https://sarabic.ae/20250506/باحث-في-الشأن-الروسي-موسكو-مستعدة-لمواجهة-أي-تهديدات-خلال-احتفالات-يوم-النصر-1100219080.html

باحث في الشأن الروسي: موسكو مستعدة لمواجهة أي تهديدات خلال احتفالات يوم النصر

باحث في الشأن الروسي: موسكو مستعدة لمواجهة أي تهديدات خلال احتفالات يوم النصر

سبوتنيك عربي

علق مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والباحث في الشأن الروسي، الدكتور عمار قناة، على إعلان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بشأن محاولات أوروبا... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T15:19+0000

2025-05-06T15:19+0000

2025-05-06T15:19+0000

روسيا

تهديدات

عيد النصر

تقارير سبوتنيك

حصري

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وقال قناة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "هذه التهديدات تندرج ضمن إطار الحرب السياسية والإعلامية"، موضحا أن "سلطات كييف تعتمد نهجا إرهابيا بضوء أخضر غربي، وتسعى من خلاله إلى زعزعة الاستقرار الداخلي الروسي، ولن تجرؤ على عرقلة هذا الاحتفال الذي يجمع قادة العالم خشية العواقب الخطيرة".ورأى أن "محاولات عرقلة التقارب الأمريكي-الروسي تتم عبر توظيف آليات الإرهاب وتعطيل الحوار"، معتبرا أن "المعادلة الأمنية الأوروبية تشكل محور الصراع، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية بسحب المظلة الأمنية عن أوروبا".وفي ما يتعلق بالميدان، أوضح قناة أن "التقدم العسكري الروسي مستمر في المناطق التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية"، وأن "المسارين السياسي والعسكري مترابطان ويسيران بشكل متوازٍ".وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "اتفاقية المعادن، لن تؤثر على مسار التفاوض، فأكثر من 70% من هذه المعادن تقع في مناطق تخضع لسيطرة روسيا"، مبينا أن "مشروع استخراج هذه المعادن سيستغرق سنوات طويلة ويتطلب استقرارا وظروفا استثمارية مشجعة".

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روسيا, تهديدات, عيد النصر, تقارير سبوتنيك, حصري