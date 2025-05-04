https://sarabic.ae/20250504/الجيش-السوداني-يعلن-استهداف-طائرة-أجنبية-بمطار-نيالا-كانت-محملة-بإمدادات-عسكرية-ومسيرات-1100141934.html

الجيش السوداني يعلن استهداف طائرة أجنبية بمطار نيالا كانت محملة بإمدادات عسكرية ومسيرات

الجيش السوداني يعلن استهداف طائرة أجنبية بمطار نيالا كانت محملة بإمدادات عسكرية ومسيرات

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، "إصابة 7 مدنيين إثر قصف قوات الدعم السريع مدينة الفاشر بقذائف مدفعية". 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T00:02+0000

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2025-05-04T00:02+0000

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وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن قواته "استهدفت طائرة أجنبية بمطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور كانت محملة بإمدادات عسكرية ومسيرات".وقالت وزارة الخارجية السودانية، أمس السبت، إن "قوات الدعم السريع تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في أنحاء البلاد"، مشيرة إلى "مجزرة جديدة راح ضحيتها نحو 300 مدني في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، حيث تم القتل على أسس عرقية".وأضافت الخارجية، في بيان اليوم، أن "عناصر "الدعم السريع: وثّقوا بأنفسهم هذه الجرائم البشعة، بما في ذلك دهس الجثث وتسويتها بالأرض، في سلوك وصفته بأنه تجاوز لأبشع ممارسات الجماعات الإرهابية عبر التاريخ".وأكد البيان أن "استمرار هذه الانتهاكات يعكس خطورة إفلات الجناة من العقاب على المستوى الدولي، مما يشجع "الدعم السريع" و"راعيتها الإقليمية" على مواصلة دعم آلة القتل وتعطيل الحياة في السودان"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).واتهمت الوزارة "أطرافا إقليمية بتوفير كل ما تحتاجه "الدعم السريع" للاستمرار في تدمير البنية التحتية وارتكاب الفظائع بحق المدنيين في البلاد".وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان، في وقت سابق، أن "قواتها حققت مساء أمس انتصارا جديدا بتحرير مدينة الخوي في ولاية غرب كردفان".من جهته، قال مصدر عسكري سوداني، إن "الجيش أخلى مواقعه في بلدة النهود وسط البلاد"، وذلك بعد معارك مع قوات الدعم السريع التي أعلنت سيطرتها على البلدة ومقر قيادة اللواء 18، مؤكدا أن قوات الجيش "ستعود بقوة" لاستعادة البلدة الواقعة في ولاية غرب كردفان.بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان في السودان، إن "قوات الدعم السريع قتلت نحو 300 مدني في النهود بولاية غرب كردفان"، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.وحذرت منظمة "أوكسفام" الدولية، في بيان الجمعة الماضية، من أن الصراع الدائر في السودان تسبب في نشوء "أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم"، مشيرة إلى تضاعف أعداد النازحين داخلياً ليصل إلى 12.7 مليون شخص.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي