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أردوغان: هجمات إسرائيل على سوريا محاولة "استفزازية" ولن نسمح بفرض أمر واقع أو تهديد استقرارها
أردوغان: هجمات إسرائيل على سوريا محاولة "استفزازية" ولن نسمح بفرض أمر واقع أو تهديد استقرارها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح بفرض أمر واقع في المنطقة، وأنها لن تقبل بأي محاولة لتهديد استقرار سوريا. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T14:24+0000
2025-04-30T14:24+0000
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ونقلت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأربعاء، عن أردوغان خلال تصريح للصحفيين على متن طائرته أثناء عودته من إيطاليا، أنه "لن نسمح بفرض أمر واقع في منطقتنا ولا بأي مبادرة تهدد أو تعرض الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة للخطر".وشدد أردوغان، قائلا: "سنرد بطرق مختلفة على أي محاولة لجر جارتنا سوريا إلى مستنقع جديد من عدم الاستقرار"، متابعًا: "وحدة أراضي سوريا أمر لا غنى عنه بالنسبة لنا، ونعلم أن الحكومة السورية تتصرف أيضا بنفس المنطلق".وأشار الرئيس التركي إلى أن الغارات الإسرائيلية على سوريا محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة في دمشق، مضيفا أن "إسرائيل تريد نقل النار التي أشعلتها في فلسطين ولبنان إلى سوريا".ولفت أردوغان إلى أن "سلطات سوريا لن تقبل أي سلطة أو كيان مسلح ولدينا النهج ذاته في ما يتعلق بضمان أمن حدود تركيا".وفي السياق نفسه، توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، بضرب مواقع للسلطات السورية في حال استمر استهداف الدروز، على حد قوله.وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن زامير، وجّه الوحدات القتالية بالاستعداد لشن هجوم ضد أهداف تابعة للنظام السوري "في حال عدم توقف أعمال العنف ضد الدروز في أشرفية صحنايا بسوريا".وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة أشرفية صحنايا في ريف العاصمة السورية دمشق".ونقلت وسائل إعلام عن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع كاتس، قولهما إن "الجيش نفذ عملية تحذيرية وهاجم مجموعة متطرفة كانت تستعد لمهاجمة الدروز بصحنايا في سوريا".وأكد كاتس، في كلمة ألقاها خلال أحد الاحتفالات، أن "العملية نُفذت بتوجيه من رئيس الوزراء نتنياهو، وبالتنسيق مع رئيس الأركان الفريق أول إيال زامير"، وأوضح أن "الهدف كان تعطيل خطة المتطرفين لمهاجمة الدروز في بلدة أشرفية صحنايا"، موضحا أن "إسرائيل أرسلت رسالة واضحة إلى النظام السوري، تحمله فيها مسؤولية حماية الدروز ومنع تعرضهم للأذى".وأضاف: "نحن نكرّم اليوم إسهامات الطائفة الدرزية العظيمة في أمن إسرائيل، ونخلّد ذكرى شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الدولة، وهذا يزيد من التزامنا بحماية الدروز في إسرائيل وإخوانهم في سوريا".واختتم كاتس تصريحه بالتأكيد أن "إسرائيل لن تتهاون في الدفاع عن الطائفة الدرزية في سوريا، انطلاقا من الروابط العائلية والتاريخية التي تجمع بين الدروز في إسرائيل ونظرائهم في سوريا".
https://sarabic.ae/20250430/لحماية-الدروز-الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عن-عملية-استباقية-ضد-متطرفين-في-سوريا-1100035348.html
https://sarabic.ae/20250429/سموتريتش-ننهي-الحرب-عندما-يتم-تفكيك-سوريا-وتجريد-إيران-من-تهديدها-النووي-1100011230.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم

أردوغان: هجمات إسرائيل على سوريا محاولة "استفزازية" ولن نسمح بفرض أمر واقع أو تهديد استقرارها

14:24 GMT 30.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح بفرض أمر واقع في المنطقة، وأنها لن تقبل بأي محاولة لتهديد استقرار سوريا.
ونقلت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأربعاء، عن أردوغان خلال تصريح للصحفيين على متن طائرته أثناء عودته من إيطاليا، أنه "لن نسمح بفرض أمر واقع في منطقتنا ولا بأي مبادرة تهدد أو تعرض الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة للخطر".
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وشدد أردوغان، قائلا: "سنرد بطرق مختلفة على أي محاولة لجر جارتنا سوريا إلى مستنقع جديد من عدم الاستقرار"، متابعًا: "وحدة أراضي سوريا أمر لا غنى عنه بالنسبة لنا، ونعلم أن الحكومة السورية تتصرف أيضا بنفس المنطلق".
وأشار الرئيس التركي إلى أن الغارات الإسرائيلية على سوريا محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة في دمشق، مضيفا أن "إسرائيل تريد نقل النار التي أشعلتها في فلسطين ولبنان إلى سوريا".
ولفت أردوغان إلى أن "سلطات سوريا لن تقبل أي سلطة أو كيان مسلح ولدينا النهج ذاته في ما يتعلق بضمان أمن حدود تركيا".
وفي السياق نفسه، توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، بضرب مواقع للسلطات السورية في حال استمر استهداف الدروز، على حد قوله.
وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن زامير، وجّه الوحدات القتالية بالاستعداد لشن هجوم ضد أهداف تابعة للنظام السوري "في حال عدم توقف أعمال العنف ضد الدروز في أشرفية صحنايا بسوريا".
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة أشرفية صحنايا في ريف العاصمة السورية دمشق".
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ونقلت وسائل إعلام عن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع كاتس، قولهما إن "الجيش نفذ عملية تحذيرية وهاجم مجموعة متطرفة كانت تستعد لمهاجمة الدروز بصحنايا في سوريا".
وأكد كاتس، في كلمة ألقاها خلال أحد الاحتفالات، أن "العملية نُفذت بتوجيه من رئيس الوزراء نتنياهو، وبالتنسيق مع رئيس الأركان الفريق أول إيال زامير"، وأوضح أن "الهدف كان تعطيل خطة المتطرفين لمهاجمة الدروز في بلدة أشرفية صحنايا"، موضحا أن "إسرائيل أرسلت رسالة واضحة إلى النظام السوري، تحمله فيها مسؤولية حماية الدروز ومنع تعرضهم للأذى".
وأضاف: "نحن نكرّم اليوم إسهامات الطائفة الدرزية العظيمة في أمن إسرائيل، ونخلّد ذكرى شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الدولة، وهذا يزيد من التزامنا بحماية الدروز في إسرائيل وإخوانهم في سوريا".
واختتم كاتس تصريحه بالتأكيد أن "إسرائيل لن تتهاون في الدفاع عن الطائفة الدرزية في سوريا، انطلاقا من الروابط العائلية والتاريخية التي تجمع بين الدروز في إسرائيل ونظرائهم في سوريا".
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