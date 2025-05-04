https://sarabic.ae/20250504/روسيا-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-روستوف-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1100142833.html

روسيا... تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار

روسيا... تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار

سبوتنيك عربي

أفادت سلطات مقاطعة روستوف الروسية اليوم الأحد بأن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية على المقاطعة، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار. 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T03:14+0000

2025-05-04T03:14+0000

2025-05-04T03:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103406/26/1034062684_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_901fdb1eb73b13572820d6424ec0c07f.jpg

موسكو- سبوتنيك. وقال القائم بأعمال حاكم المقاطعة يوري سليوسار، عبر تليغرام: إن قوات ومنظومات الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي معادي، ودمرت طائرة مسيرة في منطقة كامينسك-شاختينسكي"، مضيفا أن "المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت في بيان لها، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 170 طائرة أوكرانية مسيرة، و14 زورقا أوكرانيا مسيرا في البحر الأسود خلال الليلة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية من الساعة 22:00 إلى الساعة 05:00، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 170 طائرة أوكرانية دون طيار".تم إسقاط 96 منها فوق أراضي جمهورية القرم، و47 فوق أراضي إقليم كراسنودار، إضافة لتسع طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة روستوف، وثماني طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك، واثنتان، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.وأردف البيان: "دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة في البحر الأسود، ثمانية صواريخ كروز من طراز ستورم شادو، وثلاثة صواريخ موجهة من طراز نبتون- إم دي الأوكرانية".ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250502/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لن-تتخلى-عن-دور-الوسيط-بين-روسيا-وأوكرانيا-1100117525.html

https://sarabic.ae/20250501/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-قد-تعقد-قريبا-جدا-1100065716.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم