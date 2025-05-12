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https://sarabic.ae/20250512/أكثر-بـ3-مرات-دراسة-تكشف-عن-علاقة-الزواج-بزيادة-الوزن-عند-الرجال-1100444181.html
"أكثر بـ3 مرات"... دراسة تكشف عن علاقة الزواج بزيادة الوزن عند الرجال
"أكثر بـ3 مرات"... دراسة تكشف عن علاقة الزواج بزيادة الوزن عند الرجال
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من العلماء، عن أن الرجال المتزوجين أكثر عرضة للبدانة من غير المتزوجين، وأرجعت الدراسة ذلك إلى عدة أسباب. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T14:38+0000
2025-05-12T14:38+0000
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السمنة
السبب الرئيسي للسمنة
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أشارت الدراسة الجديدة إلى أن الرجال المتزوجين أكثر عرضة للسمنة بثلاث مرات من الرجال غير المتزوجين.ووفقًا للدراسة التي نشرها موقع "نيو أتلاس"، فإن الرجال يميلون إلى الشعور بسعادة أكبر في حياتهم وهم متزوجون، لكن الدراسة الجديدة أكدت أنهم يزدادون بدانة أيضًا.وأكدت الدراسة أن الرجال المتزوجين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بثلاث مرات من الرجال غير المتزوجين.ومن المعروف أيضًا أن هناك عوامل تسهم في السمنة، مثل سوء التغذية وقلة النشاط والعوامل الوراثية والحالات الصحية الكامنة. وتلعب عملية الشيخوخة الطبيعية دورا هاما أيضا.كما بيّنت بعض الأدلة في الدراسة أن العيش في مجتمعات أصغر وأكثر عزلة، تفتقر إلى شبكة اجتماعية جيدة (مثل كثرة التواصل مع الأصدقاء والعائلة، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية)، وضعف الوعي الصحي، كانا عاملين في زيادة الوزن والسمنة.وخلصت الدراسة إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية كانت موجودة لدى 28% من المشاركين المصابين بالسمنة، أي أكثر من ضعف النسبة التي لوحظت لدى من يقعون ضمن نطاق الوزن "الطبيعي".دراسة: فقدان الوزن قد يزيد خطر الوفاة المبكرة لدى مرضى القلب البدينينرسميا... أول دواء روسي فعال لفقدان الوزن يدخل الأسواق
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علوم, الصحة, سمنة, السمنة, السبب الرئيسي للسمنة, أمراض القلب والسكري والضغط
علوم, الصحة, سمنة, السمنة, السبب الرئيسي للسمنة, أمراض القلب والسكري والضغط

"أكثر بـ3 مرات"... دراسة تكشف عن علاقة الزواج بزيادة الوزن عند الرجال

14:38 GMT 12.05.2025
© Photo / Pixabay//jarmolukالسمنة
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Photo / Pixabay//jarmoluk
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من العلماء، عن أن الرجال المتزوجين أكثر عرضة للبدانة من غير المتزوجين، وأرجعت الدراسة ذلك إلى عدة أسباب.
أشارت الدراسة الجديدة إلى أن الرجال المتزوجين أكثر عرضة للسمنة بثلاث مرات من الرجال غير المتزوجين.
ووفقًا للدراسة التي نشرها موقع "نيو أتلاس"، فإن الرجال يميلون إلى الشعور بسعادة أكبر في حياتهم وهم متزوجون، لكن الدراسة الجديدة أكدت أنهم يزدادون بدانة أيضًا.

كشفت النتائج أن الرجال المتزوجين يواجهون خطرا متزايدا بنسبة 62% لزيادة الوزن أثناء الزواج، بينما كان لدى زوجاتهم خطر بنسبة 39%.

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10 أبريل, 19:00 GMT
وأكدت الدراسة أن الرجال المتزوجين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بثلاث مرات من الرجال غير المتزوجين.
ومن المعروف أيضًا أن هناك عوامل تسهم في السمنة، مثل سوء التغذية وقلة النشاط والعوامل الوراثية والحالات الصحية الكامنة. وتلعب عملية الشيخوخة الطبيعية دورا هاما أيضا.

وكتب الباحثون أن "للعمر والحالة الاجتماعية تأثير لا يمكن إنكاره على العيش مع زيادة الوزن أو السمنة في مرحلة البلوغ، بغض النظر عن الجنس"، مشيرين إلى أنه "في المقابل، ارتبط ضعف الوعي الصحي، والإصابة على الأقل بأعراض الاكتئاب الحاد، بالسمنة لدى النساء. ويبدو من النتائج أن نشر المعرفة الصحية وتعزيز الصحة على مدار العمر يمكن أن يحد من الظاهرة المقلقة المتمثلة في تزايد مستويات السمنة".

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كما بيّنت بعض الأدلة في الدراسة أن العيش في مجتمعات أصغر وأكثر عزلة، تفتقر إلى شبكة اجتماعية جيدة (مثل كثرة التواصل مع الأصدقاء والعائلة، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية)، وضعف الوعي الصحي، كانا عاملين في زيادة الوزن والسمنة.
وخلصت الدراسة إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية كانت موجودة لدى 28% من المشاركين المصابين بالسمنة، أي أكثر من ضعف النسبة التي لوحظت لدى من يقعون ضمن نطاق الوزن "الطبيعي".
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