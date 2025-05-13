https://sarabic.ae/20250513/تنهي-الحرب-إعلام-إسرائيلي-يكشف-عن-مقترح-أمريكي-لصفقة-شاملة-في-غزة-1100469855.html

"تنهي الحرب"... إعلام إسرائيلي يكشف عن مقترح أمريكي لصفقة شاملة في غزة

"تنهي الحرب"... إعلام إسرائيلي يكشف عن مقترح أمريكي لصفقة شاملة في غزة

سبوتنيك عربي

عرض المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مقترحا جديدا بشأن صفقة تبادل قد تمهد لوقف إطلاق النار في غزة، في الوقت الذي تتواتر فيه التقارير عن ضغوط أمريكية... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T09:46+0000

2025-05-13T09:46+0000

2025-05-13T09:46+0000

حركة حماس

فلسطين المحتلة

العدوان الإسرائيلي على غزة

مبعوث أمريكي

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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر، قولها إن "ويتكوف طرح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، مقترحا جديدا لصفقة تبادل تمهد لإنهاء الحرب".ويأتي الكشف عن هذا المقترح غداة إفراج "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر الذي كان محتجزا لديها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، "سيعقد نتنياهو مساء اليوم مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء لإطلاعهم على مباحثاته مع المبعوث الأمريكي".وقالت "القناة الـ13" الإسرائيلية إن "المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حث خلال لقاءاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على استغلال ما سماها نافذة الفرص في الأيام القادمة للتوصل إلى صفقة".ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "ضغط ويتكوف أفضى إلى إرسال الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، حيث من المتوقع أن يمكث أياما عدة"، مشيرةً إلى أن "مسؤولا إسرائيليا كبيرا أقر بأن فرص توسيع الحملة العسكرية في غزة في الأيام المقبلة قد تضاءلت".وكانت "كتائب القسام" أفرجت عن الأسير عيدان ألكسندر إثر مفاوضات مباشرة بين حركة حماس ومسؤولين أمريكيين.وأكدت "حماس"، أمس الاثنين، استعدادها للشروع فورا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف مستدام لإطلاق النار يفضي إلى انسحاب قوات الاحتلال وإنهاء الحصار وتبادل الأسرى وإعادة إعمار قطاع غزة.

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حركة حماس, فلسطين المحتلة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مبعوث أمريكي