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الكرملين: بوتين يبحث بمحادثة هاتفية مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط
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05:00 GMT
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08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250506/الخارجية-الإيرانية-عازمون-على-تنفيذ-الاتفاقية-الأمنية-مع-العراق-1100216617.html
الخارجية الإيرانية: عازمون على تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع العراق
الخارجية الإيرانية: عازمون على تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع العراق
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، أن بلادها عازمة وجادة في تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع العراق. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T14:21+0000
2025-05-06T14:21+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن مهاجراني أنه "لدى الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان تفاهم وتعاون جيدان لتحقيق الأمن على جانبي الحدود، وهم على دراية تامة بأهمية هذا الأمر".وأوضحت مهاجراني أنه "يتم حاليا بذل جهود طيبة في إطار تنفيذ الاتفاقية الأمنية، وهناك تواصل كامل بين مسؤولي البلدين، بالإضافة إلى وجود إرادة جادة لتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل".وأفادت بشأن فرض بعض العقوبات النفطية من قبل الولايات المتحدة خلال سير المفاوضات، وتأثير ذلك على مبيعات النفط الإيرانية، أوضحت مهاجراني: "هذه العقوبات ليست جديدة، وقد شهدنا مثلها مرارا، حيث تؤثر سلبا على حياة الناس، ومن أمثلتها ما نشهده في مجالات الدواء والغذاء وغيرها".وتابعت: "لقد أصبحنا متمرسين في هذا المجال، واتخذنا تدابير خاصة. فرض العقوبات في أثناء المفاوضات يعكس غياب حسن النية من الجانب الأمريكي، ونحن أخذنا جميع السيناريوهات بعين الاعتبار.وشددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية على استعداد طهران للمفاوضات، مؤكدة "لأنها مفاوضات غير مباشرة، فنحن بانتظار الإعلان من سلطنة عمان. وأما سبب التوقف المؤقت في سير المفاوضات، فقد أوضح العمانيون أنه يعود إلى مشاكل فنية".وعقدت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حتى الآن، 3 جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة عُمانية، بهدف التوصل إلى اتفاق، يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن على إيران، مقابل منع طهران من الحصول على سلاح نووي.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد انسحب عام 2018، من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.
https://sarabic.ae/20250209/ماذا-تبني-إيران-على-حدود-العراق؟-مسؤول-إيراني-يكشف-التفاصيل-1097607808.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار

الخارجية الإيرانية: عازمون على تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع العراق

14:21 GMT 06.05.2025
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، أن بلادها عازمة وجادة في تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع العراق.
ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن مهاجراني أنه "لدى الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان تفاهم وتعاون جيدان لتحقيق الأمن على جانبي الحدود، وهم على دراية تامة بأهمية هذا الأمر".
وأوضحت مهاجراني أنه "يتم حاليا بذل جهود طيبة في إطار تنفيذ الاتفاقية الأمنية، وهناك تواصل كامل بين مسؤولي البلدين، بالإضافة إلى وجود إرادة جادة لتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل".
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
ماذا تبني إيران على حدود العراق؟.. مسؤول إيراني يكشف التفاصيل
9 فبراير, 10:45 GMT
وأفادت بشأن فرض بعض العقوبات النفطية من قبل الولايات المتحدة خلال سير المفاوضات، وتأثير ذلك على مبيعات النفط الإيرانية، أوضحت مهاجراني: "هذه العقوبات ليست جديدة، وقد شهدنا مثلها مرارا، حيث تؤثر سلبا على حياة الناس، ومن أمثلتها ما نشهده في مجالات الدواء والغذاء وغيرها".
وتابعت: "لقد أصبحنا متمرسين في هذا المجال، واتخذنا تدابير خاصة. فرض العقوبات في أثناء المفاوضات يعكس غياب حسن النية من الجانب الأمريكي، ونحن أخذنا جميع السيناريوهات بعين الاعتبار.
وشددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية على استعداد طهران للمفاوضات، مؤكدة "لأنها مفاوضات غير مباشرة، فنحن بانتظار الإعلان من سلطنة عمان. وأما سبب التوقف المؤقت في سير المفاوضات، فقد أوضح العمانيون أنه يعود إلى مشاكل فنية".
وعقدت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حتى الآن، 3 جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة عُمانية، بهدف التوصل إلى اتفاق، يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن على إيران، مقابل منع طهران من الحصول على سلاح نووي.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد انسحب عام 2018، من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.
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