https://sarabic.ae/20250516/باحث-في-العلاقات-الدولية-زيلينسكي-يؤخر-المفاوضات-لتحصيل-مكاسب-من-معركة-باتت-في-نهايتها---1100604267.html

باحث في العلاقات الدولية: زيلينسكي يؤخر المفاوضات لتحصيل مكاسب من معركة باتت في نهايتها

باحث في العلاقات الدولية: زيلينسكي يؤخر المفاوضات لتحصيل مكاسب من معركة باتت في نهايتها

سبوتنيك عربي

علق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، علي شكر، على محاولات الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي إفشال المفاوضات والتأخير في إنطلاقها، معتبرا... 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T09:44+0000

2025-05-16T09:44+0000

2025-05-16T09:44+0000

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ولفت شكر عبر مداخلة له لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "محاولة زيلينسكي تجاوز الأمر ليس فعليا هو تجاوز المفاوضات أو القفز عنها، لأنه على ما يبدو اتخذ قرار بالوصول إلى اتفاق فيها على المستوى الدولي وتحديدا الأمريكي كما على المستوى الروسي وهناك اتجاه لإنهاء الحرب، لكن يبقى هامش المناورة الذي يقوم به زيلينسكي يصب في محاولة تحصيل مكاسب من هذه المعركة التي من الواضح بأنها باتت على نهايتها".وأضاف: "إذا قررت الولايات المتحدة التقدم في الموضوع بشكل سريع والذهاب باتجاه خطوات عملانية ستضغط على زيلينسكي، وبالتالي فإن عملية القرار ليست لدى تركيا".وأكد الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية أن "ترامب يريد إنهاء الملفات ومنها أوكرانيا لأن هناك عاملا أساسيا مرتبطا بالصراع مع الصين"، مضيفا: "ترامب اتخذ القرار بإنهاء هذه الحرب ولكن لديه هامش المناورة لتحصيل مكاسب أيضا من روسيا على مستويات متعددة".

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المفاوضات, روسيا, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك, حصري