https://sarabic.ae/20250429/مجلس-الأمن-الروسي-مستقبل-البشرية-المشرق-مرهون-بنظام-عالمي-متعدد-الأقطاب-1100000684.html

مجلس الأمن الروسي: مستقبل البشرية المشرق مرهون بنظام عالمي متعدد الأقطاب

مجلس الأمن الروسي: مستقبل البشرية المشرق مرهون بنظام عالمي متعدد الأقطاب

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن النظام العالمي المتعدد الأقطاب هو السبيل الوحيد لكي تنظر البشرية بثقة إلى المستقبل. 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T11:41+0000

2025-04-29T11:41+0000

2025-04-29T11:41+0000

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وقال مدفيديف خلال ماراثون "المعرفة أولا": "بناء نظام متعدد الأقطاب للبشرية جمعاء هو السبيل الوحيد للتطلع بثقة إلى المستقبل. ويتضامن شركاؤنا، الذين يمثلون الآن غالبية شعوب الأرض، الجنوب العالمي، والشرق، وآسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية".وقال: "حقيقة أن مثل هذا الحوار يجري ومستمر، أعتقد أنه يصب في مصلحة جميع البلدان، وخاصة بلداننا التي تتحمل بصفتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأكبر الدول النووية، المسؤولية الرئيسية عن استقرار التنمية العالمية".وأضاف: "أكبر دولتين نوويتين، مثل روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، محكوم عليهما التعاون، وإلا فإن العالم سوف يشعر بعدم الاستقرار المطلق".وفي السياق ذاته، أوضح أن المجتمع الدولي يحتاج إلى إنشاء بديل للمحكمة الجنائية الدولية، قائلا: "من الواضح تماما أن المحكمة الجنائية الدولية لن تكون قادرة على القيام بهذا الدور، إنها في الأساس بنية دولية متدهورة، وفي السنوات الأخيرة كشفت أخيرًا عن تحيزها وحتى عجزها، ويجب على المجتمع الدولي إنشاء هيكل جديد بديل لمحكمة لاهاي نفسها، على أن تشمل ولايته القضائية جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإرهاب".وتابع: "بعد انتهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا وتهيئة الظروف للسلام الدائم، من الضروري إنشاء محكمة دولية، نوع من "نورمبيرغ 2"، حيث سيتم إجراء تقييم قانوني لأفعال جميع الأشخاص المتورطين في نظام كييف والممولين والأيديولوجيين والمدبرين".وقال لافروف خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في ريو دي جانيرو البرازيلية على هامش اجتماع وزراء خارجية "بريكس": "كما ذكرتم، هناك صراع من أجل الحفاظ على الأنظمة الأحادية الجانب، والتي بشكل عام استوعبت بداخلها الأساليب الاستعمارية والاستعمارية الجديدة، التي مارسها ويمارسها الغرب لتسيير شؤون العالم".رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: العالم يتجه بنشاط نحو نظام متعدد الأقطاب وأكثر إنصافادميترييف: دول أوروبية تحاول إعاقة التفاعل بين روسيا وأفريقيا

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https://sarabic.ae/20250425/وزير-تونسي-سابق-روسيا-تعيد-تشكيل-النظام-العالمي-عبر-إفريقيا-1099903349.html

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