https://sarabic.ae/20250521/مستشار-حكومة-صنعاء-لـسبوتنيك-العدوان-الإسرائيلي-سيلقى-نفس-مصير-الأمريكي-1100830723.html

مستشار حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي سيلقى نفس مصير الأمريكي

مستشار حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": العدوان الإسرائيلي سيلقى نفس مصير الأمريكي

سبوتنيك عربي

أكد مستشار مجلس الوزراء في حكومة صنعاء، حميد عبد القادر، أن الضربات الإسرائيلية على صنعاء والحديدة لم تحقق أهدافها، مؤكدا أن "الضربات الإسرائيلية تتم بحقد... 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T17:01+0000

2025-05-21T17:01+0000

2025-05-21T17:38+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، الأهداف المدنية التي تستهدفها إسرائيل في اليمن هي تحد صارخ للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، لأنها أهداف مدنية تخدم الشعب و ليس لها علاقات بأي صراع سياسي أو مسلح، مشيرا إلى أن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ترتقي إلى جرائم حرب يُحاكم مرتكبوها أمام المحاكم الدولية.وقال عبد القادر: "في الحقيقة إسرائيل لن توقف عدوانها على غزة لعدة أسباب، لأنها لم تجد ردود فعل قوية من قبل الدول العربية، ولو أنها كانت تخشى هي وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية من عزلة اقتصادية وسياسية من دول المنطقة وقطع إمدادات الطاقة عنها لشكل ذلك ضغط على الإدارة الأمريكية وإسرائيل واجبرتهم تجبرهم على وقف العدوان على غزة وكسر الحصار، لكن للأسف الشديد الكيان تمادى بصلفه وعدوانه وإجرامه على قطاع غزة بسبب الموقف العربي الضعيف".وأشار عبد القادر، إلى أنه "لو كان هناك موقف عربي مساند لغزة مثل موقف اليمن لتحررت فلسطين عن بكرة أبيها".وشدد مستشار رئاسة الوزراء في صنعاء، على أن إسرائيل بشكل عام لن تستطيع تحقيق أي أهداف في اليمن وقد جربت أمريكا وهي دولة عظمى والداعم الرئيسي لإسرائيل، فبعد فشلها لأكثر من 4 أسابيع من الضربات بكل الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا، ذهب الأمريكي إلى سلطنة عمان يبحث عن مخرج سياسي وانتهى الاتفاق بين واشنطن واليمن بوقف العدوان الأمريكي على اليمن، بالمقابل اليمن أوقف ضرباته العسكرية على السفن والبوارج الأمريكية وحاملات الطائرات الأمريكية، بعد أن اتخذ الأمريكي قرارا بأن ليس له علاقة بإسرائيل.أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات جوية على ميناء الحديدة وميناء الصليف في اليمن، "الجمعة الماضية".أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، الاثنين الماضي، فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي.وقال سريع، في بيان، إن القرار جاء "ردا على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانَه الوحشي على إخوانِنا وأهلنا في غزة، وارتكاب العشرات من المجازر يوميا، وردا على استمرارِ الحصارِ والتجويع، وعلى رفضِ العدو إيقاف عدوانه ورفعَ حصارِه".وأوضح المتحدث باسم "أنصار الله": "إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ بالتوكلِ على الله وبالاعتمادِ عليه قررت بعونِ الله تنفيذَ توجيهاتِ القيادةِ بِبدء العملِ على فرضِ حظر بحري على ميناءِ حيفا".وأضاف أن قرار الحظر البحري على ميناء حيفا "يأتي بعدَ نجاح فرضِ الحصارِ على ميناءِ أم الرشراشِ وتوقفِه عن العملِ"، مؤكدا أن أنصار الله "لن تترددَ بعونِ اللهِ في اتخاذِ ما يلزم من إجراءاتٍ إضافية دعما واسنادا للشعبِ الفلسطيني المظلوم ومقاومته".واختتم سريع بيانه بالتأكيد على أن "كافةَ إجراءات وقرارات القوات المسلحة المتعلقة بالعدو الإسرائيلي من عمليات إسنادية ومن حظرِ الملاحة الجوية وكذلك البحرية سوفَ يتوقف تنفيذها حالَ توقف العدوان على غزةَ، ورفع الحصارِ عنها".وفي وقت ساق، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن "القوة الصاروخية اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا (تل أبيب)".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية نُفذت بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي "فلسطين 2" والآخر "ذوالفقار"، مؤكدا أن الضربة "حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروع الملايين للملاجئ، وتوقف حركة الملاحة في المطار لقرابة الساعة".

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