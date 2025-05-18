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‌‏الرئيس الإيراني: العدو المتوحش يقصف الأطفال والنساء في غزة ويجب عدم السكوت على ذلك
‌‏الرئيس الإيراني: العدو المتوحش يقصف الأطفال والنساء في غزة ويجب عدم السكوت على ذلك
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، على ضرورة أن تواجه الدول الإسلامية الظلم، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T06:52+0000
2025-05-18T06:52+0000
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وقال بزشكيان، في تصريحات له، إن "العدو المتوحش يقصف الأطفال والنساء في غزة"، مشددًا على ضرورة عدم السكوت على ذلك.وأضاف أن "من يسكت أمام الجرائم في فلسطين وغزة، يجب أن يساوره الشك في إنسانيته"، متابعًا: "المسؤولية لا تقع على عاتق الدول الإسلامية فقط بل على كل دول العالم التي يجب أن تنصر غزة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حملت حركة حماس الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس/آذار الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
https://sarabic.ae/20250117/إيران-تدعو-لوقف-الإبادة-في-غزة-وتؤكد-أهمية-مراقبة-التزام-إسرائيل-بوقف-إطلاق-النار-1096860625.html
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إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

‌‏الرئيس الإيراني: العدو المتوحش يقصف الأطفال والنساء في غزة ويجب عدم السكوت على ذلك

06:52 GMT 18.05.2025
© AP Photo / Evgenia Novozheninaالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Evgenia Novozhenina
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، على ضرورة أن تواجه الدول الإسلامية الظلم، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وقال بزشكيان، في تصريحات له، إن "العدو المتوحش يقصف الأطفال والنساء في غزة"، مشددًا على ضرورة عدم السكوت على ذلك.
وأضاف أن "من يسكت أمام الجرائم في فلسطين وغزة، يجب أن يساوره الشك في إنسانيته"، متابعًا: "المسؤولية لا تقع على عاتق الدول الإسلامية فقط بل على كل دول العالم التي يجب أن تنصر غزة".
عائلة فلسطينية من عائلة اللحام تلجأ إلى مبنى متضرر وتتجمع حول النار للتدفئة بينما تكافح الظروف الجوية الباردة وأزمة الغذاء في خان يونس في غزة في 4 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
إيران تدعو لوقف الإبادة في غزة وتؤكد أهمية مراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
17 يناير, 09:31 GMT
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
بالمقابل، حملت حركة حماس الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
إيران تعلن عن الطائرة المسيرة الثقيلة "غزة" للحرس الثوري
27 يناير, 19:20 GMT
ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس/آذار الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
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