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الكرملين: بوتين يبحث بمحادثة هاتفية مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط
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هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
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08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
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بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
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مساحة حرة
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مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
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خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
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https://sarabic.ae/20250506/باحث-في-الشأن-الروسي-موسكو-مستعدة-لمواجهة-أي-تهديدات-خلال-احتفالات-يوم-النصر-1100219080.html
باحث في الشأن الروسي: موسكو مستعدة لمواجهة أي تهديدات خلال احتفالات يوم النصر
باحث في الشأن الروسي: موسكو مستعدة لمواجهة أي تهديدات خلال احتفالات يوم النصر
سبوتنيك عربي
علق مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والباحث في الشأن الروسي، الدكتور عمار قناة، على إعلان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بشأن محاولات أوروبا... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T15:19+0000
2025-05-06T15:19+0000
روسيا
تهديدات
عيد النصر
تقارير سبوتنيك
حصري
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وقال قناة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "هذه التهديدات تندرج ضمن إطار الحرب السياسية والإعلامية"، موضحا أن "سلطات كييف تعتمد نهجا إرهابيا بضوء أخضر غربي، وتسعى من خلاله إلى زعزعة الاستقرار الداخلي الروسي، ولن تجرؤ على عرقلة هذا الاحتفال الذي يجمع قادة العالم خشية العواقب الخطيرة".ورأى أن "محاولات عرقلة التقارب الأمريكي-الروسي تتم عبر توظيف آليات الإرهاب وتعطيل الحوار"، معتبرا أن "المعادلة الأمنية الأوروبية تشكل محور الصراع، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية بسحب المظلة الأمنية عن أوروبا".وفي ما يتعلق بالميدان، أوضح قناة أن "التقدم العسكري الروسي مستمر في المناطق التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية"، وأن "المسارين السياسي والعسكري مترابطان ويسيران بشكل متوازٍ".وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "اتفاقية المعادن، لن تؤثر على مسار التفاوض، فأكثر من 70% من هذه المعادن تقع في مناطق تخضع لسيطرة روسيا"، مبينا أن "مشروع استخراج هذه المعادن سيستغرق سنوات طويلة ويتطلب استقرارا وظروفا استثمارية مشجعة".
https://sarabic.ae/20250506/الكرملين-روسيا-سترد-إذا-واصلت-كييف-ضرباتها-خلال-هدنة-عيد-النصر-1100205742.html
https://sarabic.ae/20250506/بينهم-زعيمان-عربيان-موسكو-تستعد-لاستقبال-29-زعيم-دولة-أجنبية-في-احتفالات-يوم-النصر-1100215001.html
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روسيا, تهديدات, عيد النصر, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, تهديدات, عيد النصر, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في الشأن الروسي: موسكو مستعدة لمواجهة أي تهديدات خلال احتفالات يوم النصر

15:19 GMT 06.05.2025
© Sputnik . Alexei Danichevالتدريبات العسكرية لإحياء ذكرى الـ 71 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
التدريبات العسكرية لإحياء ذكرى الـ 71 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Sputnik . Alexei Danichev
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حصري
علق مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والباحث في الشأن الروسي، الدكتور عمار قناة، على إعلان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بشأن محاولات أوروبا وسلطات كييف إفساد احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على ألمانيا النازية، مشيرا إلى أن "روسيا مستعدة لمواجهة أي تهديدات محتملة".
وقال قناة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "هذه التهديدات تندرج ضمن إطار الحرب السياسية والإعلامية"، موضحا أن "سلطات كييف تعتمد نهجا إرهابيا بضوء أخضر غربي، وتسعى من خلاله إلى زعزعة الاستقرار الداخلي الروسي، ولن تجرؤ على عرقلة هذا الاحتفال الذي يجمع قادة العالم خشية العواقب الخطيرة".
وأشار الباحث في الشأن الروسي إلى "فشل الغرب في المسارين السياسي والعسكري في إدارة التحولات الجيوسياسية، خاصة في ظل موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعم للحل السياسي في أوكرانيا".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
الكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصر
10:41 GMT
ورأى أن "محاولات عرقلة التقارب الأمريكي-الروسي تتم عبر توظيف آليات الإرهاب وتعطيل الحوار"، معتبرا أن "المعادلة الأمنية الأوروبية تشكل محور الصراع، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية بسحب المظلة الأمنية عن أوروبا".
وشدد قناة على أنه "لا أمن ممكن في عالم متعدد الأقطاب دون توافق سياسي مع روسيا، وأن الضغوط الأمريكية قد تسرع التوصل إلى هذا التوافق".
أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - العرض العسكري على الساحة الحمراء في الذكرى الـ66 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
بينهم زعيمان عربيان... موسكو تستعد لاستقبال 29 زعيم دولة أجنبية في احتفالات يوم النصر
13:47 GMT
وفي ما يتعلق بالميدان، أوضح قناة أن "التقدم العسكري الروسي مستمر في المناطق التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية"، وأن "المسارين السياسي والعسكري مترابطان ويسيران بشكل متوازٍ".
وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "اتفاقية المعادن، لن تؤثر على مسار التفاوض، فأكثر من 70% من هذه المعادن تقع في مناطق تخضع لسيطرة روسيا"، مبينا أن "مشروع استخراج هذه المعادن سيستغرق سنوات طويلة ويتطلب استقرارا وظروفا استثمارية مشجعة".
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