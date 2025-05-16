https://sarabic.ae/20250516/باحث-في-العلاقات-الدولية-زيلينسكي-يؤخر-المفاوضات-لتحصيل-مكاسب-من-معركة-باتت-في-نهايتها---1100604267.html
باحث في العلاقات الدولية: زيلينسكي يؤخر المفاوضات لتحصيل مكاسب من معركة باتت في نهايتها
باحث في العلاقات الدولية: زيلينسكي يؤخر المفاوضات لتحصيل مكاسب من معركة باتت في نهايتها
سبوتنيك عربي
علق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، علي شكر، على محاولات الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي إفشال المفاوضات والتأخير في إنطلاقها، معتبرا... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T09:44+0000
2025-05-16T09:44+0000
2025-05-16T09:44+0000
المفاوضات
روسيا
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ولفت شكر عبر مداخلة له لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "محاولة زيلينسكي تجاوز الأمر ليس فعليا هو تجاوز المفاوضات أو القفز عنها، لأنه على ما يبدو اتخذ قرار بالوصول إلى اتفاق فيها على المستوى الدولي وتحديدا الأمريكي كما على المستوى الروسي وهناك اتجاه لإنهاء الحرب، لكن يبقى هامش المناورة الذي يقوم به زيلينسكي يصب في محاولة تحصيل مكاسب من هذه المعركة التي من الواضح بأنها باتت على نهايتها".وأضاف: "إذا قررت الولايات المتحدة التقدم في الموضوع بشكل سريع والذهاب باتجاه خطوات عملانية ستضغط على زيلينسكي، وبالتالي فإن عملية القرار ليست لدى تركيا".وأكد الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية أن "ترامب يريد إنهاء الملفات ومنها أوكرانيا لأن هناك عاملا أساسيا مرتبطا بالصراع مع الصين"، مضيفا: "ترامب اتخذ القرار بإنهاء هذه الحرب ولكن لديه هامش المناورة لتحصيل مكاسب أيضا من روسيا على مستويات متعددة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
المفاوضات, روسيا, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك, حصري
المفاوضات, روسيا, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث في العلاقات الدولية: زيلينسكي يؤخر المفاوضات لتحصيل مكاسب من معركة باتت في نهايتها
حصري
علق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، علي شكر، على محاولات الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي إفشال المفاوضات والتأخير في إنطلاقها، معتبرا أن "زيلنسكي يدرك أن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارا مرتبطا بإنهاء هذه الحرب وبالتالي هو يعلم بأن ليس أمامه إلا هامشا بسيطا من المناورة".
ولفت شكر عبر مداخلة له لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "محاولة زيلينسكي تجاوز الأمر ليس فعليا هو تجاوز المفاوضات أو القفز عنها، لأنه على ما يبدو اتخذ قرار بالوصول إلى اتفاق فيها على المستوى الدولي وتحديدا الأمريكي
كما على المستوى الروسي وهناك اتجاه لإنهاء الحرب، لكن يبقى هامش المناورة الذي يقوم به زيلينسكي يصب في محاولة تحصيل مكاسب من هذه المعركة التي من الواضح بأنها باتت على نهايتها".
وحول أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في هذه المفاوضات، رأى شكر أن "تركيا وسيط تسعى إلى تقريب وجهات النظر وتقليل التباينات بين الأطراف المعنية، لكن مسألة الوصول إلى نقاط مشتركة بشكل كبير اليوم أو تأخيرها مرتبط بعاملين: الأول مناورة زيلينسكي لتحصيل مكاسب معينة، والثاني متعلق بالقرار الأمريكي".
وأضاف: "إذا قررت الولايات المتحدة
التقدم في الموضوع بشكل سريع والذهاب باتجاه خطوات عملانية ستضغط على زيلينسكي، وبالتالي فإن عملية القرار ليست لدى تركيا".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان حل الأزمة متعلق بلقاء يجمع الرئيسين بوتين وترامب، قال شكر: "لا أعتقد بأن أزمة بحجم الأزمة الأوكرانية على المستوى الأوروبي والعالمي وبالنسبة للأمريكي أيضا في صراعها مع روسيا ستكون موضوعا هامشيا"، مشيرا إلى أنه "عند الوصول إلى اتفاق معين حكما سيكون ترامب موجودا في المشهد ويرعى هو هذه العملية ليتصدر المشهد".
وأكد الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية أن "ترامب يريد إنهاء الملفات ومنها أوكرانيا لأن هناك عاملا أساسيا مرتبطا بالصراع مع الصين"، مضيفا: "ترامب اتخذ القرار بإنهاء هذه الحرب ولكن لديه هامش المناورة لتحصيل مكاسب أيضا من روسيا
على مستويات متعددة".