https://sarabic.ae/20250424/إيران-ترد-على-اتهامات-هولندا-لها-بالتورط-في-محاولات-اغتيال-داخل-أوروبا-1099871230.html
إيران ترد على اتهامات هولندا لها بالتورط في "محاولات اغتيال داخل أوروبا"
إيران ترد على اتهامات هولندا لها بالتورط في "محاولات اغتيال داخل أوروبا"
سبوتنيك عربي
ردت إيران رسميا، اليوم الخميس، على ما ورد في التقرير السنوي لجهاز المخابرات والأمن العام الهولندي، والذي يزعم بتورط طهران في محاولات اغتيال داخل أوروبا. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
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ووصفت سفارة إيران لدى هولندا تلك المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة".وشددت السفارة في بيان رسمي لها، على أن "إيران كانت وما زالت الضحية الأكبر للإرهاب، وتتمتع بإرادة قوية في محاربته بجميع أشكاله"، مؤكدة أن تلك الادعاءات "تمثل تشويها متعمدا لصورة إيران"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأضافت السفارة "إن الادعاءات الباطلة ليست سوى محاولة من بعض الأفراد لتصوير أنفسهم كمظلومين والحصول على مكانة سياسية أو امتيازات من الحكومة المضيفة".وصرحت وكالة المخابرات الهولندية، اليوم الخميس، أنها "تشتبه في وقوف طهران خلف محاولتي اغتيال استهدفت معارضين للحكومة الإيرانية في أوروبا".ونقلت وسائل إعلام غربية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية، قوله إن "أمستردام استدعت السفير الإيراني لديها بعد المعلومات الواردة في تقرير وكالة المخابرات الهولندية".وأشار التقرير إلى أنه تم إلقاء القبض على رجلين، في يونيو/ حزيران 2024، بمدينة هارلم الهولندية، بعد محاولة اغتيال استهدفت مواطنا إيرانيا مقيما في البلاد، مشيرة إلى أن أحدهما يشتبه في ضلوعه بمحاولة اغتيال استهدفت السياسي الإسباني المنتقد لإيران أليخو فيدال كوادراس، في مدينة مدريد الإسبانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.وقال التقرير إنه من المرجح أن تكون إيران وراء محاولتي الاغتيال في هولندا وإسبانيا، بينما لم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية ردا حتى الآن، على ما ذكرته وسائل الإعلام الغربية.
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https://sarabic.ae/20250422/إيران-ترفض-بشدة-الاتهامات-الأمريكية-الإسرائيلية-ضدها-بشأن-سوريا-وتصفها-بـالكاذبة-1099776132.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار هولندا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار هولندا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران ترد على اتهامات هولندا لها بالتورط في "محاولات اغتيال داخل أوروبا"
ردت إيران رسميا، اليوم الخميس، على ما ورد في التقرير السنوي لجهاز المخابرات والأمن العام الهولندي، والذي يزعم بتورط طهران في محاولات اغتيال داخل أوروبا.
ووصفت سفارة إيران لدى هولندا تلك المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة".
وشددت السفارة في بيان رسمي لها، على أن "إيران كانت وما زالت الضحية الأكبر للإرهاب، وتتمتع بإرادة قوية في محاربته بجميع أشكاله"، مؤكدة أن تلك الادعاءات "تمثل تشويها متعمدا لصورة إيران"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وأضافت السفارة "إن الادعاءات الباطلة ليست سوى محاولة من بعض الأفراد لتصوير أنفسهم كمظلومين والحصول على مكانة سياسية أو امتيازات من الحكومة المضيفة".
وتابع البيان: "للأسف، فإن الكثير من الأفراد والمنظمات التي ارتكبت أعمالا إرهابية في إيران، بل واعترفت بها أو تفتخر بها، تعمل في أوروبا بدعم من الحكومات الغربية، وهي مصدر الكثير من هذه الادعاءات".
وصرحت وكالة المخابرات الهولندية، اليوم الخميس، أنها "تشتبه في وقوف طهران خلف محاولتي اغتيال
استهدفت معارضين للحكومة الإيرانية في أوروبا".
ونقلت وسائل إعلام غربية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية، قوله إن "أمستردام استدعت السفير الإيراني
لديها بعد المعلومات الواردة في تقرير وكالة المخابرات الهولندية".
وأشار التقرير إلى أنه تم إلقاء القبض على رجلين، في يونيو/ حزيران 2024، بمدينة هارلم الهولندية، بعد محاولة اغتيال استهدفت مواطنا إيرانيا مقيما في البلاد، مشيرة إلى أن أحدهما يشتبه في ضلوعه بمحاولة اغتيال استهدفت السياسي الإسباني المنتقد لإيران أليخو فيدال كوادراس، في مدينة مدريد الإسبانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وقال التقرير إنه من المرجح أن تكون إيران وراء محاولتي الاغتيال
في هولندا وإسبانيا، بينما لم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية ردا حتى الآن، على ما ذكرته وسائل الإعلام الغربية.