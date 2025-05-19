أستاذ علوم سياسية: روسيا تسعى إلى اتفاق سلام يضمن الأمن والاستقرار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا، بوتين يؤكد أن روسيا تحتاج إزالة أسباب الأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
08:31 GMT
30 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
بلا قيود
قيادية فلسطينية: نتنياهو يريد إعادة احتلال قطاع غزة وإطالة أمد الحرب
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250519/أستاذ-العلوم-السياسية-روسيا-تسعى-إلى-اتفاق-سلام-يضمن-الأمن-والاستقرار-1100752567.html
أستاذ علوم سياسية: روسيا تسعى إلى اتفاق سلام يضمن الأمن والاستقرار
أستاذ علوم سياسية: روسيا تسعى إلى اتفاق سلام يضمن الأمن والاستقرار
سبوتنيك عربي
تناول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور حسن الدعجة، أهمية الاتصال بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ودلالاته،... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T18:39+0000
2025-05-19T18:46+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103383/49/1033834935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d21ddf6a07c5d0c63a279698d9b64ec.jpg
وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أشار الدعجة إلى أن "بوتين براغماتي ويتمتع بتفكير استراتيجي"، وأن "دول الاتحاد الأوروبي ستتبع قرارات ترامب"، وأن المطلوب حاليا "إقرار علني من أوكرانيا بقبول الأمر الواقع، بما يشمل احتفاظ روسيا بالمقاطعات الأربع التي تتواجد فيها بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، والاتفاق على عدم وجود أسلحة نووية في أوكرانيا وعدم انضمامها الى حلف شمالي الأطلسي، تمهيدًا لوقف إطلاق النار والتوصّل إلى اتفاق سلام بين الطرفين". ولفت الدعجة إلى أن "الملف الأهم بالنسبة لترامب هو التنافس الاقتصادي والصناعي والتقني مع الصين"، وأنه يسعى للتفرغ له بعدما أدرك أن "الولايات المتحدة لم تعد الصانع الأول للقرار في نظام عالمي يتجه نحو تعددية الأقطاب".وفي ما يخص أسطول البلطيق، أكد الدعجة أن "روسيا لم تغفل يوما عن تطوير قدراتها العسكرية والاقتصادية والتقنية، متفوقة على نظيراتها الغربية"، مشيرا إلى أن "أوروبا والولايات المتحدة لن تحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا أو غيرها".وأشار إلى أن "المنظمات الدولية العابرة للحدود تستخدم كأذرع للسياسات الخارجية الأمريكية والغربية، تمارس الابتزاز من خلال ازدواجية المعايير وتسويق مواقفها للخارج بهدف التأثير في وعي العالم وإدراكه لأي قضية".وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرةالكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب مساء اليومبوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامبترامب: محادثتي مع بوتين كانت جيدة للغاية
https://sarabic.ae/20250519/بوتين-يصف-المحادثة-مع-ترامب-بأنها-كانت-ذات-معنى-وصريحة-ومفيدة-للغاية-1100748402.html
https://sarabic.ae/20250519/أوشاكوف-ترامب-يعتبر-روسيا-أحد-أهم-شركاء-أمريكا-1100751327.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103383/49/1033834935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ee1b436f07258d2842085045a0ff636.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

أستاذ علوم سياسية: روسيا تسعى إلى اتفاق سلام يضمن الأمن والاستقرار

18:39 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 18:46 GMT 19.05.2025)
© Sputnik . Sergei Guseyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Sputnik . Sergei Guseyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تناول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور حسن الدعجة، أهمية الاتصال بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ودلالاته، مشيرًا "إلى صعوبة الحكم عليه"، لافتًا إلى وجود "بوادر حسن نية من الجانب الروسي للوصول الى اتفاق سلام يضمن الأمن والاستقرار ".
وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أشار الدعجة إلى أن "بوتين براغماتي ويتمتع بتفكير استراتيجي"، وأن "دول الاتحاد الأوروبي ستتبع قرارات ترامب"، وأن المطلوب حاليا "إقرار علني من أوكرانيا بقبول الأمر الواقع، بما يشمل احتفاظ روسيا بالمقاطعات الأربع التي تتواجد فيها بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، والاتفاق على عدم وجود أسلحة نووية في أوكرانيا وعدم انضمامها الى حلف شمالي الأطلسي، تمهيدًا لوقف إطلاق النار والتوصّل إلى اتفاق سلام بين الطرفين".

ورأى الدعجة أن "التوتر الصيني-الأمريكي انعكس على العمليات الحربية بين الهند وباكستان، التي شكلت بروفا لاستطلاع مدى فعالية الأسلحة الصينية، حيث أثبتت الأسلحة الباكستانية المدعومة صينيًا تفوّقها".

ولفت الدعجة إلى أن "الملف الأهم بالنسبة لترامب هو التنافس الاقتصادي والصناعي والتقني مع الصين"، وأنه يسعى للتفرغ له بعدما أدرك أن "الولايات المتحدة لم تعد الصانع الأول للقرار في نظام عالمي يتجه نحو تعددية الأقطاب".
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب
16:46 GMT
وفي ما يخص أسطول البلطيق، أكد الدعجة أن "روسيا لم تغفل يوما عن تطوير قدراتها العسكرية والاقتصادية والتقنية، متفوقة على نظيراتها الغربية"، مشيرا إلى أن "أوروبا والولايات المتحدة لن تحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا أو غيرها".

وحول استضافة موسكو لمؤتمر دولي لأمن الاتصالات والمعلومات، رأى أن روسيا تظهر دائما بوادر حسن نية، وكذلك الصين، بينما "الغرب يفرض تشريعات دولية على الآخرين دون أن يلتزم بها، كما يظهر في ازدواجية المحكمة الجنائية الدولية، ما يعكس فكرا فوقيا سينتهي مع التحوّل نحو تعددية الأقطاب".

وأشار إلى أن "المنظمات الدولية العابرة للحدود تستخدم كأذرع للسياسات الخارجية الأمريكية والغربية، تمارس الابتزاز من خلال ازدواجية المعايير وتسويق مواقفها للخارج بهدف التأثير في وعي العالم وإدراكه لأي قضية".
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
أوشاكوف: ترامب يعتبر روسيا أحد أهم شركاء أمريكا
18:22 GMT
وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.
كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.
وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.
إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرة
الكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب مساء اليوم
بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب
ترامب: محادثتي مع بوتين كانت جيدة للغاية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала