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القوات الروسية تحرر بلدتي فلاديميروفكا وبيلوفودي في مقاطعة سومي
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مصدر: صحفيون من أمريكا وكندا تسللوا بشكل غير قانوني إلى مقاطعة كورسك الروسية قبل تحريرها
مصدر: صحفيون من أمريكا وكندا تسللوا بشكل غير قانوني إلى مقاطعة كورسك الروسية قبل تحريرها
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن مصورًا أمريكيًا ومدونًا كنديًا دخلا إلى مقاطعة كورسك الروسية، بشكل غير قانوني، قبل تحريرها من المسلحين... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T08:54+0000
2025-05-26T08:54+0000
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وزار براندون ميتشل، وهو "متطوع" ومدون ومرتزق كندي مدينة سودجا، حيث نشر صورًا ومقاطع فيديو على مدونته على تطبيق "إنستغرام" مع تعليق "من روسيا مع الحب" مع إشارة بذيئة، كما شارك في جمع "التبرعات" لمساعدة الوحدات التي شاركت في الهجوم على مقاطعة كورسك الروسية.وكان ديفيد غوتنفيلدر، وهو مصور وصحفي أمريكي، متواجدا في مقاطعة كورسك الروسية، كـ"صحفي" من الجانب الأوكراني، ونشر صورًا تظهر منازل مدمرة في سودجا، ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، وجرحى وجثث جنود قتلوا في المعارك. ونشر سلسلة من الصور التي يزعم أنها لجنود روس "تم أسرهم"، خلال هجوم شنه مسلحون أوكرانيون على مقاطعة كورسك. قبل ذلك، زار غوتنفيلدر أيضًا مقاطعة سومي وجمهورية دونيتسك الشعبية.وقام ممثلو منظمة "بلاغولابيلين" السويدية "التطوعية"، بزيارة غير قانونية إلى أراضي مقاطعة كورسك الروسية، إذ جلبوا "مساعدات" لمقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، على سبيل المثال، السيارات. وقد نشروا موادًا حول هذا الموضوع على شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورة لمتجر "بيتيورشكا" في سودجا، الذي دمره مسلحون أوكرانيون.وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد صرحت في وقت سابق، بأنه سيتم النظر في كل حالة دخول غير شرعي لموظفي وسائل الإعلام إلى مقاطعة كورسك الروسية، على حدة، وهذا ينطبق على الصحفيين من جميع البلدان.وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من المسلحين الأوكرانيين، وكانت قرية غورنال هي القرية الأخيرة التي تم تحريرها في المقاطعة.قيادة الدفاع الجوي الروسي تكشف تفاصيل تأمين مروحية بوتين خلال زيارته لمقاطعة كورسكالقوات الروسية تنشئ "منطقة عازلة" على الحدود مع أوكرانيا بعد تحرير بلدات جديدة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, الأخبار, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, الأخبار, أخبار أوكرانيا

مصدر: صحفيون من أمريكا وكندا تسللوا بشكل غير قانوني إلى مقاطعة كورسك الروسية قبل تحريرها

08:54 GMT 26.05.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوروحدات الحرب الإلكترونية التابعة لمجموعة "الشمال" في اتجاه كورسك
وحدات الحرب الإلكترونية التابعة لمجموعة الشمال في اتجاه كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
كشفت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن مصورًا أمريكيًا ومدونًا كنديًا دخلا إلى مقاطعة كورسك الروسية، بشكل غير قانوني، قبل تحريرها من المسلحين الأوكرانيين، وذلك استنادًا إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وزار براندون ميتشل، وهو "متطوع" ومدون ومرتزق كندي مدينة سودجا، حيث نشر صورًا ومقاطع فيديو على مدونته على تطبيق "إنستغرام" مع تعليق "من روسيا مع الحب" مع إشارة بذيئة، كما شارك في جمع "التبرعات" لمساعدة الوحدات التي شاركت في الهجوم على مقاطعة كورسك الروسية.
وكان ديفيد غوتنفيلدر، وهو مصور وصحفي أمريكي، متواجدا في مقاطعة كورسك الروسية، كـ"صحفي" من الجانب الأوكراني، ونشر صورًا تظهر منازل مدمرة في سودجا، ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، وجرحى وجثث جنود قتلوا في المعارك. ونشر سلسلة من الصور التي يزعم أنها لجنود روس "تم أسرهم"، خلال هجوم شنه مسلحون أوكرانيون على مقاطعة كورسك. قبل ذلك، زار غوتنفيلدر أيضًا مقاطعة سومي وجمهورية دونيتسك الشعبية.
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23 مايو, 17:27 GMT
وقام ممثلو منظمة "بلاغولابيلين" السويدية "التطوعية"، بزيارة غير قانونية إلى أراضي مقاطعة كورسك الروسية، إذ جلبوا "مساعدات" لمقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، على سبيل المثال، السيارات. وقد نشروا موادًا حول هذا الموضوع على شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورة لمتجر "بيتيورشكا" في سودجا، الذي دمره مسلحون أوكرانيون.

وأكد مصدر في قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن الكنديين والأمريكيين والمتطوعين من السويد، لم يكن لديهم عند عبورهم الحدود الروسية، تأشيرة دخول روسية أو اعتمادًا لممارسة الأنشطة الصحفية.

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23 مايو, 11:39 GMT
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد صرحت في وقت سابق، بأنه سيتم النظر في كل حالة دخول غير شرعي لموظفي وسائل الإعلام إلى مقاطعة كورسك الروسية، على حدة، وهذا ينطبق على الصحفيين من جميع البلدان.
وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من المسلحين الأوكرانيين، وكانت قرية غورنال هي القرية الأخيرة التي تم تحريرها في المقاطعة.
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