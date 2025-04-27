https://sarabic.ae/20250427/عبد-العاطي-مصر-تواجه-تحديات-جسيمة-وكل-تطور-يحدث-في-المنطقة-ينعكس-على-الداخل-1099942067.html

عبد العاطي: مصر تواجه تحديات جسيمة وكل تطور يحدث في المنطقة ينعكس على الداخل

عبد العاطي: مصر تواجه تحديات جسيمة وكل تطور يحدث في المنطقة ينعكس على الداخل

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن "مصر تظل صمام الأمان للمنطقة بفضل قيادتها الرشيدة وحكمتها في إدارة الملفات المعقدة". 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T16:00+0000

2025-04-27T16:00+0000

2025-04-27T16:00+0000

مصر

أخبار مصر الآن

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099940109_0:84:960:624_1920x0_80_0_0_7cc37689610c99a9a161bf5923793f54.jpg

وخلال لقائه مجلس أمناء الحوار الوطني بكامل أعضائه بمن فيهم الأعضاء الأربعة الجدد الذين تم ضمهم للمجلس، أشار عبد العاطي، إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الساحتين الإقليمية والدولية، مشددًا على أن "الدولة المصرية تعمل بكل قوتها للحفاظ على استقرارها وأمنها القومي وسط المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة".وشدد عبد العاطي، على أن "مصر تواجه تحديات جسيمة من جميع الاتجاهات، وعلى رأسها الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة"، مؤكدا، أن "موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين".كما أشار وزير الخارجية المصري إلى أن "معبر رفح مفتوح باستمرار من الجانب المصري لتقديم الدعم الإنساني، مع الإصرار على عدم تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف"، موضحا أن "الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع في محيطه الإقليمي، وأن كل تطور يحدث في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على الداخل المصري".وأكد عبد العاطي، أن "العقيدة الاستراتيجية لمصر تقوم على الاتزان والحكمة، مع عدم إغفال أي ملف من ملفات السياسة الخارجية، والعمل على تعظيم الشراكات الاستراتيجية، مع إيلاء دعم القطاع الخاص داخليًا وخارجيًا أهمية كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني".وكانت وسائل إعلام عربية قد تحدثت عن وجود مقترح قطري مصري جديد لإعلان هدنة مدتها 7 سنوات في قطاع غزة، فيما أكد قيادي في "حماس" أن وفدًا من الحركة غادر الدوحة متوجهًا إلى القاهرة لبحث "أفكار جديدة" للتهدئة في غزة.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20250421/مصر-والسعودية-تتوافقان-على-رفض-تهجير-الفلسطينيين-وتبحثان-الخطة-العربية-الإسلامية-لإعادة-إعمار-غزة-1099763787.html

https://sarabic.ae/20250422/غالانت-يفجر-مفاجأة-نفق-فيلادلفيا-كذبة-إسرائيلية-كبرى-1099792524.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي