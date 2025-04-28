https://sarabic.ae/20250428/خبير-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-تحركتا-تطبيقا-لمعاهدة-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-----1099968847.html
خبير: روسيا وكوريا الديمقراطية تحركتا تطبيقا لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة
خبير: روسيا وكوريا الديمقراطية تحركتا تطبيقا لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة
سبوتنيك عربي
أكد الباحث الرائد في مركز الدراسات الكورية في معهد الصين وآسيا الحديثة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ألكسندر جيبين، أن روسيا وكوريا الديمقراطية تحركتا... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T11:56+0000
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وقال جيبين: "حدث تاريخي بكل معنى الكلمة. هذا الحدث استثنائي للغاية. وليس من قبيل المصادفة أن يرى الرئيس الروسي إمكانية إصدار بيان خاص بهذا الشأن. فقد تبين أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي الدولة الوحيدة في العالم التي ساعدت روسيا، لا قولاً بل فعلاً، وبشكل مباشر ومباشر للغاية - بإرسال قواتها المسلحة - في مواجهة عدوان نظام كييف وشركائه، وتحديداً بغزو هذه القوات لمقاطعة كورسك".وأضاف الخبير، أن روسيا وكوريا الشمالية تحركتا بالامتثال الكامل لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها العام الماضي، وتصرفتا بنجاح وتم إنجاز المهمة.وقال الخبير: "أعتقد أن مثل هذا التقييم العالي سيساهم في تعزيز تعاوننا في جميع المجالات، بما في ذلك الدفاع عن أمن وحرية واستقلال بلدينا".وفي وقت سابق، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الشكر لقوات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك.الدفاع الروسية تنشر مشاهد تدريبات قتالية لجنود من كوريا الديمقراطية المشاركون في تحرير كورسككوريا الديمقراطية تعلن رسميا إرسال قوات لروسيا
https://sarabic.ae/20250428/الكرملين-تحرير-مقاطعة-كورسك-أثبت-مدى-فعالية-معاهدة-الشراكة-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-1099955622.html
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خبير: روسيا وكوريا الديمقراطية تحركتا تطبيقا لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة
حصري
أكد الباحث الرائد في مركز الدراسات الكورية في معهد الصين وآسيا الحديثة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ألكسندر جيبين، أن روسيا وكوريا الديمقراطية تحركتا تطبيقا لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وقال جيبين: "حدث تاريخي بكل معنى الكلمة. هذا الحدث استثنائي للغاية. وليس من قبيل المصادفة أن يرى الرئيس الروسي إمكانية إصدار بيان خاص بهذا الشأن. فقد تبين أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي الدولة الوحيدة في العالم التي ساعدت روسيا، لا قولاً بل فعلاً، وبشكل مباشر ومباشر للغاية - بإرسال قواتها المسلحة - في مواجهة عدوان نظام كييف وشركائه، وتحديداً بغزو هذه القوات لمقاطعة كورسك".
وأضاف الخبير، أن روسيا وكوريا الشمالية تحركتا بالامتثال الكامل لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها العام الماضي، وتصرفتا بنجاح وتم إنجاز المهمة.
وأكد جيبين أن بوتين أعطى تقييما عاليا للغاية لأفعال العسكريين الكوريين الشماليين خلال هذه العملية، ووصفها بأنها إنجاز.
وقال الخبير: "أعتقد أن مثل هذا التقييم العالي سيساهم في تعزيز تعاوننا في جميع المجالات،
بما في ذلك الدفاع عن أمن وحرية واستقلال بلدينا".
وفي وقت سابق، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،
اليوم الإثنين، الشكر لقوات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك.