https://sarabic.ae/20250515/-استئناف-الرحلات-الجوية-في-مطار-معيتيقة-بطرابلس-الليلة-بعد-إغلاق-مؤقت-1100592888.html

استئناف الرحلات الجوية في مطار معيتيقة بطرابلس الليلة بعد إغلاق مؤقت

استئناف الرحلات الجوية في مطار معيتيقة بطرابلس الليلة بعد إغلاق مؤقت

سبوتنيك عربي

أعلن مدير عام مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، المهندس إبراهيم سالم فركاش، استئناف الرحلات الجوية في المطار ابتداءً من الساعة العاشرة من مساء اليوم، وذلك بعد... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T21:17+0000

2025-05-15T21:17+0000

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وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكد فركاش أن إدارة المطار اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودة حركة الملاحة الجوية بسلاسة وأمان، مشددًا على أن سلامة الركاب والعاملين كانت ولا تزال أولوية قصوى.وأضاف فركاش أن الرحلات المجدولة ستُستأنف بشكل منتظم بدءًا من صباح يوم غد الجمعة، معربًا عن شكره للمسافرين على تفهمهم وصبرهم خلال فترة التوقف المؤقت.ويُعد مطار معيتيقة المطار الدولي الرئيسي للعاصمة الليبية طرابلس، كما يُشكل حلقة وصل حيوية في حركة النقل الجوي بالمنطقة الغربية من البلاد.وعادت الاشتباكات المسلحة، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، إلى عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس، بعد تجدد التوترات بين الفصائل المسلحة في العاصمة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان المدنيين، خاصة وسط المدينة والمناطق الجنوبية والشرقية منها.وكانت وسائل إعلام ليبية، قد ذكرت في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، أن رئيس جهاز الأمن (دعم الاستقرار) التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، قد قُتل في طرابلس، ما أدى إلى اندلاع إطلاق نار واشتباكات مسلحة في عدد من أحياء جنوبي المدينة.وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد صراعًا مستمرًا بين سلطات الغرب في طرابلس وسلطات الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تعقد حتى الآن.

https://sarabic.ae/20250514/استمرار-إغلاق-مطار-معيتيقة-الدولي-بالكامل-بسبب-تدهور-الأوضاع-الأمنية-في-طرابلس-1100521773.html

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