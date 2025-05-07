https://sarabic.ae/20250507/أمريكا-الهجمات-بالمسيرات-على-البنية-التحتية-الحيوية-تصعيد-خطير-في-الصراع-بالسودان-1100243600.html

أمريكا: الهجمات بالمسيرات على البنية التحتية الحيوية تصعيد خطير في الصراع بالسودان

أمريكا: الهجمات بالمسيرات على البنية التحتية الحيوية تصعيد خطير في الصراع بالسودان

سبوتنيك عربي

أدانت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الأربعاء، "الهجمات بالمسيرات التي يُقال إن الدعم السريع نفذها ضد البنية التحتية الحيوية وأهداف مدنية في بورتسودان... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T08:09+0000

2025-05-07T08:09+0000

2025-05-07T08:09+0000

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وقالت السفارة الأمريكية في السودان، في بيان لها، إن "الهجمات بالمسيرات على البنية التحتية الحيوية تصعيد خطير في الصراع بالسودان"، معربة عن شعورها بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع والتقارير بشأن وقوع أعمال عنف ضد المدنيين وعمال الإغاثة في الفاشر. ودعت السفارة الأمريكية، إلى السماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في السودان، مشددة على ضرورة أن تمتنع الأطراف الخارجية عن تزويد طرفي النزاع في السودان بالسلاح. وفي وقت سابق، شنت قوات الدعم السريع هجمات مكثفة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية حيوية عدة في مدينة أم درمان، من بينها قاعدة "وادي سيدنا" العسكرية ومنطقتي جبل سركاب والكلية الحربية. وقال الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع السودانية، إن قواته "دخلت مرحلة جديدة في الحرب مع الجيش السوداني، وذلك بعد استهداف قوات الدعم السريع لقاعدة "وادي سيدنا" وتدمير عدد من الطائرات الحربية والمسيّرات ومخازن الأسلحة".وتظهر هذه التطورات تصاعدًا ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات. يذكر أن أم درمان تشهد، منذ أسابيع، مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي