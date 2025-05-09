https://sarabic.ae/20250509/القائد-العام-للحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-رد-فعل-بلاده-في-حال-تعرضها-لأي-هجوم-1100331197.html
القائد العام للحرس الثوري الإيراني يكشف رد فعل بلاده في حال تعرضها لأي هجوم
القائد العام للحرس الثوري الإيراني يكشف رد فعل بلاده في حال تعرضها لأي هجوم
سبوتنيك عربي
صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، بأن بلاده مستعدة للرد على أي عدوان يطال أراضيها. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T05:33+0000
2025-05-09T05:33+0000
2025-05-09T05:33+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
الحرس الثوري الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095350702_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1eaa153266910dc29ef4b22f8887aabe.jpg
وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء سلامي جاءت خلال زيارة تفقديّة لإحدى القواعد البحرية تحت الأرض تابعة للحرس الثوري، مشددا على أن القوات الإيرانية "ستستهدف أي نقطة في أي دولة يُشن منها هجوم ضد الجمهورية الإسلامية".أوضح اللواء سلامي أن ايران "تعرض جزءا من قدراتها بهدف تصحيح الأخطاء المحتملة في حسابات الأعداء"، مشيرا إلى أن "مصالح العدو ستكون في مرمى قوات إيران المسلحة أينما كانت"، في حال تعرّضت إيران لأي اعتداء عسكري.ونوه القائد العام للحرس الثوري إلى أن إيران ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية المتطورة، وهذه الجهود تهدف إلى ضمان أمن منطقة الخليج وحماية المصالح الوطنية الإيرانية في وجه التهديدات المتزايدة.وقال اللواء حسين سلامي: "لقد تم تشكيل البحرية التابعة للحرس الثوري على أساس القتال مع القوى الآتية من خارج الإقليم، بحيث تكون قادرة على إدارة معركة كاملة النطاق بنجاح على مدى فترات طويلة من الزمن بمفردها. أي أنها تحتوي على كافة عناصر ومكونات الحرب الكاملة؛ بدءا من الصواريخ الباليستية الموجهة بدقة المضادة للسفن إلى الصواريخ المجنحة في نطاقات مختلفة ضد أهداف ثابتة ومتحركة".وتابع: "إن ما يشهده الشعب الإيراني العزيز اليوم هو جزء صغير من القدرة الهائلة للطائرات دون طيار التي تمتلكها البحرية التابعة للحرس الثوري. وتمتلك الطائرات دون طيار التي بحوزة هذه القوة أحدث وأكثر التقنيات تقدما في العالم، مما يتيح لقادتنا المجال لجميع أنواع الضربات ويخلق مرونة في التخطيط".وشدد اللواء سلامي على أن "المبدأ في عقيدتنا الدفاعية هو أنه من أي نقطة يتحرك فيها العدو ضد مصالحنا وأهدافنا فإننا سوف نستهدف ونضرب تلك النقطة وأي نقطة أخرى توجد فيها مصالح عدونا. ولذلك نعلن أن أي نقطة في أي مكان تكون مصدرا للعدوان ستكون هدفا بالنسبة لنا".
https://sarabic.ae/20250421/رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-الحرس-الثوري-هو-الحصن-المنيع-والملاذ-الآمن-1099751002.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095350702_212:0:2879:2000_1920x0_80_0_0_0e78bfcfc702b50617db6571a96130dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني
القائد العام للحرس الثوري الإيراني يكشف رد فعل بلاده في حال تعرضها لأي هجوم
صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، بأن بلاده مستعدة للرد على أي عدوان يطال أراضيها.
وأفادت وكالة
"إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء سلامي جاءت خلال زيارة تفقديّة لإحدى القواعد البحرية تحت الأرض تابعة للحرس الثوري، مشددا على أن القوات الإيرانية "ستستهدف أي نقطة في أي دولة يُشن منها هجوم ضد الجمهورية الإسلامية".
أوضح اللواء سلامي
أن ايران "تعرض جزءا من قدراتها بهدف تصحيح الأخطاء المحتملة في حسابات الأعداء"، مشيرا إلى أن "مصالح العدو ستكون في مرمى قوات إيران المسلحة أينما كانت"، في حال تعرّضت إيران لأي اعتداء عسكري.
ونوه القائد العام للحرس الثوري إلى أن إيران ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية المتطورة، وهذه الجهود تهدف إلى ضمان أمن منطقة الخليج وحماية المصالح الوطنية الإيرانية في وجه التهديدات المتزايدة.
وقال اللواء حسين سلامي: "لقد تم تشكيل البحرية التابعة للحرس الثوري على أساس القتال مع القوى الآتية من خارج الإقليم، بحيث تكون قادرة على إدارة معركة كاملة النطاق بنجاح على مدى فترات طويلة من الزمن بمفردها. أي أنها تحتوي على كافة عناصر ومكونات الحرب الكاملة؛ بدءا من الصواريخ الباليستية الموجهة بدقة المضادة للسفن إلى الصواريخ المجنحة في نطاقات مختلفة ضد أهداف ثابتة ومتحركة".
وتابع: "إن ما يشهده الشعب الإيراني
العزيز اليوم هو جزء صغير من القدرة الهائلة للطائرات دون طيار التي تمتلكها البحرية التابعة للحرس الثوري. وتمتلك الطائرات دون طيار التي بحوزة هذه القوة أحدث وأكثر التقنيات تقدما في العالم، مما يتيح لقادتنا المجال لجميع أنواع الضربات ويخلق مرونة في التخطيط".
وشدد اللواء سلامي على أن "المبدأ في عقيدتنا الدفاعية هو أنه من أي نقطة يتحرك فيها العدو ضد مصالحنا وأهدافنا فإننا سوف نستهدف ونضرب تلك النقطة وأي نقطة أخرى توجد فيها مصالح عدونا. ولذلك نعلن أن أي نقطة في أي مكان تكون مصدرا للعدوان ستكون هدفا بالنسبة لنا".