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واشنطن: الديون الأمريكية تمنع الولايات المتحدة من تمويل أمن أوروبا
واشنطن: الديون الأمريكية تمنع الولايات المتحدة من تمويل أمن أوروبا
سبوتنيك عربي
أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة بديونها الوطنية البالغة 33 تريليون دولار، لم تعد قادرة على تحمل تكاليف دعم... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T07:55+0000
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وقال والتز في تصريح إعلامي، إن "الولايات المتحدة، التي تبلغ ديونها 33 تريليون دولار، لم تعد قادرة على تحمل تكاليف دعم الأمن الأوروبي".وأشار مستشار الرئيس الأمريكي في تصريح لصحيفة "نيويورك بوست"، إلى أن عددا من الدول، مثل النرويج وفنلندا، وضعت نصب عينيها زيادة الإنفاق الدفاعي، في حين تنفق إسبانيا وكندا وإيطاليا عليه "أقل مما ينبغي بشكل مثير للشفقة".وأكد والتز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستدعم أوروبا عسكريا ودبلوماسيا، لكنها ستكون متطلبة أيضا. وأضاف والتز: "سنواصل المطالبة بأن يدفع حلفاؤنا حصتهم".وكان ترامب قد انتقد أوروبا مرارا وتكرارا بسبب إسهامها المنخفض في قدرة حلف شمال الأطلسي الدفاعية وطالب جميع الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة لا تخطط بعد لتقليص وجودها العسكري في أوروبا.إعلام يكشف أسباب إلغاء روبيو وويتكوف زيارتهما إلى لندن ممثل روسيا في فيينا: موسكو تعارض بشكل قاطع نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250430/إعلام-أوروبا-تعجز-عن-إرسال-قوات-إلى-كييف-بسبب-نقص-الرجال-والأموال-1100029185.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن

واشنطن: الديون الأمريكية تمنع الولايات المتحدة من تمويل أمن أوروبا

07:55 GMT 30.04.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة بديونها الوطنية البالغة 33 تريليون دولار، لم تعد قادرة على تحمل تكاليف دعم الأمن الأوروبي.
وقال والتز في تصريح إعلامي، إن "الولايات المتحدة، التي تبلغ ديونها 33 تريليون دولار، لم تعد قادرة على تحمل تكاليف دعم الأمن الأوروبي".
وأشار مستشار الرئيس الأمريكي في تصريح لصحيفة "نيويورك بوست"، إلى أن عددا من الدول، مثل النرويج وفنلندا، وضعت نصب عينيها زيادة الإنفاق الدفاعي، في حين تنفق إسبانيا وكندا وإيطاليا عليه "أقل مما ينبغي بشكل مثير للشفقة".
قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
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07:27 GMT
وأكد والتز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستدعم أوروبا عسكريا ودبلوماسيا، لكنها ستكون متطلبة أيضا. وأضاف والتز: "سنواصل المطالبة بأن يدفع حلفاؤنا حصتهم".
وكان ترامب قد انتقد أوروبا مرارا وتكرارا بسبب إسهامها المنخفض في قدرة حلف شمال الأطلسي الدفاعية وطالب جميع الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة لا تخطط بعد لتقليص وجودها العسكري في أوروبا.
إعلام يكشف أسباب إلغاء روبيو وويتكوف زيارتهما إلى لندن
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