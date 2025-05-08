https://sarabic.ae/20250508/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لم-نتلق-أي-تنبيه-مسبق-بوقف-واشنطن-قصفها-على-أنصار-الله-1100293736.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: لم نتلق أي تنبيه مسبق بوقف واشنطن قصفها على "أنصار الله"

وزير الخارجية الإسرائيلي: لم نتلق أي تنبيه مسبق بوقف واشنطن قصفها على "أنصار الله"

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، بأن تل أبيب لم تتلق أي إشعار مسبق بوقف واشنطن قصفها على جماعة "أنصار الله" في اليمن. 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T07:27+0000

2025-05-08T07:27+0000

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وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مقابلة مع جدعون ساعر، أكد من خلالها أن إسرائيل لم تتلق أي تنبيه مسبق بوقف الولايات المتحدة الأمريكية قصفها على "أنصار الله" اليمنية.وأوضح الوزير الإسرائيلي أن الولايات المتحدة حليف قوي جدا لإسرائيل وتمنح تل أبيب كل الدعم الدبلوماسي، لكنها لم تبلغ بلاده بأي إشعار حيال وقف قصفها على اليمن.وجاء تعليق جدعون ساعر، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف الهجمات العسكرية على جماعة "أنصار الله" وهو القرار الذي أثار ردود فعل متباينة، حيث تم الحديث في إسرائيل عن "الامتعاض من عدم التنسيق المسبق مع تل أبيب بشأن هذا الإعلان".وأول أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نفذنا عملية مهمة في اليمن، ومن يهاجمنا نهاجمه 7 أضعاف، وطيارونا قصفوا بدقة المطار التابع للحوثيين في دولة الإرهاب، وهاجمنا طائرات تزودهم بوسائل القتل".وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة": "ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".

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