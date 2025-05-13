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مسؤول سوداني سابق يوضح لـ"سبوتنيك" مصير الوساطة العربية لحل الأزمة مع الإمارات
مسؤول سوداني سابق يوضح لـ"سبوتنيك" مصير الوساطة العربية لحل الأزمة مع الإمارات
سبوتنيك عربي
أفاد ربيع عبد العاطي، المستشار السابق للحكومة السودانية، بأن "تحرك الجامعة العربية للتوفيق بين الخرطوم وأبوظبي جاء متأخرا وجدد الانطباع حول التحركات المتأخرة... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T17:35+0000
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لا أرى بأن تصريحات الأمين العام للجامعة العربية حول مبادرة تقودها الجامعة لاحتواء الأزمة إلا بمثابة ذر الرماد في العيون وتغطية القصور الذي لازم هذه المنظمة الإقليمية، والتي يصعب عليها وهي تعاني من الضعف وعدم الفعالية أن تضع حدا لتدخل أدى إلى إزهاق أرواح وتشريد شعب وإفقاره وتدمير بنيته التحتية والتآمر عليه والفتك به بالسلاح وتسليط القتلة والجهلة عليه بمثل ما شهد به العالم من فظائع يندى لها الجبين"، وفق وصفه.وقال عبد العاطي: "لا أظن بأن كلمة صلح من الجامعة العربية وهي في أضعف حالاتها كلمة مناسبة لإقناع شعب ما يزال يئن من الآلام، الطبيب الفاشل هو الذي يحاول أن يرمم الجرح على مثل هذا الأمر".وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدا سحب السفير السوداني من الإمارات.وأكد مجلس الأمن والدفاع في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.وأضاف البيان أن "مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها و لضمان حماية المدنيين"، مؤكدا أن "دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفة خاصة أمن البحر الأحمر"، وفق وصف البيان.ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بيانا صادرا عن الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن "البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان و شعبيهما الشقيقين".وشددت الخارجية الإماراتية على أن "قرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان".ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية التصريحات الصادرة عن سلطة بورتسودان بـ"المشينة"، واعتبرتها "مناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام"، وشددت على أن "السودان وشعبه الكريم بحاجة إلى قيادة مدنية ومستقلة عن السلطة العسكرية تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول، قيادة لا تقتل نصف شعبها وتجوّع وتهجّر النصف الآخر".وفي 10 أبريل/ نيسان 2025، نظرت محكمة العدل الدولية في أولى جلسات الدعوى المرفوعة من السودان ضد الإمارات، وقالت الوكالة إن الدعوى تتهم أبو ظبي دون أي أساس قانوني بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع ضد الجيش.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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https://sarabic.ae/20250508/ما-تداعيات-قرار-السودان-بقطع-علاقاتها-مع-الإمارات-في-ظل-غياب-أفق-لوقف-الحرب-التي-دخلت-عامها-الثالث؟-1100327814.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, جامعة الدول العربية
حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, جامعة الدول العربية

مسؤول سوداني سابق يوضح لـ"سبوتنيك" مصير الوساطة العربية لحل الأزمة مع الإمارات

17:35 GMT 13.05.2025
© Photo / Arab Leagueاجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Photo / Arab League
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أفاد ربيع عبد العاطي، المستشار السابق للحكومة السودانية، بأن "تحرك الجامعة العربية للتوفيق بين الخرطوم وأبوظبي جاء متأخرا وجدد الانطباع حول التحركات المتأخرة للجامعة في غالبية القضايا، خاصة في حل النزاعات والمواجهات بين الدول الأعضاء.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لا أرى بأن تصريحات الأمين العام للجامعة العربية حول مبادرة تقودها الجامعة لاحتواء الأزمة إلا بمثابة ذر الرماد في العيون وتغطية القصور الذي لازم هذه المنظمة الإقليمية، والتي يصعب عليها وهي تعاني من الضعف وعدم الفعالية أن تضع حدا لتدخل أدى إلى إزهاق أرواح وتشريد شعب وإفقاره وتدمير بنيته التحتية والتآمر عليه والفتك به بالسلاح وتسليط القتلة والجهلة عليه بمثل ما شهد به العالم من فظائع يندى لها الجبين"، وفق وصفه.
وتابع عبد العاطي، الصلح بين السودان والإمارات بعد كل ما حدث يحتاج لما يُضمد الجراح الغائرة لشعب يظل إحساسه بالظلم و الغبن، لا تعالجه مثل هذه الوساطات، لأن ما حاق بالشعب السوداني سيظل أثره باقيا مهما مضت السنون.
وقال عبد العاطي: "لا أظن بأن كلمة صلح من الجامعة العربية وهي في أضعف حالاتها كلمة مناسبة لإقناع شعب ما يزال يئن من الآلام، الطبيب الفاشل هو الذي يحاول أن يرمم الجرح على مثل هذا الأمر".
محطة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
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وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدا سحب السفير السوداني من الإمارات.
وأكد مجلس الأمن والدفاع في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.
وأضاف البيان أن "مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها و لضمان حماية المدنيين"، مؤكدا أن "دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفة خاصة أمن البحر الأحمر"، وفق وصف البيان.
من جانبها رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتراف بقرار سلطة بورتسودان (المدينة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان مقرا لعمله) بقطع العلاقات معها، مؤكدة أن "هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم".
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بيانا صادرا عن الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن "البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان و شعبيهما الشقيقين".
وشددت الخارجية الإماراتية على أن "قرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان".
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي يستقبل الفريق عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي للسودان في المطار الرئاسي في أبو ظبي في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
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ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية التصريحات الصادرة عن سلطة بورتسودان بـ"المشينة"، واعتبرتها "مناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام"، وشددت على أن "السودان وشعبه الكريم بحاجة إلى قيادة مدنية ومستقلة عن السلطة العسكرية تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول، قيادة لا تقتل نصف شعبها وتجوّع وتهجّر النصف الآخر".
وفي 10 أبريل/ نيسان 2025، نظرت محكمة العدل الدولية في أولى جلسات الدعوى المرفوعة من السودان ضد الإمارات، وقالت الوكالة إن الدعوى تتهم أبو ظبي دون أي أساس قانوني بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع ضد الجيش.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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