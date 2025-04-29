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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر وثائق أرشيفية جديدة تتعلق بظروف انتحار هتلر
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر وثائق أرشيفية جديدة تتعلق بظروف انتحار هتلر
سبوتنيك عربي
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، وثائق أرشيفية جديدة رفعت عنها السرية، تتعلق بظروف انتحار زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر قبل 80 عاما. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
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هتلر
أخبار هتلر
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وانتحر هتلر في 30 أبريل/ نيسان 1945 في برلين.وتوفر الوثائق التي تم إصدارها الآن مزيدًا من التفاصيل عما حدث في مخبأ هتلر، قبل وبعد انتحار الزعيم النازي.
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هتلر, أخبار هتلر, روسيا, عيد النصر
هتلر, أخبار هتلر, روسيا, عيد النصر

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر وثائق أرشيفية جديدة تتعلق بظروف انتحار هتلر

22:15 GMT 29.04.2025
© Sputnik . Munzer Saidاحتفالات عيد (النصر) في قاعدة حميميم بمشاركة 1200 جندي روسي وسوري
احتفالات عيد (النصر) في قاعدة حميميم بمشاركة 1200 جندي روسي وسوري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Sputnik . Munzer Said
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نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، وثائق أرشيفية جديدة رفعت عنها السرية، تتعلق بظروف انتحار زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر قبل 80 عاما.
موسكو - سبوتنيك. وانتحر هتلر في 30 أبريل/ نيسان 1945 في برلين.
وتوفر الوثائق التي تم إصدارها الآن مزيدًا من التفاصيل عما حدث في مخبأ هتلر، قبل وبعد انتحار الزعيم النازي.
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