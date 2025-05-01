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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلمح إلى توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلمح إلى توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، أن بلاده "قد توسع العملية القتالية في قطاع غزة، إذا احتجنا إلى ذلك". 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T09:13+0000

2025-05-01T09:13+0000

2025-05-01T09:13+0000

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وقال زامير، في تصريحات له، إن "الحرب أزهقت أرواح كثير من جنودنا وهناك من دفعوا ثمنا كبيرا"، مضيفًا أن "الجيش خارج كل الخلافات في إسرائيل ولدينا أهداف مشتركة كشعب واحد".وتابع: "نتعامل مع حرب مركبة ومتعددة الجبهات وثمة تحديات كبيرة أمامنا"، مؤكدًا أن أبرز التحديات التي تواجهها إسرائيل هي إعادة الأسرى من قطاع غزة.وختم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تصريحاته، بالتأكيد على سعي بلاده إلى تدمير "حماس" وحفظ أمن مناطق غلاف غزة.وفي صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، في إطار عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلن عنها الجناح العسكري لحركة حماس. وبالإضافة إلى ذلك، تمكن مقاتلو حماس، من التوغل في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، وردًا على ذلك، أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حملت حركة حماس الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.

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