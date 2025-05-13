https://sarabic.ae/20250513/تنهي-الحرب-إعلام-إسرائيلي-يكشف-عن-مقترح-أمريكي-لصفقة-شاملة-في-غزة-1100469855.html
"تنهي الحرب"... إعلام إسرائيلي يكشف عن مقترح أمريكي لصفقة شاملة في غزة
"تنهي الحرب"... إعلام إسرائيلي يكشف عن مقترح أمريكي لصفقة شاملة في غزة
سبوتنيك عربي
عرض المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مقترحا جديدا بشأن صفقة تبادل قد تمهد لوقف إطلاق النار في غزة، في الوقت الذي تتواتر فيه التقارير عن ضغوط أمريكية... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T09:46+0000
2025-05-13T09:46+0000
2025-05-13T09:46+0000
حركة حماس
فلسطين المحتلة
العدوان الإسرائيلي على غزة
مبعوث أمريكي
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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر، قولها إن "ويتكوف طرح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، مقترحا جديدا لصفقة تبادل تمهد لإنهاء الحرب".ويأتي الكشف عن هذا المقترح غداة إفراج "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر الذي كان محتجزا لديها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، "سيعقد نتنياهو مساء اليوم مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء لإطلاعهم على مباحثاته مع المبعوث الأمريكي".وقالت "القناة الـ13" الإسرائيلية إن "المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حث خلال لقاءاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على استغلال ما سماها نافذة الفرص في الأيام القادمة للتوصل إلى صفقة".ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "ضغط ويتكوف أفضى إلى إرسال الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، حيث من المتوقع أن يمكث أياما عدة"، مشيرةً إلى أن "مسؤولا إسرائيليا كبيرا أقر بأن فرص توسيع الحملة العسكرية في غزة في الأيام المقبلة قد تضاءلت".وكانت "كتائب القسام" أفرجت عن الأسير عيدان ألكسندر إثر مفاوضات مباشرة بين حركة حماس ومسؤولين أمريكيين.وأكدت "حماس"، أمس الاثنين، استعدادها للشروع فورا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف مستدام لإطلاق النار يفضي إلى انسحاب قوات الاحتلال وإنهاء الحصار وتبادل الأسرى وإعادة إعمار قطاع غزة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, فلسطين المحتلة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مبعوث أمريكي
حركة حماس, فلسطين المحتلة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مبعوث أمريكي
"تنهي الحرب"... إعلام إسرائيلي يكشف عن مقترح أمريكي لصفقة شاملة في غزة
عرض المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مقترحا جديدا بشأن صفقة تبادل قد تمهد لوقف إطلاق النار في غزة، في الوقت الذي تتواتر فيه التقارير عن ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف الحرب.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر، قولها إن "ويتكوف طرح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، مقترحا جديدا لصفقة تبادل تمهد لإنهاء الحرب
".
وأشارت إلى أن "المقترح ينطلق من أن صفقة شاملة تقود إلى وقف إطلاق نار دائم وطويل الأمد قد تجعل حركة حماس أكثر مرونة".
ويأتي الكشف عن هذا المقترح غداة إفراج "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر الذي كان محتجزا لديها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إن "نتنياهو التقى أمس الاثنين، مع ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وبحث معهما جهود تنفيذ الخطة الأمريكية لإطلاق سراح الأسرى المتبقين في غزة". وأوضح البيان أن "نتنياهو وجّه بإرسال وفد مفاوض إلى الدوحة اليوم الثلاثاء".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، "سيعقد نتنياهو
مساء اليوم مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء لإطلاعهم على مباحثاته مع المبعوث الأمريكي".
كما أشارت إلى "تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تضغط على حكومة نتنياهو للدخول في مفاوضات تفضي إلى وقف الحرب على غزة، في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر عن تزايد الهوة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بدأ جولة في المنطقة لا تشمل إسرائيل".
وقالت "القناة الـ13" الإسرائيلية إن "المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حث خلال لقاءاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على استغلال ما سماها نافذة الفرص في الأيام القادمة للتوصل إلى صفقة
".
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "ضغط ويتكوف أفضى إلى إرسال الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، حيث من المتوقع أن يمكث أياما عدة"، مشيرةً إلى أن "مسؤولا إسرائيليا كبيرا أقر بأن فرص توسيع الحملة العسكرية في غزة
في الأيام المقبلة قد تضاءلت".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، قولها إن "الولايات المتحدة تحث إسرائيل على الدخول في محادثات مع حماس لإنهاء الحرب"، مؤكدة أن "هذه هي الرسالة التي يسعى ويتكوف إلى نقلها خلال اجتماعاته في إسرائيل".
وكانت "كتائب القسام" أفرجت عن الأسير عيدان ألكسندر إثر مفاوضات مباشرة بين حركة حماس
ومسؤولين أمريكيين.
وأكدت "حماس"، أمس الاثنين، استعدادها للشروع فورا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف مستدام لإطلاق النار يفضي إلى انسحاب قوات الاحتلال وإنهاء الحصار وتبادل الأسرى وإعادة إعمار قطاع غزة.