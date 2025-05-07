https://sarabic.ae/20250507/طائرة-الرئيس-الصربي-تقلع-إلى-موسكو-بعد-هبوط-اضطراري-في-باكو-1100267808.html
طائرة الرئيس الصربي تتوجه من باكو إلى موسكو
طائرة الرئيس الصربي تتوجه من باكو إلى موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في مطار باكو، اليوم الأربعاء، بأن طائرة الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، توجهت بعد هبوطها في مطار باكو إلى موسكو. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T13:37+0000
2025-05-07T13:37+0000
2025-05-07T14:05+0000
روسيا
الذكرى الثمانين للنصر
صربيا
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وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن "طائرة الرئيس الصربي فوتشيتش، المتجهة إلى موسكو، بعد هبوطها في أذربيجان، اتجهت مجددا نحو موسكو. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أسباب الهبوط".وفي وقت سابق، أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن موسكو تتوقع مشاركة 29 زعيم دولة أجنبية في الاحتفال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.زعماء العالم الذين يحضرون عرض "عيد النصر" يوم 9 مايو في موسكوخبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددة
https://sarabic.ae/20250507/شي-جين-بينغ-يتوجه-إلى-موسكو-للمشاركة-في-احتفالات-عيد-النصر-1100250229.html
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روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, صربيا
روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, صربيا
طائرة الرئيس الصربي تتوجه من باكو إلى موسكو
13:37 GMT 07.05.2025 (تم التحديث: 14:05 GMT 07.05.2025)
أفاد مصدر في مطار باكو، اليوم الأربعاء، بأن طائرة الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، توجهت بعد هبوطها في مطار باكو إلى موسكو.
وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن "طائرة الرئيس الصربي فوتشيتش، المتجهة إلى موسكو، بعد هبوطها في أذربيجان، اتجهت مجددا نحو موسكو. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أسباب الهبوط".
وفي وقت سابق، أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن موسكو تتوقع مشاركة 29 زعيم دولة أجنبية في الاحتفال بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد دعونا العديد من الضيوف الأجانب، ونتوقع أن يحضر 29 قائدًا من الدول التي دعوناها في عيد النصر".
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.