https://sarabic.ae/20250515/رئيس-المنظمة-الليبية-للإعلام-المستقل-وسائل-إعلام-ليبية-تساهم-في-التضليل-وتفتقر-للدقة-والحيادية-1100561461.html

رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل: وسائل إعلام ليبية تساهم في التضليل وتفتقر للدقة والحيادية

رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل: وسائل إعلام ليبية تساهم في التضليل وتفتقر للدقة والحيادية

سبوتنيك عربي

أكدت المنظمة الليبية للإعلام المستقل في بيان صحفي على أهمية التزام الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بمبادئ مدونة السلوك المهني، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T10:01+0000

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وشددت على ضرورة الالتزام بالمبادئ المتعلقة بالدقة والمصداقية والحيادية والامتناع عن نشر خطاب الكراهية أو الدعوة إلى العنف، إضافة إلى أهمية العمل الآمن في المناطق الخطرة. وأوضحت المنظمة أن الأخبار المضللة والمعلومات الكاذبة تنتشر عادة أثناء الأزمات والنزاعات، ما يجعل من التضليل الإعلامي سلاحًا فعالًا ضمن أدوات الحرب النفسية والتأثير في الرأي العام. وأكدت أن الحيادية تمثل حجر الزاوية في الصحافة النزيهة، داعية الصحفيين إلى نقل المعلومات بموضوعية بعيدًا عن الانحياز السياسي أو الأيديولوجي.وحذرت من استخدام المنصات الإعلامية للتحريض على الكراهية أو التمييز، مشددة على أن التزام الصحفيين بخطاب متزن ومسؤول يساهم في دعم السلم الأهلي والحفاظ على التماسك الاجتماعي. ودعت المنظمة، المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة إلى مراجعة سياساتها التحريرية، وتوفير التدريب اللازم لـ طواقمها، خاصة في التغطيات من مناطق النزاع.وأكدت المنظمة أنها مستمرة في جهودها لنشر ثقافة الإعلام المسؤول، من خلال إصدار الأدلة المهنية وتنظيم الدورات التدريبية، داعية إلى تعاون جميع الشركاء في القطاع الإعلامي لبناء بيئة إعلامية حرة وآمنة في ليبيا، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك" قال رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، رضاء فحيل البوم: "للأسف، أغلب وسائل الإعلام فشلت في الالتزام بالمبادئ الأساسية للعمل الصحفي، وعلى رأسها الدقة والمصداقية، والكثير منها لا يتناول المواضيع بشكل شامل أو مدعوم بالتقارير الموثوقة، مثل التقارير الأممية".وأضاف: "بعض الوسائل الإعلامية تماهت مع الأجهزة الأمنية، حتى في عمليات الاقتحام، وقدمت روايات تفتقر للمصداقية، اعتمادا فقط على مرافقة هذه الأجهزة، بدلا من الاستناد إلى تقارير الجهات المختصة مثل محكمة الجنائية الدولية، والتقارير الأممية، وتقرير فريق الخبراء، وهذه من أبرز الإشكاليات التي تعاني منها التغطيات الإعلامية في ليبيا".وأشار فحيل البوم إلى أن ارتباط بعض وسائل الإعلام بجهات سياسية أو عسكرية جعلها تركز على جوانب معينة وتغفل أخرى، وهو ما يُعد شكلًا من أشكال التضليل المتعمد، وكذلك، فإن المسؤولين في ليبيا لا يقدمون الحقيقة بشكل كامل، ما يُسهم في زيادة حالة التضليل للرأي العام.

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