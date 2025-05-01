https://sarabic.ae/20250501/ترامب-محذرا-من-يشتري-النفط-الإيراني-يحرم-من-التجارة-مع-أمريكا-1100093833.html

ترامب محذرا: من يشتري النفط الإيراني يحرم من التجارة مع أمريكا

ترامب محذرا: من يشتري النفط الإيراني يحرم من التجارة مع أمريكا

سبوتنيك عربي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، السياسة الخارجية لسلفه جو بايدن، مشيرًا إلى أنها مكّنت إيران من "تمويل الجماعات المسلحة"، على حد قوله. 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T18:32+0000

2025-05-01T18:32+0000

2025-05-01T18:32+0000

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وقال ترامب خلال كلمة في "اليوم الوطني للصلاة": "لم يكن لدى إيران مالٌ عندما كنت رئيسًا، كانوا بلا مال. كانوا مُفلسين، لم يكونوا يُعطون المال لـ"حماس"، لم يكونوا يُعطونه لـ"حزب الله" اللبناني، لم يكونوا يُعطونه لأحد، لأنه لم يكن لديهم مال".وتابع: "أمريكا أعادت فرض العقوبات على النفط الإيراني في الليلة السابقة"، محذرًا المشترين الأجانب من أنهم يُخاطرون بفقدان إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية.وقال ترامب: "في الواقع، لقد فرضتُ عقوبات الليلة الماضية، أي نفط يأخذه أي شخص من إيران لا يُسمح له بممارسة الأعمال التجارية في أمريكا".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن أمس الأربعاء، فرض عقوبات على 7 كيانات وسفينتين بزعم تورطهم في تجارة النفط الإيرانية.وأفاد بيان وزارة الخارجية الأمريكية بأن "هذه الشركات قامت بأنشطة غير مشروعة ومزعزعة للاستقرار، على أن ترسل المنتجات الإيرانية إلى دول ثالثة، وتمكّن إيران من التهرب من العقوبات ومواصلة توليد الإيرادات".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أكدت في 22 من أبريل/ نيسان الماضي، أن "واشنطن أصدرت عقوبات جديدة على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية"، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.فيما جاءت العقوبات الأمريكية الجديدة بعد يومين من انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في مسقط، والتي استمرت 6 ساعات بمشاركة الفرق الفنية من الجانبين.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الجاري، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن