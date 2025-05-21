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بوتين يزور مقاطعة كورسك لأول مرة منذ تحريرها... فيديو
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عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
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خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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بلا قيود
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تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
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08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:37 GMT
23 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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بعد الخرطوم... السودان يعلن خلو ولاية النيل الأبيض من "الدعم السريع"
بعد الخرطوم... السودان يعلن خلو ولاية النيل الأبيض من "الدعم السريع"
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات السودانية، عن خلو ولاية النيل الأبيض (جنوب) من قوات الدعم السريع، بعد استعادة السيطرة على محافظة أم رمتة شمال غربي الولاية. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T06:07+0000
2025-05-21T06:07+0000
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وهنأ حاكم ولاية النيل الأبيض قمر الدين محمد فضل، قوات الجيش ومواطني الولاية بتحرير محافظة أم رمتة من مليشيا الدعم السريع وعودتها إلى حضن الوطن، وإعلان ولاية النيل الأبيض خالية من المليشيات"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.وأوضح أن "تحرير محافظة أم رمتة يجيئ بالتزامن مع الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقوات المشتركة في كافة محاور العمليات"، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني اكتمال تطهير ولاية الخرطوم وسط البلاد من قوات الدعم السريع.وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الإثنين الماضي، مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيسا لمجلس الوزراء.وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن عبد الفتاح البرهان قد وجّه مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.كما أصدر البرهان مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء في مجلس السيادة السوداني.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250520/إعلام-سوداني-الدعم-السريع-تقوم-بـتهجير-سكان-قرى-النهود-وسط-البلاد-1100796025.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بعد الخرطوم... السودان يعلن خلو ولاية النيل الأبيض من "الدعم السريع"

06:07 GMT 21.05.2025
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© AP Photo
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أعلنت السلطات السودانية، عن خلو ولاية النيل الأبيض (جنوب) من قوات الدعم السريع، بعد استعادة السيطرة على محافظة أم رمتة شمال غربي الولاية.
وهنأ حاكم ولاية النيل الأبيض قمر الدين محمد فضل، قوات الجيش ومواطني الولاية بتحرير محافظة أم رمتة من مليشيا الدعم السريع وعودتها إلى حضن الوطن، وإعلان ولاية النيل الأبيض خالية من المليشيات"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.
وأوضح أن "تحرير محافظة أم رمتة يجيئ بالتزامن مع الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقوات المشتركة في كافة محاور العمليات"، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني اكتمال تطهير ولاية الخرطوم وسط البلاد من قوات الدعم السريع.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
إعلام سوداني: "الدعم السريع" تقوم بـ"تهجير" سكان قرى النهود وسط البلاد
أمس, 18:02 GMT
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الإثنين الماضي، مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيسا لمجلس الوزراء.
وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن عبد الفتاح البرهان قد وجّه مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
كما أصدر البرهان مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء في مجلس السيادة السوداني.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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