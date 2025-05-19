https://sarabic.ae/20250519/الرئيس-الإيراني-يعتزم-زيارة-دولة-عربية-الأسبوع-المقبل-1100736194.html
الرئيس الإيراني يعتزم زيارة دولة عربية الأسبوع المقبل
الرئيس الإيراني يعتزم زيارة دولة عربية الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عزمه تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية وخاصة الدول المجاورة له، مشيرا إلى أن ذلك يشمل جميع المجالات وخاصة العلمية... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T11:34+0000
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وذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الاثنين، أن برشكيان يعتزم زيارة سلطنة عمان، الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لتعزيز التعاون مع السلطنة تجاريا واقتصاديا وعلميا وتقنيا.ونقلت الوكالة عن الرئيس الإيراني، قوله خلال لقاء مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الاثنين، إن زيارته المقبلة إلى السلطنة قد تشكل نقطة تحول في تعميق العلاقات الثنائية بينهما.وأمس الأحد، عقد وزراء خارجية إيران وقطر وسلطنة عمان اجتماعا ومحادثات مشتركة، على هامش "منتدى حوار طهران"، وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الاجتماع جرى على هامش منتدى حوار طهران وتناول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التعاون الثنائي بين إيران وقطر وسلطنة عمان".يذكر أن سلطنة عمان تقوم بدور مهم في الوساطة بين واشنطن وطهران، وتستضيف المباحثات بين البلدين، محاولةً تقريب وجهات النظر بين الأمريكيين والإيرانيين.وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان
الرئيس الإيراني يعتزم زيارة دولة عربية الأسبوع المقبل
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عزمه تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية وخاصة الدول المجاورة له، مشيرا إلى أن ذلك يشمل جميع المجالات وخاصة العلمية والاقتصادية.
وذكرت وكالة
أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الاثنين، أن برشكيان يعتزم زيارة سلطنة عمان، الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لتعزيز التعاون
مع السلطنة تجاريا واقتصاديا وعلميا وتقنيا.
ونقلت الوكالة عن الرئيس الإيراني، قوله خلال لقاء مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الاثنين، إن زيارته المقبلة إلى السلطنة قد تشكل نقطة تحول في تعميق العلاقات الثنائية بينهما.
وأمس الأحد، عقد وزراء خارجية إيران وقطر وسلطنة عمان اجتماعا ومحادثات مشتركة
، على هامش "منتدى حوار طهران"، وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الاجتماع جرى على هامش منتدى حوار طهران وتناول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التعاون الثنائي بين إيران وقطر وسلطنة عمان".
يذكر أن سلطنة عمان
تقوم بدور مهم في الوساطة بين واشنطن وطهران، وتستضيف المباحثات بين البلدين، محاولةً تقريب وجهات النظر بين الأمريكيين والإيرانيين.
وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.