https://sarabic.ae/20250508/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يصل-إلى-موسكو-للمشاركة-باحتفالات-يوم-النصر-1100327090.html
رئيس الوزراء السلوفاكي يصل إلى موسكو للمشاركة باحتفالات يوم النصر
رئيس الوزراء السلوفاكي يصل إلى موسكو للمشاركة باحتفالات يوم النصر
سبوتنيك عربي
وصل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T19:16+0000
2025-05-08T19:16+0000
2025-05-08T19:16+0000
الذكرى الثمانين للنصر
روسيا
سلوفاكيا
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وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "رئيس الوزراء السلوفاكي وصل إلى موسكو، للمشاركة في احتفالات يوم النصر، ويتوقع أن يحضر الزعيم عرض يوم النصر غدا".وفي وقت سابق، أفاد فيكو أن إستونيا لم تسمح للرحلة الخاصة السلوفاكية بالتحليق فوق أراضيها في طريقها إلى روسيا، وكان لا بد من إيجاد طريق بديل.وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على النازية، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.وبدأ عدد من زعماء العالم، منهم رؤساء الصين والبرازيل وصربيا وإثيوبيا وغيرهم، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو الجاري.الرئيس المصري يصل إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديوالرئيس الفلسطيني يصل إلى روسيا لحضور فعاليات الذكرى الـ80 للنصر على النازية
https://sarabic.ae/20250508/بوتين-نشهد-اليوم-إرساء-نظام-عالمي-أكثر-عدلا-1100322594.html
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الذكرى الثمانين للنصر, روسيا, سلوفاكيا
الذكرى الثمانين للنصر, روسيا, سلوفاكيا
رئيس الوزراء السلوفاكي يصل إلى موسكو للمشاركة باحتفالات يوم النصر
وصل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "رئيس الوزراء السلوفاكي وصل إلى موسكو، للمشاركة في احتفالات يوم النصر، ويتوقع أن يحضر الزعيم عرض يوم النصر غدا".
وفي وقت سابق، أفاد فيكو أن إستونيا لم تسمح للرحلة الخاصة السلوفاكية بالتحليق فوق أراضيها في طريقها إلى روسيا، وكان لا بد من إيجاد طريق بديل.
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على النازية، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.
وبدأ عدد من زعماء العالم، منهم رؤساء الصين والبرازيل وصربيا وإثيوبيا وغيرهم
، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو الجاري.