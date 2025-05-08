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بوتين: نشهد اليوم إرساء نظام عالمي أكثر عدلا
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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خبير: في الذكرى الثمانين للنصر العظيم.. موسكو تؤكد تمسكها بالسلام والعدل
خبير: في الذكرى الثمانين للنصر العظيم.. موسكو تؤكد تمسكها بالسلام والعدل
سبوتنيك عربي
علّق الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور ناصر زيدان، على الاحتفالات في ذكرى النصر بالعاصمة الروسية موسكو، وعلى الرسائل السياسية التي تحرص روسيا على إيصالها من... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T18:30+0000
2025-05-08T18:30+0000
حصري
الذكرى الثمانين للنصر
روسيا
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وأشار زيدان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "أهمية استخلاص العبر من التضحيات الهائلة التي قُدمت، وإدراك أن روسيا، بالتعاون مع القوى الحرة في الغرب، تمكنت من الانتصار على النازية، التي شكّلت تهديدا لمستقبل البشرية واستطاعت القضاء عليها". وأضاف زيدان أن "روسيا، من خلال هذه المناسبة، في الذكرى الثمانين للنصر العظيم، تواصل التمسك بالثوابت القائمة على حفظ السلام والاستقرار الدوليين، ورفض الاعتداء على الآخرين، وترسيخ مبادئ العدل والإنسانية والديمقراطية والسلام".وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية.لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب الدول الأخرى.. أهم بنود البيان الصارد عن روسيا والصينبوتين يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين
https://sarabic.ae/20250508/بوتين-نشهد-اليوم-إرساء-نظام-عالمي-أكثر-عدلا-1100322594.html
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حصري, الذكرى الثمانين للنصر, روسيا
حصري, الذكرى الثمانين للنصر, روسيا

خبير: في الذكرى الثمانين للنصر العظيم.. موسكو تؤكد تمسكها بالسلام والعدل

18:30 GMT 08.05.2025
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورأفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - الذكرى الـ74 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945)
أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - الذكرى الـ74 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Sputnik . Alexander Vilf
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علّق الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور ناصر زيدان، على الاحتفالات في ذكرى النصر بالعاصمة الروسية موسكو، وعلى الرسائل السياسية التي تحرص روسيا على إيصالها من خلال مشاركة عدد كبير من قادة دول العالم في هذه المناسبة.
وأشار زيدان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "أهمية استخلاص العبر من التضحيات الهائلة التي قُدمت، وإدراك أن روسيا، بالتعاون مع القوى الحرة في الغرب، تمكنت من الانتصار على النازية، التي شكّلت تهديدا لمستقبل البشرية واستطاعت القضاء عليها".

وأكد أن "الشعار الأساسي الذي رُفع عندما قدّم الشعب الروسي تضحيات هائلة من أجل الإنسانية والعالم أجمع، هو السلام، ثم السلام، ثم السلام، والقوة من أجل السلام".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بريكس بلس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
بوتين: نشهد اليوم إرساء نظام عالمي أكثر عدلا
17:33 GMT
وأضاف زيدان أن "روسيا، من خلال هذه المناسبة، في الذكرى الثمانين للنصر العظيم، تواصل التمسك بالثوابت القائمة على حفظ السلام والاستقرار الدوليين، ورفض الاعتداء على الآخرين، وترسيخ مبادئ العدل والإنسانية والديمقراطية والسلام".

وفي ما يتعلق بالدور الدبلوماسي لروسيا في العالم، وبالحضور الدولي الواسع في موسكو، ورمزية العرض العسكري المهيب في الساحة الحمراء أمام الكرملين، في هذه المناسبة الوطنية، أوضح زيدان أن ذلك "يعدّ دليلا على مكانة روسيا الدولية، التي لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، وعلى دورها المحوري في تحقيق التوازن الدولي، والتأكيد على أهمية احترام سيادة الدول والشعوب، والتمسّك بمبادئ القانون الدولي والثوابت التي أرساها العالم منذ أكثر من ثمانين عاما".

وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية.
لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب الدول الأخرى.. أهم بنود البيان الصارد عن روسيا والصين
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