https://sarabic.ae/20250429/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-ينشر-وثائق-أرشيفية-جديدة-تتعلق-بظروف-انتحار-هتلر-1100022794.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر وثائق أرشيفية جديدة تتعلق بظروف انتحار هتلر
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر وثائق أرشيفية جديدة تتعلق بظروف انتحار هتلر
سبوتنيك عربي
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، وثائق أرشيفية جديدة رفعت عنها السرية، تتعلق بظروف انتحار زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر قبل 80 عاما. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T22:15+0000
2025-04-29T22:15+0000
2025-04-29T22:15+0000
هتلر
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موسكو - سبوتنيك. وانتحر هتلر في 30 أبريل/ نيسان 1945 في برلين.وتوفر الوثائق التي تم إصدارها الآن مزيدًا من التفاصيل عما حدث في مخبأ هتلر، قبل وبعد انتحار الزعيم النازي.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
هتلر, أخبار هتلر, روسيا, عيد النصر
هتلر, أخبار هتلر, روسيا, عيد النصر
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر وثائق أرشيفية جديدة تتعلق بظروف انتحار هتلر
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، وثائق أرشيفية جديدة رفعت عنها السرية، تتعلق بظروف انتحار زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر قبل 80 عاما.
موسكو - سبوتنيك. وانتحر هتلر في 30 أبريل/ نيسان 1945 في برلين.
وتوفر الوثائق التي تم إصدارها الآن مزيدًا من التفاصيل عما حدث في مخبأ هتلر
، قبل وبعد انتحار الزعيم النازي.