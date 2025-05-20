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خلال لقائه بالصفدي.. وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات يعبر عن إرادة دولية لدعم بلادنا
خلال لقائه بالصفدي.. وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات يعبر عن إرادة دولية لدعم بلادنا
سبوتنيك عربي
صرح أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، اليوم الثلاثاء، بأن قرار رفع العقوبات عن بلاده يعبر عن "إرادة إقليمية ودولية" لدعم سوريا. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T13:44+0000
2025-05-20T13:44+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الشيباني جاءت بعيد تأكيد دبلوماسيين بمنح الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع.وأوضحت الوكالة السورية أن تصريحات الشيباني جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله في العاصمة دمشق، موضحا أن إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الإقليمية والدولية في دعم سوريا.وأكد الشيباني أنه لدى "الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جدا لإعادة بناء بلده"، مضيفا أنه "توجنا جهودنا الدبلوماسية برفع العقوبات الأوروبية بعد أيام من رفع العقوبات الأمريكية".وأوضح الشيباني: "التنسيق الاقتصادي مع الأردن بدأ منذ اليوم الأول بعد التحرير وكان حريصا أكثر منا عليه وسيساعد رفع العقوبات عن سوريا بتعزيز هذا التعاون في مجالات النقل والطاقة وكل المجالات".من جهته قال الصفدي: "إننا حريصون على تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع بلدينا عبر تعاون شامل ينعكس بالخير علينا جميعا، ونحن هنا بتوجيه من الملك عبد الله الثاني لبناء علاقات تكامل مع سوريا واليوم هو يوم إنجاز مهم واتفقنا على خريطة طريق لتفعيل التعاون في مجالات الطاقة والنقل والمياه والصحة".وأفاد وزير الخارجية الأردني بأن سوريا تمر بمرحلة تاريخية والأردن سيكون لها السند والداعم حتى تصل إلى بناء دولة سوريا الحرة السيدة المستقرة الآمنة لكل مواطنيها والتي يشكل استقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة برمتها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال زيارته إلى السعودية الثلاثاء الماضي رفع العقوبات عن سوريا، مشيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض فقد عرض ترامب للشرع سلسلة من الإجراءات بما في ذلك "التوقيع على "اتفاقيات إبراهيم" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ودعوة جميع الإرهابيين الأجانب إلى مغادرة سوريا"، وترحيل من وصفتهم بالإرهابيين الفلسطينيين ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة ظهور تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) وتولي مسؤولية مراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرقي سوريا.ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت مفروضة لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.
https://sarabic.ae/20250515/وزير-الخارجية-السوري-بدأنا-تطبيع-العلاقات-مع-جميع-الدول-العربية-والأجنبية-ومع-أمريكا-1100593212.html
https://sarabic.ae/20250514/مسؤولون-أمريكيون-إعلان-ترامب-رفع-العقوبات-عن-سوريا-فاجأ-مسؤولي-إدارته-1100549420.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب

خلال لقائه بالصفدي.. وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات يعبر عن إرادة دولية لدعم بلادنا

13:44 GMT 20.05.2025
© Photo / وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية/ xوزير الخارجية لدي الحكومة السورية الموقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي،
وزير الخارجية لدي الحكومة السورية الموقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© Photo / وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية/ x
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صرح أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، اليوم الثلاثاء، بأن قرار رفع العقوبات عن بلاده يعبر عن "إرادة إقليمية ودولية" لدعم سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الشيباني جاءت بعيد تأكيد دبلوماسيين بمنح الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع.
وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
وزير الخارجية السوري: بدأنا تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية ومع أمريكا
15 مايو, 21:52 GMT
وأوضحت الوكالة السورية أن تصريحات الشيباني جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله في العاصمة دمشق، موضحا أن إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الإقليمية والدولية في دعم سوريا.
وأكد الشيباني أنه لدى "الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جدا لإعادة بناء بلده"، مضيفا أنه "توجنا جهودنا الدبلوماسية برفع العقوبات الأوروبية بعد أيام من رفع العقوبات الأمريكية".
وتابع وزير الخارجية السوري: "وقعنا اتفاقية لإحداث مجلس تنسيقي أعلى لتعزيز العمل المشترك بما يخدم مصالح بلدينا وأن تهديدات أمنية مشتركة تواجه سوريا والأردن وعلاقتنا معه تبشر بازدهار مقبل".
وأوضح الشيباني: "التنسيق الاقتصادي مع الأردن بدأ منذ اليوم الأول بعد التحرير وكان حريصا أكثر منا عليه وسيساعد رفع العقوبات عن سوريا بتعزيز هذا التعاون في مجالات النقل والطاقة وكل المجالات".
من جهته قال الصفدي: "إننا حريصون على تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع بلدينا عبر تعاون شامل ينعكس بالخير علينا جميعا، ونحن هنا بتوجيه من الملك عبد الله الثاني لبناء علاقات تكامل مع سوريا واليوم هو يوم إنجاز مهم واتفقنا على خريطة طريق لتفعيل التعاون في مجالات الطاقة والنقل والمياه والصحة".
وأفاد وزير الخارجية الأردني بأن سوريا تمر بمرحلة تاريخية والأردن سيكون لها السند والداعم حتى تصل إلى بناء دولة سوريا الحرة السيدة المستقرة الآمنة لكل مواطنيها والتي يشكل استقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة برمتها.
لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
مسؤولون أمريكيون: إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا فاجأ مسؤولي إدارته
14 مايو, 23:53 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال زيارته إلى السعودية الثلاثاء الماضي رفع العقوبات عن سوريا، مشيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض فقد عرض ترامب للشرع سلسلة من الإجراءات بما في ذلك "التوقيع على "اتفاقيات إبراهيم" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ودعوة جميع الإرهابيين الأجانب إلى مغادرة سوريا"، وترحيل من وصفتهم بالإرهابيين الفلسطينيين ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة ظهور تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) وتولي مسؤولية مراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرقي سوريا.
ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت مفروضة لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.
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