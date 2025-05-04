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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250504/روسيا-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-روستوف-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1100142833.html
روسيا... تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار
روسيا... تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات مقاطعة روستوف الروسية اليوم الأحد بأن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية على المقاطعة، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T03:14+0000
2025-05-04T03:14+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال القائم بأعمال حاكم المقاطعة يوري سليوسار، عبر تليغرام: إن قوات ومنظومات الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي معادي، ودمرت طائرة مسيرة في منطقة كامينسك-شاختينسكي"، مضيفا أن "المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت في بيان لها، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 170 طائرة أوكرانية مسيرة، و14 زورقا أوكرانيا مسيرا في البحر الأسود خلال الليلة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية من الساعة 22:00 إلى الساعة 05:00، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 170 طائرة أوكرانية دون طيار".تم إسقاط 96 منها فوق أراضي جمهورية القرم، و47 فوق أراضي إقليم كراسنودار، إضافة لتسع طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة روستوف، وثماني طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك، واثنتان، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.وأردف البيان: "دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة في البحر الأسود، ثمانية صواريخ كروز من طراز ستورم شادو، وثلاثة صواريخ موجهة من طراز نبتون- إم دي الأوكرانية".ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250502/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لن-تتخلى-عن-دور-الوسيط-بين-روسيا-وأوكرانيا-1100117525.html
https://sarabic.ae/20250501/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-قد-تعقد-قريبا-جدا-1100065716.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

روسيا... تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار

03:14 GMT 04.05.2025
© AP Photo / IDF / AFPمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "باتريوت"
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / IDF / AFP
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أفادت سلطات مقاطعة روستوف الروسية اليوم الأحد بأن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية على المقاطعة، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو- سبوتنيك. وقال القائم بأعمال حاكم المقاطعة يوري سليوسار، عبر تليغرام: إن قوات ومنظومات الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي معادي، ودمرت طائرة مسيرة في منطقة كامينسك-شاختينسكي"، مضيفا أن "المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت في بيان لها، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 170 طائرة أوكرانية مسيرة، و14 زورقا أوكرانيا مسيرا في البحر الأسود خلال الليلة الماضية.
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تتخلى عن دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا
2 مايو, 18:20 GMT
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية من الساعة 22:00 إلى الساعة 05:00، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 170 طائرة أوكرانية دون طيار".
تم إسقاط 96 منها فوق أراضي جمهورية القرم، و47 فوق أراضي إقليم كراسنودار، إضافة لتسع طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة روستوف، وثماني طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك، واثنتان، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وأردف البيان: "دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة في البحر الأسود، ثمانية صواريخ كروز من طراز ستورم شادو، وثلاثة صواريخ موجهة من طراز نبتون- إم دي الأوكرانية".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد "قريبا جدا"
1 مايو, 08:08 GMT

من الساعة 02:00 إلى 05:00، دمرت طواقم وسائط الدفاع لأسطول البحر الأسود، 14 زورقا أوكرانيا مسيرا في حوض البحر الأسود.

ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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