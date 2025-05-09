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بث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
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نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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16:03 GMT
29 د
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
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خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
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اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
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نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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https://sarabic.ae/20250509/القائد-العام-للحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-رد-فعل-بلاده-في-حال-تعرضها-لأي-هجوم-1100331197.html
القائد العام للحرس الثوري الإيراني يكشف رد فعل بلاده في حال تعرضها لأي هجوم
القائد العام للحرس الثوري الإيراني يكشف رد فعل بلاده في حال تعرضها لأي هجوم
سبوتنيك عربي
صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، بأن بلاده مستعدة للرد على أي عدوان يطال أراضيها. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T05:33+0000
2025-05-09T05:33+0000
إيران
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الحرس الثوري الإيراني
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وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء سلامي جاءت خلال زيارة تفقديّة لإحدى القواعد البحرية تحت الأرض تابعة للحرس الثوري، مشددا على أن القوات الإيرانية "ستستهدف أي نقطة في أي دولة يُشن منها هجوم ضد الجمهورية الإسلامية".أوضح اللواء سلامي أن ايران "تعرض جزءا من قدراتها بهدف تصحيح الأخطاء المحتملة في حسابات الأعداء"، مشيرا إلى أن "مصالح العدو ستكون في مرمى قوات إيران المسلحة أينما كانت"، في حال تعرّضت إيران لأي اعتداء عسكري.ونوه القائد العام للحرس الثوري إلى أن إيران ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية المتطورة، وهذه الجهود تهدف إلى ضمان أمن منطقة الخليج وحماية المصالح الوطنية الإيرانية في وجه التهديدات المتزايدة.وقال اللواء حسين سلامي: "لقد تم تشكيل البحرية التابعة للحرس الثوري على أساس القتال مع القوى الآتية من خارج الإقليم، بحيث تكون قادرة على إدارة معركة كاملة النطاق بنجاح على مدى فترات طويلة من الزمن بمفردها. أي أنها تحتوي على كافة عناصر ومكونات الحرب الكاملة؛ بدءا من الصواريخ الباليستية الموجهة بدقة المضادة للسفن إلى الصواريخ المجنحة في نطاقات مختلفة ضد أهداف ثابتة ومتحركة".وتابع: "إن ما يشهده الشعب الإيراني العزيز اليوم هو جزء صغير من القدرة الهائلة للطائرات دون طيار التي تمتلكها البحرية التابعة للحرس الثوري. وتمتلك الطائرات دون طيار التي بحوزة هذه القوة أحدث وأكثر التقنيات تقدما في العالم، مما يتيح لقادتنا المجال لجميع أنواع الضربات ويخلق مرونة في التخطيط".وشدد اللواء سلامي على أن "المبدأ في عقيدتنا الدفاعية هو أنه من أي نقطة يتحرك فيها العدو ضد مصالحنا وأهدافنا فإننا سوف نستهدف ونضرب تلك النقطة وأي نقطة أخرى توجد فيها مصالح عدونا. ولذلك نعلن أن أي نقطة في أي مكان تكون مصدرا للعدوان ستكون هدفا بالنسبة لنا".
https://sarabic.ae/20250421/رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-الحرس-الثوري-هو-الحصن-المنيع-والملاذ-الآمن-1099751002.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني

القائد العام للحرس الثوري الإيراني يكشف رد فعل بلاده في حال تعرضها لأي هجوم

05:33 GMT 09.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemiقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، بأن بلاده مستعدة للرد على أي عدوان يطال أراضيها.
وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء سلامي جاءت خلال زيارة تفقديّة لإحدى القواعد البحرية تحت الأرض تابعة للحرس الثوري، مشددا على أن القوات الإيرانية "ستستهدف أي نقطة في أي دولة يُشن منها هجوم ضد الجمهورية الإسلامية".
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أوضح اللواء سلامي أن ايران "تعرض جزءا من قدراتها بهدف تصحيح الأخطاء المحتملة في حسابات الأعداء"، مشيرا إلى أن "مصالح العدو ستكون في مرمى قوات إيران المسلحة أينما كانت"، في حال تعرّضت إيران لأي اعتداء عسكري.
ونوه القائد العام للحرس الثوري إلى أن إيران ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية المتطورة، وهذه الجهود تهدف إلى ضمان أمن منطقة الخليج وحماية المصالح الوطنية الإيرانية في وجه التهديدات المتزايدة.
وقال اللواء حسين سلامي: "لقد تم تشكيل البحرية التابعة للحرس الثوري على أساس القتال مع القوى الآتية من خارج الإقليم، بحيث تكون قادرة على إدارة معركة كاملة النطاق بنجاح على مدى فترات طويلة من الزمن بمفردها. أي أنها تحتوي على كافة عناصر ومكونات الحرب الكاملة؛ بدءا من الصواريخ الباليستية الموجهة بدقة المضادة للسفن إلى الصواريخ المجنحة في نطاقات مختلفة ضد أهداف ثابتة ومتحركة".
وتابع: "إن ما يشهده الشعب الإيراني العزيز اليوم هو جزء صغير من القدرة الهائلة للطائرات دون طيار التي تمتلكها البحرية التابعة للحرس الثوري. وتمتلك الطائرات دون طيار التي بحوزة هذه القوة أحدث وأكثر التقنيات تقدما في العالم، مما يتيح لقادتنا المجال لجميع أنواع الضربات ويخلق مرونة في التخطيط".
وشدد اللواء سلامي على أن "المبدأ في عقيدتنا الدفاعية هو أنه من أي نقطة يتحرك فيها العدو ضد مصالحنا وأهدافنا فإننا سوف نستهدف ونضرب تلك النقطة وأي نقطة أخرى توجد فيها مصالح عدونا. ولذلك نعلن أن أي نقطة في أي مكان تكون مصدرا للعدوان ستكون هدفا بالنسبة لنا".
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