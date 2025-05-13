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بعد الهدنة التجارية بينهما.. بكين تتخذ قرارا جديدا بشأن طائرات "بوينغ" الأمريكية
بعد الهدنة التجارية بينهما.. بكين تتخذ قرارا جديدا بشأن طائرات "بوينغ" الأمريكية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية أن الصين ألغت قرار الحظر، الذي كان يمنع شركات طيران صينية من شراء طائرات شركة "بوينغ" الأمريكية، خلال أزمة الرسوم الجمركية بين البلدين،... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T09:26+0000
2025-05-13T09:27+0000
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ولفتت تلك الوسائل إلى أن المسؤولين في بكين، أخبروا شركات الطيران بإمكانية استئناف عمليات تسلم طائرات "بوينغ" الأمريكية، وفقا لتقديراتهم الخاصة.وكانت الحكومة الصينية قد طلبت من شركات الطيران عدم استلام الطائرات التي تنتجها الشركة الأمريكية وقطع الغيار الخاصة بها، في خضم الحرب التجارية التي كانت مشتعلة مع واشنطن، وضمن حزمة إجراءات مضادة اتخذتها بكين، ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها واشنطن ضد المنتجات الصينية.وأعلنت الحكومتان، في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل.كما اتفق الطرفان الصيني والأمريكي، على إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الاقتصادية والتجارية، إذ سيمثل الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفنغ، فيما سيمثل الجانب الأمريكي كل من وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري جيميسون جرير.
https://sarabic.ae/20250415/إعلام-الصين-تمنع-شركات-الطيران-من-استيراد-طائرات-بوينغ-الأمريكية-1099556995.html
https://sarabic.ae/20250512/أمريكا-والصين-تتفقان-على-خفض-الرسوم-الجمركية-لمدة-90-يوما-1100423990.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

بعد الهدنة التجارية بينهما.. بكين تتخذ قرارا جديدا بشأن طائرات "بوينغ" الأمريكية

09:26 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 09:27 GMT 13.05.2025)
© Getty Images / All copyrights belong to Jingying Zhaoطائرات مدنية في الصين
طائرات مدنية في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Getty Images / All copyrights belong to Jingying Zhao
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ذكرت وسائل إعلام غربية أن الصين ألغت قرار الحظر، الذي كان يمنع شركات طيران صينية من شراء طائرات شركة "بوينغ" الأمريكية، خلال أزمة الرسوم الجمركية بين البلدين، التي اندلعت بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ولفتت تلك الوسائل إلى أن المسؤولين في بكين، أخبروا شركات الطيران بإمكانية استئناف عمليات تسلم طائرات "بوينغ" الأمريكية، وفقا لتقديراتهم الخاصة.
شعار شركة بوينغ الأمريكية العملاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
إعلام: الصين تمنع شركات الطيران من استيراد طائرات "بوينغ" الأمريكية
15 أبريل, 09:57 GMT
وكانت الحكومة الصينية قد طلبت من شركات الطيران عدم استلام الطائرات التي تنتجها الشركة الأمريكية وقطع الغيار الخاصة بها، في خضم الحرب التجارية التي كانت مشتعلة مع واشنطن، وضمن حزمة إجراءات مضادة اتخذتها بكين، ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها واشنطن ضد المنتجات الصينية.

ويأتي رفع الحظر الصيني على الطائرات الأمريكية بعد الهدنة التجارية التي أقرتها الدولتان، أمس الاثنين، وتشمل خفض واشنطن تعريفاتها الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفّضت الصين رسومها الجمركية على البضائع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة، على أن تستمر تلك الهدنة لمدة 90 يوما.

وأعلنت الحكومتان، في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل.
حاويات في ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
أمريكا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما
أمس, 07:56 GMT
وجاء الإعلان بعد مفاوضات تجارية ماراثونية في جنيف بسويسرا، بين مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم، أشاد خلالها الجانبان بـ"تقدم ملموس".
كما اتفق الطرفان الصيني والأمريكي، على إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الاقتصادية والتجارية، إذ سيمثل الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفنغ، فيما سيمثل الجانب الأمريكي كل من وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري جيميسون جرير.
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