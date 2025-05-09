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بث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
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11:03 GMT
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السودان... مقتل 8 مدنيين في قصف واقتحام منازل بـ"أم درمان"
السودان... مقتل 8 مدنيين في قصف واقتحام منازل بـ"أم درمان"
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، مقتل 5 مدنيين سودانيين برصاص قوات "الدعم السريع" خلال قصفها واقتحامها مساكن مواطنين في غرب أم درمان. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T07:37+0000
2025-05-09T07:37+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، صباح اليوم الجمعة، أن غرب مدينة أم درمان تعرّضت لقصف بطائرات مسيّرة لقوات "الدعم السريع" راح ضحيته ثلاثة أطفال.وأوضح أن استمرار الانتهاكات في مناطق أقصى غرب أم درمان يأتي بالتزامن مع التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش السوداني للسيطرة على آخر معاقل قوات "الدعم السريع" في المنطقة القريبة من الطريق القومي "أم درمان – بارا" الذي يؤدي إلى مدينة كردفان.ونقل الموقع عن عضو في غرفة طوارئ "أمبدة"، أن 5 مدنيين على الأقل قُتلوا إثر هجمات نفذتها قوات الدعم السريع على الحارة 26 دار السلام، حيث ارتكبت انتهاكات واسعة ضد المدنيين بالمدينة وكذلك في منطقة المويلح أقصى غرب أم درمان.تشهد هذه المناطق تواجدًا لـ"الدعم السريع"، في وقت تعاني من أزمة إنسانية معقدة بسبب صعوبات في الحصول على مياه الشرب النقية وندرة الغذاء، إضافة إلى اقتحامات المنازل من قبل المسلحين.وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة غربية عن مصادر أن طائرات مسيرات استهدفت مستودعات وقود تقع في مدينة كوستي جنوبي السودان، موضحة أن "ميليشيات الدعم السريع استهدفت بثلاث طائرات مسيرة، مخازن الوقود في كوستي، ما تسبب في اندلاع حرائق".وأكدت المصادر - لم تذكرها الصحيفة - أن ضربات جديدة بطائرات مسيرات طالت قاعدة فلامينغو البحرية في بورتسودان.وتظهر هذه التطورات تصاعدًا ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.يذكر أن أم درمان تشهد، منذ أسابيع، مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250506/السودان-هجوم-جديد-بالمسيرات-يستهدف-مواقع-استراتيجية-في-بورتسودان-1100196780.html
https://sarabic.ae/20250426/البرهان-انتقلنا-من-الدفاع-إلى-الهجوم-وسنحرر-كل-شبر-من-أرض-السودان-1099912611.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

السودان... مقتل 8 مدنيين في قصف واقتحام منازل بـ"أم درمان"

07:37 GMT 09.05.2025
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Marwan Ali
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أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، مقتل 5 مدنيين سودانيين برصاص قوات "الدعم السريع" خلال قصفها واقتحامها مساكن مواطنين في غرب أم درمان.
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، صباح اليوم الجمعة، أن غرب مدينة أم درمان تعرّضت لقصف بطائرات مسيّرة لقوات "الدعم السريع" راح ضحيته ثلاثة أطفال.
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
السودان.. هجوم جديد بالمسيرات يستهدف مواقع استراتيجية في بورتسودان
6 مايو, 05:42 GMT
وأوضح أن استمرار الانتهاكات في مناطق أقصى غرب أم درمان يأتي بالتزامن مع التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش السوداني للسيطرة على آخر معاقل قوات "الدعم السريع" في المنطقة القريبة من الطريق القومي "أم درمان – بارا" الذي يؤدي إلى مدينة كردفان.
ونقل الموقع عن عضو في غرفة طوارئ "أمبدة"، أن 5 مدنيين على الأقل قُتلوا إثر هجمات نفذتها قوات الدعم السريع على الحارة 26 دار السلام، حيث ارتكبت انتهاكات واسعة ضد المدنيين بالمدينة وكذلك في منطقة المويلح أقصى غرب أم درمان.
تشهد هذه المناطق تواجدًا لـ"الدعم السريع"، في وقت تعاني من أزمة إنسانية معقدة بسبب صعوبات في الحصول على مياه الشرب النقية وندرة الغذاء، إضافة إلى اقتحامات المنازل من قبل المسلحين.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة غربية عن مصادر أن طائرات مسيرات استهدفت مستودعات وقود تقع في مدينة كوستي جنوبي السودان، موضحة أن "ميليشيات الدعم السريع استهدفت بثلاث طائرات مسيرة، مخازن الوقود في كوستي، ما تسبب في اندلاع حرائق".
وأكدت المصادر - لم تذكرها الصحيفة - أن ضربات جديدة بطائرات مسيرات طالت قاعدة فلامينغو البحرية في بورتسودان.
وتظهر هذه التطورات تصاعدًا ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
البرهان: انتقلنا من الدفاع إلى الهجوم وسنحرر كل شبر من أرض السودان
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يذكر أن أم درمان تشهد، منذ أسابيع، مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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