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بوتين ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد
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بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
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مرايا العلوم
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مساحة حرة
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نبض افريقيا
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مجلس الأمن الروسي: مستقبل البشرية المشرق مرهون بنظام عالمي متعدد الأقطاب
مجلس الأمن الروسي: مستقبل البشرية المشرق مرهون بنظام عالمي متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن النظام العالمي المتعدد الأقطاب هو السبيل الوحيد لكي تنظر البشرية بثقة إلى المستقبل. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T11:41+0000
2025-04-29T11:41+0000
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وقال مدفيديف خلال ماراثون "المعرفة أولا": "بناء نظام متعدد الأقطاب للبشرية جمعاء هو السبيل الوحيد للتطلع بثقة إلى المستقبل. ويتضامن شركاؤنا، الذين يمثلون الآن غالبية شعوب الأرض، الجنوب العالمي، والشرق، وآسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية".وقال: "حقيقة أن مثل هذا الحوار يجري ومستمر، أعتقد أنه يصب في مصلحة جميع البلدان، وخاصة بلداننا التي تتحمل بصفتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأكبر الدول النووية، المسؤولية الرئيسية عن استقرار التنمية العالمية".وأضاف: "أكبر دولتين نوويتين، مثل روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، محكوم عليهما التعاون، وإلا فإن العالم سوف يشعر بعدم الاستقرار المطلق".وفي السياق ذاته، أوضح أن المجتمع الدولي يحتاج إلى إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية، قائلا: "من الواضح تماما أن المحكمة الجنائية الدولية لن تكون قادرة على القيام بهذا الدور، إنها في الأساس بنية دولية متدهورة، وفي السنوات الأخيرة كشفت أخيرًا عن تحيزها وحتى عجزها، ويجب على المجتمع الدولي إنشاء هيكل جديد بديل لمحكمة لاهاي نفسها، على أن تشمل ولايته القضائية جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإرهاب".وتابع: "بعد انتهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا وتهيئة الظروف للسلام الدائم، من الضروري إنشاء محكمة دولية، نوع من "نورمبيرغ 2"، حيث سيتم إجراء تقييم قانوني لأفعال جميع الأشخاص المتورطين في نظام كييف والممولين والأيديولوجيين والمدبرين".وقال لافروف خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في ريو دي جانيرو البرازيلية على هامش اجتماع وزراء خارجية "بريكس": "كما ذكرتم، هناك صراع من أجل الحفاظ على الأنظمة الأحادية الجانب، والتي بشكل عام استوعبت بداخلها الأساليب الاستعمارية والاستعمارية الجديدة، التي مارسها ويمارسها الغرب لتسيير شؤون العالم".رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: العالم يتجه بنشاط نحو نظام متعدد الأقطاب وأكثر إنصافادميترييف: دول أوروبية تحاول إعاقة التفاعل بين روسيا وأفريقيا
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مجلس الأمن الروسي: مستقبل البشرية المشرق مرهون بنظام عالمي متعدد الأقطاب

11:41 GMT 29.04.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن النظام العالمي المتعدد الأقطاب هو السبيل الوحيد لكي تنظر البشرية بثقة إلى المستقبل.
وقال مدفيديف خلال ماراثون "المعرفة أولا": "بناء نظام متعدد الأقطاب للبشرية جمعاء هو السبيل الوحيد للتطلع بثقة إلى المستقبل. ويتضامن شركاؤنا، الذين يمثلون الآن غالبية شعوب الأرض، الجنوب العالمي، والشرق، وآسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية".

وأكد مدفيديف أن روسيا وأمريكا باعتبارهما قوتين نوويتين تتحملان المسؤولية الأساسية عن استقرار التنمية العالمية.

وقال: "حقيقة أن مثل هذا الحوار يجري ومستمر، أعتقد أنه يصب في مصلحة جميع البلدان، وخاصة بلداننا التي تتحمل بصفتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأكبر الدول النووية، المسؤولية الرئيسية عن استقرار التنمية العالمية".
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وأضاف: "أكبر دولتين نوويتين، مثل روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، محكوم عليهما التعاون، وإلا فإن العالم سوف يشعر بعدم الاستقرار المطلق".

وتابع: "منذ ثمانين عاما، وبجهد كبير وخسارة كبيرة، هزم شعبنا فاشية هتلر، لكننا اليوم مجبرون على محاربة الوريث البغيض، نظام كييف، الذي نشأ وسلح من قبل رعاة غربيين، حماة النظام".

وفي السياق ذاته، أوضح أن المجتمع الدولي يحتاج إلى إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية، قائلا: "من الواضح تماما أن المحكمة الجنائية الدولية لن تكون قادرة على القيام بهذا الدور، إنها في الأساس بنية دولية متدهورة، وفي السنوات الأخيرة كشفت أخيرًا عن تحيزها وحتى عجزها، ويجب على المجتمع الدولي إنشاء هيكل جديد بديل لمحكمة لاهاي نفسها، على أن تشمل ولايته القضائية جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإرهاب".
اليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية روسيا - أفريقيا في سوتشي، 24أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
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25 أبريل, 21:18 GMT
وتابع: "بعد انتهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا وتهيئة الظروف للسلام الدائم، من الضروري إنشاء محكمة دولية، نوع من "نورمبيرغ 2"، حيث سيتم إجراء تقييم قانوني لأفعال جميع الأشخاص المتورطين في نظام كييف والممولين والأيديولوجيين والمدبرين".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا إلى جانب الصين وأصدقائها في مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، تقف في طليعة الحركة الدولية من أجل العدالة والمساواة.

وقال لافروف خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في ريو دي جانيرو البرازيلية على هامش اجتماع وزراء خارجية "بريكس": "كما ذكرتم، هناك صراع من أجل الحفاظ على الأنظمة الأحادية الجانب، والتي بشكل عام استوعبت بداخلها الأساليب الاستعمارية والاستعمارية الجديدة، التي مارسها ويمارسها الغرب لتسيير شؤون العالم".
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