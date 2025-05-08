https://sarabic.ae/20250508/الرئيس-الكوبي-يحذر-من-التحريف-التاريخي-من-خلال-مسلسلات-نتفليكس-وأفلام-هوليود----1100306104.html
الرئيس الكوبي يحذر من "التحريف التاريخي" من خلال مسلسلات "نتفليكس" وأفلام هوليود
الرئيس الكوبي يحذر من "التحريف التاريخي" من خلال مسلسلات "نتفليكس" وأفلام هوليود
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، اليوم الخميس، من تحريف التاريخ من خلال مسلسلات "نتفليكس" وأفلام هوليود. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
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ميغيل دياز كانيل
ميغيل دياز كانيل
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جاء هذا التحذير قبل يوم من "عيد النصر"، حيث حذر رئيس كوبا من التحريف التاريخي عبر مسلسلات "نتفليكس" وأفلام هوليوود والكتب الغربية.وأضاف دياز كانيل: "لقد كانت روسيا قدوة في كيفية مقاومة توسع "الناتو" وتدخلاته بكرامة".وقال بوتين خلال لقائه مع الرئيس الكوبي: "الرفيق العزيز دياز كانيل، أصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعًا ترحيبًا حارًا في موسكو. التقينا قبل عامٍ واحدٍ بالضبط، وأود أن أشكركم على قراركم بزيارة موسكو هذا العام للاحتفال معنا بذكرى تاريخية، مرور 80 عامًا على النصر على النازية".ووصل الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إلى روسيا يوم الأحد الماضي، في إطار زيارته إلى البلاد، والتي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وزار الرئيس الكوبي مدينة سانت بطرسبورغ، حيث عقد عددًا من الاجتماعات وحضر عددًا من الفعاليات.وشارك الرئيس الكوبي، أمس الأربعاء، برفقة رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، افتتاح معرض مخصص للذكرى الخامسة والستين لإحياء العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوبا.وفي وقت سابق، أشار دياز كانيل إلى أنه سيكون شرفًا كبيرًا له أن يشارك في احتفالات 9 مايو/ أيار، في الساحة الحمراء.زعماء العالم يتوافدون إلى موسكو لحضور فعاليات يوم النصر في 9 مايو... فيديوبوتين ومادورو يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية بين روسيا وفنزويلا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوبا, العالم, أخبار العالم الآن, ميغيل دياز كانيل, ميغيل دياز كانيل
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوبا, العالم, أخبار العالم الآن, ميغيل دياز كانيل, ميغيل دياز كانيل
الرئيس الكوبي يحذر من "التحريف التاريخي" من خلال مسلسلات "نتفليكس" وأفلام هوليود
حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، اليوم الخميس، من تحريف التاريخ من خلال مسلسلات "نتفليكس" وأفلام هوليود.
جاء هذا التحذير قبل يوم من "عيد النصر"، حيث حذر رئيس كوبا من التحريف التاريخي عبر مسلسلات "نتفليكس" وأفلام هوليوود والكتب الغربية.
وأضاف دياز كانيل: "لقد كانت روسيا قدوة في كيفية مقاومة توسع "الناتو" وتدخلاته بكرامة".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، محادثات مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، في الكرملين.
وقال بوتين خلال لقائه مع الرئيس الكوبي: "الرفيق العزيز دياز كانيل، أصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعًا ترحيبًا حارًا في موسكو. التقينا قبل عامٍ واحدٍ بالضبط، وأود أن أشكركم على قراركم بزيارة موسكو هذا العام للاحتفال معنا بذكرى تاريخية، مرور 80 عامًا على النصر على النازية".
ومن جانبه، أشار دياز كانيل إلى أهمية المشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في موسكو، وأكد على ضرورة محاربة إعادة كتابة التاريخ.
ووصل الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إلى روسيا يوم الأحد الماضي، في إطار زيارته إلى البلاد، والتي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وزار الرئيس الكوبي مدينة سانت بطرسبورغ، حيث عقد عددًا من الاجتماعات وحضر عددًا من الفعاليات.
وشارك الرئيس الكوبي، أمس الأربعاء، برفقة رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، افتتاح معرض مخصص للذكرى الخامسة والستين لإحياء العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوبا.
وفي وقت سابق، أشار دياز كانيل إلى أنه سيكون شرفًا كبيرًا له أن يشارك في احتفالات 9 مايو/ أيار، في الساحة الحمراء.