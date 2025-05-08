وزير الخارجية الإسرائيلي: لم نتلق أي تنبيه مسبق بوقف واشنطن قصفها على "أنصار الله"

عربي
بوتين يشكر شي جين بينغ على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الاتفاق بين "أنصار الله" وواشنطن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250508/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لم-نتلق-أي-تنبيه-مسبق-بوقف-واشنطن-قصفها-على-أنصار-الله-1100293736.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: لم نتلق أي تنبيه مسبق بوقف واشنطن قصفها على "أنصار الله"
وزير الخارجية الإسرائيلي: لم نتلق أي تنبيه مسبق بوقف واشنطن قصفها على "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، بأن تل أبيب لم تتلق أي إشعار مسبق بوقف واشنطن قصفها على جماعة "أنصار الله" في اليمن. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T07:27+0000
2025-05-08T07:27+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
العالم
الأخبار
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096928944_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_cedff16ebac7c51d4c01dd2edb5ce374.jpg
وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مقابلة مع جدعون ساعر، أكد من خلالها أن إسرائيل لم تتلق أي تنبيه مسبق بوقف الولايات المتحدة الأمريكية قصفها على "أنصار الله" اليمنية.وأوضح الوزير الإسرائيلي أن الولايات المتحدة حليف قوي جدا لإسرائيل وتمنح تل أبيب كل الدعم الدبلوماسي، لكنها لم تبلغ بلاده بأي إشعار حيال وقف قصفها على اليمن.وجاء تعليق جدعون ساعر، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف الهجمات العسكرية على جماعة "أنصار الله" وهو القرار الذي أثار ردود فعل متباينة، حيث تم الحديث في إسرائيل عن "الامتعاض من عدم التنسيق المسبق مع تل أبيب بشأن هذا الإعلان".وأول أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نفذنا عملية مهمة في اليمن، ومن يهاجمنا نهاجمه 7 أضعاف، وطيارونا قصفوا بدقة المطار التابع للحوثيين في دولة الإرهاب، وهاجمنا طائرات تزودهم بوسائل القتل".وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة": "ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
https://sarabic.ae/20250507/أول-تعليق-من-نتنياهو-بعد-الاتفاق-بين-واشنطن-وأنصار-الله-1100285013.html
https://sarabic.ae/20250506/ترامب-يعلن-وقف-الضربات-الجوية-في-اليمن-فورا-1100222853.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096928944_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_7049ae6f08e02a40fe1eec29426d1446.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

وزير الخارجية الإسرائيلي: لم نتلق أي تنبيه مسبق بوقف واشنطن قصفها على "أنصار الله"

07:27 GMT 08.05.2025
© AP Photo / Gregorio Borgiaوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، بأن تل أبيب لم تتلق أي إشعار مسبق بوقف واشنطن قصفها على جماعة "أنصار الله" في اليمن.
وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مقابلة مع جدعون ساعر، أكد من خلالها أن إسرائيل لم تتلق أي تنبيه مسبق بوقف الولايات المتحدة الأمريكية قصفها على "أنصار الله" اليمنية.
وأوضح الوزير الإسرائيلي أن الولايات المتحدة حليف قوي جدا لإسرائيل وتمنح تل أبيب كل الدعم الدبلوماسي، لكنها لم تبلغ بلاده بأي إشعار حيال وقف قصفها على اليمن.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
أول تعليق من نتنياهو بعد الاتفاق بين واشنطن و"أنصار الله"
أمس, 19:30 GMT
وجاء تعليق جدعون ساعر، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف الهجمات العسكرية على جماعة "أنصار الله" وهو القرار الذي أثار ردود فعل متباينة، حيث تم الحديث في إسرائيل عن "الامتعاض من عدم التنسيق المسبق مع تل أبيب بشأن هذا الإعلان".
وأول أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نفذنا عملية مهمة في اليمن، ومن يهاجمنا نهاجمه 7 أضعاف، وطيارونا قصفوا بدقة المطار التابع للحوثيين في دولة الإرهاب، وهاجمنا طائرات تزودهم بوسائل القتل".
في وقت، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جماعة "أنصار الله"، قالت إنها "لم تعد تريد القتال"، واصفًا ذلك بـ"الأخبار الجيدة".
وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".
وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
ترامب يعلن وقف الضربات الجوية في اليمن فورا
6 مايو, 16:16 GMT
وفي وقت سابق، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت "باجل" شمال شرقي مدينة الحُديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، بحسب قول جماعة "أنصار الله".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة": "ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала