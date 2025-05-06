https://sarabic.ae/20250506/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-إنذارا-لإخلاء-منطقة-مطار-صنعاء-الدولي-بشكل-فوري-1100209393.html
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري
سبوتنيك عربي
وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارا لجميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي والمناطق المحيطة بها بالإخلاء الفوري. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T11:45+0000
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ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "إنذارا عاجلا إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فورًا".وفي وقت سابق، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت "باجل" شمال شرقي مدينة الحُديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، بحسب قول جماعة "أنصار الله"..ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "الجيش الإسرائيلي شن غارات على اليمن ردا على الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون"، مشيرا إلى أن "30 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرارِ توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".وأكد الجيش الإسرائيلي يوم أمس فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب، مشيرا إلى أن القذيفة التي أطلقت من اليمن، سقطت عند مطار بن غوريون، ويجري التحقيق في الواقعة.كيف تجاوز صاروخ "أنصار الله" منظومتي "السهم الحديدي" و"ثاد"؟.. تقرير إسرائيلي يكشف حقائق مهمة"أنصار الله" تعلن فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري
11:45 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 12:03 GMT 06.05.2025)
وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارا لجميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي والمناطق المحيطة بها بالإخلاء الفوري.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "إنذارا عاجلا إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فورًا".
وأضاف: "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".
وفي وقت سابق، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية
سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت "باجل" شمال شرقي مدينة الحُديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، بحسب قول جماعة "أنصار الله"..
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "الجيش الإسرائيلي شن غارات على اليمن ردا على الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون"، مشيرا إلى أن "30 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن".
وأضافت أن "الولايات المتحدة الأمريكية قصفت صنعاء وإسرائيل قصفت الحديدة"، مؤكدة أن "الغارات الإسرائيلية في اليمن تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فيما يشرف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الهجوم الإسرائيلي من مبنى وزارة الدفاع".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، فرض "حصار جوي شامل
" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرارِ توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
وأكد الجيش الإسرائيلي يوم أمس فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب، مشيرا إلى أن القذيفة التي أطلقت من اليمن، سقطت عند مطار بن غوريون، ويجري التحقيق في الواقعة.