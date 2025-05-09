https://sarabic.ae/20250509/البيت-الأبيض-ترامب-لا-ينوي-خفض-الضرائب-المفروضة-على-الصين-من-جانب-واحد--1100360932.html
البيت الأبيض: ترامب لا ينوي خفض الضرائب المفروضة على الصين من جانب واحد
البيت الأبيض: ترامب لا ينوي خفض الضرائب المفروضة على الصين من جانب واحد
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليس لديه خطط لخفض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين بشكل... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T17:59+0000
2025-05-09T17:59+0000
2025-05-09T17:59+0000
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وقالت ليفيت، في إفادة صحفية، إن "الرئيس لا يزال ملتزما بموقفه القائل بأنه لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين من جانب واحد".وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعريفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعريفة الجمركية الانتقامية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125% أيضاً. علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها على خلفية اتهامات بعدم مكافحة المخدرات الاصطناعية بشكل كاف.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
البيت الأبيض: ترامب لا ينوي خفض الضرائب المفروضة على الصين من جانب واحد
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليس لديه خطط لخفض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين بشكل أحادي الجانب، على الرغم من تصريحات سابقة حول إمكانية خفضها بنسبة 80 بالمئة.
وقالت ليفيت، في إفادة صحفية، إن "الرئيس لا يزال ملتزما بموقفه القائل بأنه لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين من جانب واحد".
وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وإن معدل الفائدة الأساسي لديهم هو 10%، وبالنسبة لـ57 دولة، تم تطبيق معدلات متزايدة منذ 9 أبريل/ نيسان، والتي تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة: بحيث يكون هناك توازن بدلاً من عجز.
لكن في التاسع من أبريل/نيسان، أعلن الرئيس الأمريكي، أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% سوف تكون سارية لمدة 90 يوما على الجميع باستثناء الصين.
وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعريفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعريفة الجمركية الانتقامية الصينية
على السلع الأمريكية إلى 125% أيضاً. علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها على خلفية اتهامات بعدم مكافحة المخدرات الاصطناعية بشكل كاف.