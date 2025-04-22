https://sarabic.ae/20250422/الهند-تكشف-عن-محادثات-مع-السعودية-لإنشاء-أكبر-مصفاة-للنفط-صديقة-للبيئة-في-العالم-1099804428.html
الهند تكشف عن محادثات مع السعودية لإنشاء أكبر مصفاة للنفط صديقة للبيئة في العالم
الهند تكشف عن محادثات مع السعودية لإنشاء أكبر مصفاة للنفط صديقة للبيئة في العالم
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن بلاده والسعودية تدرسان مشاريع مشتركة في المصافي، والبتروكيماويات، والاستثمارات السعودية في قطاع الصناعات التحويلية... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T15:24+0000
2025-04-22T15:24+0000
2025-04-22T15:24+0000
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ونقلت وسائل إعلام عربية عن مودي قوله في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى السعودية، اليوم الثلاثاء: "تتم دراسة الآفاق الجديدة للتعاون في الأمن الإلكتروني، والهند والسعودية تعكفان على دراسات جدوى بشأن ربط شبكات الكهرباء".وتعتبر السعودية مصدرًا رئيسيًا للتحويلات إلى الهند، إذ أن أكثر من 2.3 مليون هندي يقيمون في المملكة العربية السعودية.وكان وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مدينة جدة السعودية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بزيارة رسمية بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وكانت زيارة ولي العهد السعودي للهند عام 2019 شهدت إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي – الهندي، ومواءمة رؤية المملكة 2030 مع رؤية الهند المتقدمة 2047.
https://sarabic.ae/20241101/السعودية-تعلن-عن-خط-ملاحي-جديد-يربط-موانئ-الخليج-بالهند-صور-1094380043.html
https://sarabic.ae/20230911/ولي-العهد-السعودي-يبدأ-زيارة-للهند-في-أعقاب-قمة-العشرين-1080906517.html
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أخبار الهند اليوم, السعودية, سوق النفط, اقتصاد
أخبار الهند اليوم, السعودية, سوق النفط, اقتصاد
الهند تكشف عن محادثات مع السعودية لإنشاء أكبر مصفاة للنفط صديقة للبيئة في العالم
كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن بلاده والسعودية تدرسان مشاريع مشتركة في المصافي، والبتروكيماويات، والاستثمارات السعودية في قطاع الصناعات التحويلية الدفاعية في الهند، الذي ظل مفتوحًا أمام الاستثمارات الخاصة.
ونقلت وسائل إعلام عربية عن مودي قوله في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى السعودية، اليوم الثلاثاء: "تتم دراسة الآفاق الجديدة للتعاون في الأمن الإلكتروني، والهند
والسعودية تعكفان على دراسات جدوى بشأن ربط شبكات الكهرباء".
وبحسب وسائل الإعلام، تعتبر الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، فيما تعتبر السعودية خامس شريك تجاري للهند، وتسعى السعودية والهند لتطوير التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوجد اتفاقيات بين السعودية والهند في مجالات الاستثمار والصناعة وتحلية المياه.
ويخطط البلدان لإنشاء أكبر مصفاة للنفط صديقة للبيئة في العالم بتكلفة 44 مليار دولار وبطاقة إنتاجية 1.2 مليون برميل يومياً.
وتعتبر السعودية مصدرًا رئيسيًا للتحويلات إلى الهند، إذ أن أكثر من 2.3 مليون هندي يقيمون في المملكة العربية السعودية
.
وكان وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مدينة جدة السعودية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بزيارة رسمية بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
11 سبتمبر 2023, 10:31 GMT
وقال مودي في تغريدة عبر حسابه في "إكس": "وصلت إلى جدة، ستعزز هذه الزيارة الصداقة بين الهند والسعودية، وأنا أتطلع للمشاركة في مختلف البرامج اليوم وغد".
وكانت زيارة ولي العهد السعودي للهند عام 2019 شهدت إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي – الهندي، ومواءمة رؤية المملكة 2030
مع رؤية الهند المتقدمة 2047.