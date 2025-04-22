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الهند تكشف عن محادثات مع السعودية لإنشاء أكبر مصفاة للنفط صديقة للبيئة في العالم
الهند تكشف عن محادثات مع السعودية لإنشاء أكبر مصفاة للنفط صديقة للبيئة في العالم
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن بلاده والسعودية تدرسان مشاريع مشتركة في المصافي، والبتروكيماويات، والاستثمارات السعودية في قطاع الصناعات التحويلية... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T15:24+0000
2025-04-22T15:24+0000
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ونقلت وسائل إعلام عربية عن مودي قوله في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى السعودية، اليوم الثلاثاء: "تتم دراسة الآفاق الجديدة للتعاون في الأمن الإلكتروني، والهند والسعودية تعكفان على دراسات جدوى بشأن ربط شبكات الكهرباء".وتعتبر السعودية مصدرًا رئيسيًا للتحويلات إلى الهند، إذ أن أكثر من 2.3 مليون هندي يقيمون في المملكة العربية السعودية.وكان وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مدينة جدة السعودية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بزيارة رسمية بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وكانت زيارة ولي العهد السعودي للهند عام 2019 شهدت إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي – الهندي، ومواءمة رؤية المملكة 2030 مع رؤية الهند المتقدمة 2047.
https://sarabic.ae/20241101/السعودية-تعلن-عن-خط-ملاحي-جديد-يربط-موانئ-الخليج-بالهند-صور-1094380043.html
https://sarabic.ae/20230911/ولي-العهد-السعودي-يبدأ-زيارة-للهند-في-أعقاب-قمة-العشرين-1080906517.html
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أخبار الهند اليوم, السعودية, سوق النفط, اقتصاد
أخبار الهند اليوم, السعودية, سوق النفط, اقتصاد

الهند تكشف عن محادثات مع السعودية لإنشاء أكبر مصفاة للنفط صديقة للبيئة في العالم

15:24 GMT 22.04.2025
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على اليمين، يرحب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مركز بهارات ماندابام للمؤتمرات لحضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند، السبت 9 سبتمبر 2023.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على اليمين، يرحب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مركز بهارات ماندابام للمؤتمرات لحضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند، السبت 9 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن بلاده والسعودية تدرسان مشاريع مشتركة في المصافي، والبتروكيماويات، والاستثمارات السعودية في قطاع الصناعات التحويلية الدفاعية في الهند، الذي ظل مفتوحًا أمام الاستثمارات الخاصة.
ونقلت وسائل إعلام عربية عن مودي قوله في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى السعودية، اليوم الثلاثاء: "تتم دراسة الآفاق الجديدة للتعاون في الأمن الإلكتروني، والهند والسعودية تعكفان على دراسات جدوى بشأن ربط شبكات الكهرباء".
وبحسب وسائل الإعلام، تعتبر الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، فيما تعتبر السعودية خامس شريك تجاري للهند، وتسعى السعودية والهند لتطوير التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوجد اتفاقيات بين السعودية والهند في مجالات الاستثمار والصناعة وتحلية المياه.
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1 نوفمبر 2024, 09:45 GMT
ويخطط البلدان لإنشاء أكبر مصفاة للنفط صديقة للبيئة في العالم بتكلفة 44 مليار دولار وبطاقة إنتاجية 1.2 مليون برميل يومياً.
وتعتبر السعودية مصدرًا رئيسيًا للتحويلات إلى الهند، إذ أن أكثر من 2.3 مليون هندي يقيمون في المملكة العربية السعودية.
وكان وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مدينة جدة السعودية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بزيارة رسمية بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
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وقال مودي في تغريدة عبر حسابه في "إكس": "وصلت إلى جدة، ستعزز هذه الزيارة الصداقة بين الهند والسعودية، وأنا أتطلع للمشاركة في مختلف البرامج اليوم وغد".
وكانت زيارة ولي العهد السعودي للهند عام 2019 شهدت إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي – الهندي، ومواءمة رؤية المملكة 2030 مع رؤية الهند المتقدمة 2047.
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