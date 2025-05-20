https://sarabic.ae/20250520/خلال-لقائه-بالصفدي-وزير-الخارجية-السوري-رفع-العقوبات-يعبر-عن-إرادة-دولية-لدعم-بلادنا-1100787264.html

خلال لقائه بالصفدي.. وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات يعبر عن إرادة دولية لدعم بلادنا

خلال لقائه بالصفدي.. وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات يعبر عن إرادة دولية لدعم بلادنا

سبوتنيك عربي

صرح أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، اليوم الثلاثاء، بأن قرار رفع العقوبات عن بلاده يعبر عن "إرادة إقليمية ودولية" لدعم سوريا. 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T13:44+0000

2025-05-20T13:44+0000

2025-05-20T13:44+0000

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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الشيباني جاءت بعيد تأكيد دبلوماسيين بمنح الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع.وأوضحت الوكالة السورية أن تصريحات الشيباني جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله في العاصمة دمشق، موضحا أن إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الإقليمية والدولية في دعم سوريا.وأكد الشيباني أنه لدى "الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جدا لإعادة بناء بلده"، مضيفا أنه "توجنا جهودنا الدبلوماسية برفع العقوبات الأوروبية بعد أيام من رفع العقوبات الأمريكية".وأوضح الشيباني: "التنسيق الاقتصادي مع الأردن بدأ منذ اليوم الأول بعد التحرير وكان حريصا أكثر منا عليه وسيساعد رفع العقوبات عن سوريا بتعزيز هذا التعاون في مجالات النقل والطاقة وكل المجالات".من جهته قال الصفدي: "إننا حريصون على تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع بلدينا عبر تعاون شامل ينعكس بالخير علينا جميعا، ونحن هنا بتوجيه من الملك عبد الله الثاني لبناء علاقات تكامل مع سوريا واليوم هو يوم إنجاز مهم واتفقنا على خريطة طريق لتفعيل التعاون في مجالات الطاقة والنقل والمياه والصحة".وأفاد وزير الخارجية الأردني بأن سوريا تمر بمرحلة تاريخية والأردن سيكون لها السند والداعم حتى تصل إلى بناء دولة سوريا الحرة السيدة المستقرة الآمنة لكل مواطنيها والتي يشكل استقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة برمتها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال زيارته إلى السعودية الثلاثاء الماضي رفع العقوبات عن سوريا، مشيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض فقد عرض ترامب للشرع سلسلة من الإجراءات بما في ذلك "التوقيع على "اتفاقيات إبراهيم" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ودعوة جميع الإرهابيين الأجانب إلى مغادرة سوريا"، وترحيل من وصفتهم بالإرهابيين الفلسطينيين ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة ظهور تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) وتولي مسؤولية مراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرقي سوريا.ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت مفروضة لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.

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