https://sarabic.ae/20250521/بعد-الخرطوم-السودان-يعلن-خلو-ولاية-النيل-الأبيض-من-الدعم-السريع-1100804560.html
بعد الخرطوم... السودان يعلن خلو ولاية النيل الأبيض من "الدعم السريع"
بعد الخرطوم... السودان يعلن خلو ولاية النيل الأبيض من "الدعم السريع"
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات السودانية، عن خلو ولاية النيل الأبيض (جنوب) من قوات الدعم السريع، بعد استعادة السيطرة على محافظة أم رمتة شمال غربي الولاية. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T06:07+0000
2025-05-21T06:07+0000
2025-05-21T06:07+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_5b061e5961f49180d81d068ae7573d09.jpg
وهنأ حاكم ولاية النيل الأبيض قمر الدين محمد فضل، قوات الجيش ومواطني الولاية بتحرير محافظة أم رمتة من مليشيا الدعم السريع وعودتها إلى حضن الوطن، وإعلان ولاية النيل الأبيض خالية من المليشيات"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.وأوضح أن "تحرير محافظة أم رمتة يجيئ بالتزامن مع الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقوات المشتركة في كافة محاور العمليات"، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني اكتمال تطهير ولاية الخرطوم وسط البلاد من قوات الدعم السريع.وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الإثنين الماضي، مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيسا لمجلس الوزراء.وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن عبد الفتاح البرهان قد وجّه مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.كما أصدر البرهان مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء في مجلس السيادة السوداني.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250520/إعلام-سوداني-الدعم-السريع-تقوم-بـتهجير-سكان-قرى-النهود-وسط-البلاد-1100796025.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_a76c58693f522616c0af1fdae7cd3de1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بعد الخرطوم... السودان يعلن خلو ولاية النيل الأبيض من "الدعم السريع"
أعلنت السلطات السودانية، عن خلو ولاية النيل الأبيض (جنوب) من قوات الدعم السريع، بعد استعادة السيطرة على محافظة أم رمتة شمال غربي الولاية.
وهنأ حاكم ولاية النيل الأبيض قمر الدين محمد فضل، قوات الجيش ومواطني الولاية بتحرير محافظة أم رمتة من مليشيا الدعم السريع وعودتها إلى حضن الوطن، وإعلان ولاية النيل الأبيض خالية من المليشيات"، حسب وكالة
الأنباء السودانية - سونا.
وأوضح أن "تحرير محافظة أم رمتة يجيئ بالتزامن مع الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقوات المشتركة في كافة محاور العمليات"، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني اكتمال تطهير ولاية الخرطوم
وسط البلاد من قوات الدعم السريع.
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الإثنين الماضي، مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس
، رئيسا لمجلس الوزراء.
وذكرت وكالة
السودان للأنباء (سونا)، أن عبد الفتاح البرهان
قد وجّه مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
كما أصدر البرهان مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء في مجلس السيادة السوداني.
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.