https://sarabic.ae/20250519/أستاذ-العلوم-السياسية-روسيا-تسعى-إلى-اتفاق-سلام-يضمن-الأمن-والاستقرار-1100752567.html

أستاذ علوم سياسية: روسيا تسعى إلى اتفاق سلام يضمن الأمن والاستقرار

أستاذ علوم سياسية: روسيا تسعى إلى اتفاق سلام يضمن الأمن والاستقرار

سبوتنيك عربي

تناول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور حسن الدعجة، أهمية الاتصال بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ودلالاته،... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T18:39+0000

2025-05-19T18:39+0000

2025-05-19T18:46+0000

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وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أشار الدعجة إلى أن "بوتين براغماتي ويتمتع بتفكير استراتيجي"، وأن "دول الاتحاد الأوروبي ستتبع قرارات ترامب"، وأن المطلوب حاليا "إقرار علني من أوكرانيا بقبول الأمر الواقع، بما يشمل احتفاظ روسيا بالمقاطعات الأربع التي تتواجد فيها بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، والاتفاق على عدم وجود أسلحة نووية في أوكرانيا وعدم انضمامها الى حلف شمالي الأطلسي، تمهيدًا لوقف إطلاق النار والتوصّل إلى اتفاق سلام بين الطرفين". ولفت الدعجة إلى أن "الملف الأهم بالنسبة لترامب هو التنافس الاقتصادي والصناعي والتقني مع الصين"، وأنه يسعى للتفرغ له بعدما أدرك أن "الولايات المتحدة لم تعد الصانع الأول للقرار في نظام عالمي يتجه نحو تعددية الأقطاب".وفي ما يخص أسطول البلطيق، أكد الدعجة أن "روسيا لم تغفل يوما عن تطوير قدراتها العسكرية والاقتصادية والتقنية، متفوقة على نظيراتها الغربية"، مشيرا إلى أن "أوروبا والولايات المتحدة لن تحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا أو غيرها".وأشار إلى أن "المنظمات الدولية العابرة للحدود تستخدم كأذرع للسياسات الخارجية الأمريكية والغربية، تمارس الابتزاز من خلال ازدواجية المعايير وتسويق مواقفها للخارج بهدف التأثير في وعي العالم وإدراكه لأي قضية".وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرةالكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب مساء اليومبوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامبترامب: محادثتي مع بوتين كانت جيدة للغاية

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