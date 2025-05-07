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https://sarabic.ae/20250507/السعودية-ترحب-بالاتفاق-بين-أمريكا-وأنصار-الله-لوقف-إطلاق-النار-بينهما-1100276200.html
السعودية ترحب بالاتفاق بين أمريكا و"أنصار الله" لوقف إطلاق النار بينهما
السعودية ترحب بالاتفاق بين أمريكا و"أنصار الله" لوقف إطلاق النار بينهما
سبوتنيك عربي
رحّبت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بالبيان العُماني، الذي أعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة "أنصار... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T16:09+0000
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وأكد بيان الخارجية السعودية "دعم المملكة لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، نجاح الوساطات العُمانية الأخيرة بين الطرفين، والتي أسفرت عن اتفاق يقضي بوقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة الأمريكية و"أنصار الله".وقالت الوزارة في بيان: "اتفق الطرفان على الامتناع عن استهداف بعضهما البعض، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، بما يضمن حرية الملاحة البحرية وانسياب التجارة الدولية".وأعربت سلطنة عمان عن تقديرها للـ"نهج البنّاء الذي اتبعه الطرفان"، معربة عن أملها في أن "تشكل هذه الخطوة أساسًا للتقدم نحو حلول أوسع للقضايا الإقليمية، تحقيقًا للسلام والازدهار".وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".وتابع: "جماعة "أنصار الله" استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتها بالبحر"، مشيرًا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، "مقتل 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين إثر غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومصنع إسمنت عمران ومحطتي كهرباء عصر وحزيز".ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من التصعيد العسكري في المنطقة، حيث شنّت الولايات المتحدة الأمريكية حملة عسكرية ضد "أنصار الله"، ردًا على استهداف الجماعة لخطوط الشحن البحرية وإطلاقها صواريخ باتجاه إسرائيل، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.
https://sarabic.ae/20250507/قيادي-في-أنصار-الله-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-تصريحات-ترامب-حول-وقف-إطلاق-النار-في-اليمن-1100238223.html
https://sarabic.ae/20250507/أنصار-الله-لـسبوتنيك-الاتفاق-مع-أمريكا-على-وقف-العمليات-العسكرية-لا-يشمل-السفن-المتجهة-لإسرائيل-1100266017.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية ترحب بالاتفاق بين أمريكا و"أنصار الله" لوقف إطلاق النار بينهما

16:09 GMT 07.05.2025 (تم التحديث: 16:10 GMT 07.05.2025)
© AP Photoالسفينة الإسرائيلية "غلاكسي ليدر" التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
رحّبت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بالبيان العُماني، الذي أعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة "أنصار الله" اليمنية، وذلك عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية.
وأكد بيان الخارجية السعودية "دعم المملكة لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، نجاح الوساطات العُمانية الأخيرة بين الطرفين، والتي أسفرت عن اتفاق يقضي بوقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة الأمريكية و"أنصار الله".
وقالت الوزارة في بيان: "اتفق الطرفان على الامتناع عن استهداف بعضهما البعض، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، بما يضمن حرية الملاحة البحرية وانسياب التجارة الدولية".
علي القحوم عضو الكتب السياسي لأنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
قيادي في "أنصار الله" يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن
05:57 GMT
وأعربت سلطنة عمان عن تقديرها للـ"نهج البنّاء الذي اتبعه الطرفان"، معربة عن أملها في أن "تشكل هذه الخطوة أساسًا للتقدم نحو حلول أوسع للقضايا الإقليمية، تحقيقًا للسلام والازدهار".
من جانبه، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن جماعة "أنصار الله"، قالت إنها "لم تعد تريد القتال"، واصفًا ذلك بـ"الأخبار الجيدة".
وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".
وتابع: "جماعة "أنصار الله" استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتها بالبحر"، مشيرًا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".
سفينة شحن بريطانية تتعرّض لهجوم من قبل أنصار الله في اليمن في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
"أنصار الله" لـ"سبوتنيك": الاتفاق مع أمريكا على وقف العمليات العسكرية لا يشمل السفن المتجهة لإسرائيل
12:24 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، "مقتل 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين إثر غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومصنع إسمنت عمران ومحطتي كهرباء عصر وحزيز".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الرد على الحوثي لن يكون مجرد ضربة واحدة وتنتهي"، مضيفًا: "نضع في الاعتبار توقيت وكيفية الرد على الحوثيين وكذلك إيران".

ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من التصعيد العسكري في المنطقة، حيث شنّت الولايات المتحدة الأمريكية حملة عسكرية ضد "أنصار الله"، ردًا على استهداف الجماعة لخطوط الشحن البحرية وإطلاقها صواريخ باتجاه إسرائيل، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.
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