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ويتكوف: الولايات المتحدة ترغب في إعادة الرهائن لكن إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب
ويتكوف: الولايات المتحدة ترغب في إعادة الرهائن لكن إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
صرح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، بأن بلاده ترغب في إعادة الرهائن الإسرائيليين المختطفين في غزة، إلا أن إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T18:31+0000
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في السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه من الممكن طرح صفقة أخرى غير التي عرضها ويتكوف تشمل عددا أقل من الرهائن ومقابل ثمن أقل، وأضاف نتنياهو أن حركة حماس قد تطلق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر كبادرة للرئيس ترامب.يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن استدعاء لواءين إضافيين من الاحتياط، أحدهما مشاة والآخر مدرعات، في إطار توسيع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.في تطور الحرب المستمرة على قطاع غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي استدعاء الآلاف من قوات الاحتياط، لينضموا إلى 3 ألوية أخرى تم تجنيدها الأسبوع الماضي، وبذلك يرتفع عدد ألوية الاحتياط التي تم تجنيدها مؤخرًا إلى خمسة ألوية.وبدأت التحضيرات لما أطلق عليه الجيش الإسرائيلي تسمية "عربات جدعون"، بحسب أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد.وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه تم استدعاء وحدتين إضافيتين من الاحتياط (مشاة ومدرعات)، صباح الأحد، لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وطُلب منها التوجه إلى المخازن العسكرية وقواعد التدريب.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتجنيد 5 ألوية احتياط في إطار الاستعدادات الجارية لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، سحب لواء المظليين من سوريا ونقله إلى قطاع غزة.وبحسب التقارير، فإن الجنود طُلب منهم الاستعداد لفترة تجنيد تصل إلى 100 يوم، في خرق واضح للوعود التي تلقوها سابقًا بأن الخدمة لن تتجاوز 70 يومًا. بل إن بعضهم قد يُطلب منه الخدمة لـ100 يوم إضافية، مع تمديد الفترات الحالية للألوية المنتشرة على الحدود مع لبنان.وكانت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة قد حذرت، في وقت سابق، من كارثة إنسانية مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع.
https://sarabic.ae/20250511/مصر-توجه-دعوة-عاجلة-إلى-أمريكا-بشأن-أزمة-غزة-بعد-نجاح-وساطتها-بين-الهند-وباكستان-1100390058.html
https://sarabic.ae/20250504/نتنياهو-نطالب-بالضغط-على-قطر-التي-لها-تأثير-كبير-على-حركة-حماس---عاجل-1100159513.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة

ويتكوف: الولايات المتحدة ترغب في إعادة الرهائن لكن إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب

18:31 GMT 11.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
صرح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، بأن بلاده ترغب في إعادة الرهائن الإسرائيليين المختطفين في غزة، إلا أن إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب.
في السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه من الممكن طرح صفقة أخرى غير التي عرضها ويتكوف تشمل عددا أقل من الرهائن ومقابل ثمن أقل، وأضاف نتنياهو أن حركة حماس قد تطلق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر كبادرة للرئيس ترامب.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن استدعاء لواءين إضافيين من الاحتياط، أحدهما مشاة والآخر مدرعات، في إطار توسيع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
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05:29 GMT
في تطور الحرب المستمرة على قطاع غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي استدعاء الآلاف من قوات الاحتياط، لينضموا إلى 3 ألوية أخرى تم تجنيدها الأسبوع الماضي، وبذلك يرتفع عدد ألوية الاحتياط التي تم تجنيدها مؤخرًا إلى خمسة ألوية.
وبدأت التحضيرات لما أطلق عليه الجيش الإسرائيلي تسمية "عربات جدعون"، بحسب أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه تم استدعاء وحدتين إضافيتين من الاحتياط (مشاة ومدرعات)، صباح الأحد، لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وطُلب منها التوجه إلى المخازن العسكرية وقواعد التدريب.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتجنيد 5 ألوية احتياط في إطار الاستعدادات الجارية لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
نتنياهو: نطالب بالضغط على قطر التي لها تأثير كبير على حركة حماس
4 مايو, 17:27 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، سحب لواء المظليين من سوريا ونقله إلى قطاع غزة.
وبحسب التقارير، فإن الجنود طُلب منهم الاستعداد لفترة تجنيد تصل إلى 100 يوم، في خرق واضح للوعود التي تلقوها سابقًا بأن الخدمة لن تتجاوز 70 يومًا. بل إن بعضهم قد يُطلب منه الخدمة لـ100 يوم إضافية، مع تمديد الفترات الحالية للألوية المنتشرة على الحدود مع لبنان.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة قد حذرت، في وقت سابق، من كارثة إنسانية مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع.
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