد من الجرائم أثناء الحرب.
ولفت إلى أن "الموقعين على ميثاق تأسيس الموقع بنيروبي سيقدمون للمحاكمة حضوريا أو غيابيا"، مشيرا إلى أن "رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، أحد المتهمين الذين ستتم محاكمتهم خلال الأسابيع القادمة".
وأضاف النائب العام السوداني أن "العشرات من منسوبي الجيش والشرطة والمستنفرين قدموا للمحاكمة لارتكابهم جرائم فردية في الحرب الحالية".
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
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وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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