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https://sarabic.ae/20250527/في-اتفاق-ثنائي-مصر-تعيد-التيار-الكهربائي-للولاية-الشمالية-السودانية-1101029705.html
في اتفاق ثنائي.. مصر تعيد التيار الكهربائي للولاية الشمالية السودانية
في اتفاق ثنائي.. مصر تعيد التيار الكهربائي للولاية الشمالية السودانية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة كهرباء السودان، اليوم الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لزيادة حصة الطاقة الواردة للولاية الشمالية. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T15:17+0000
2025-05-27T15:17+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن التيار الكهربائي عاد إلى الولاية الشمالية بعد انقطاع لأكثر من 40 يوما، حيث خلف انقطاعه حالة من الشلل والخسائر وسط المزارعين.وكان سد مروي ومحطات التوليد الكهربائي في دنقلا قد تعرضا مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي لهجمات بواسطة الطيران المسيّر، اتهمت فيها بالمسؤولية قوات "الدعم السريع" السودانية، حيث تضررت قطاعات واسعة من الانقطاع المتواصل للكهرباء من بينها المشاريع المروية والمصانع فضلا عن المستشفيات والمراكز الطبية.وأصدرت شركة كهرباء السودان بيانا أكدت من خلاله، أنه تم التوصل لاتفاق مع شركة كهرباء مصر لزيادة حصة الكهرباء الواردة للولاية الشمالية عبر مشروع الربط المصري.وجاء الاتفاق بعد مشاورات أجراها وزير الطاقة والنفط السوداني محي الدين نعيم محمد سعيد في القاهرة مع نظيره المصري محمود عصمت، في خطوة جاءت في إطار الجهود الحثيثة لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، التي تفاقمت نتيجة قصف محطات الكهرباء التحويلية.ويشار إلى أنه في العام 2019 أكمل السودان ومصر إنشاء الخط الكهربائي لربط البلدين، ويبلغ طوله بالجانب المصري نحو 100 كيلومتر وبالجانب السوداني نحو 70 كيلومترا.وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، تعرضت ثلاث محطات كهرباء في السودان لقصف بطائرات مسيرة، ما أدى إلى انقطاع التيار في أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم.وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون" أن 3 محطات للكهرباء في مدينة أم درمان السودانية تعرضت للتدمير بواسطة طائرات دون طيار، ضمن هجمات لقوات "الدعم السريع" شملت محطات الخدمة في معظم المدن، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العاصمة الخرطوم.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250515/انقطاع-الكهرباء-عن-عاصمة-دولة-عربية-1100555868.html
https://sarabic.ae/20250527/السودان-مطالبات-بإعلان-الطوارئ-إثر-تفشي-الكوليرا-في-4-ولايات-1101000339.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

في اتفاق ثنائي.. مصر تعيد التيار الكهربائي للولاية الشمالية السودانية

15:17 GMT 27.05.2025
© Photo / Unsplash/ Leohoho برج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© Photo / Unsplash/ Leohoho
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أعلنت شركة كهرباء السودان، اليوم الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لزيادة حصة الطاقة الواردة للولاية الشمالية.
وأفاد الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن التيار الكهربائي عاد إلى الولاية الشمالية بعد انقطاع لأكثر من 40 يوما، حيث خلف انقطاعه حالة من الشلل والخسائر وسط المزارعين.
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وكان سد مروي ومحطات التوليد الكهربائي في دنقلا قد تعرضا مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي لهجمات بواسطة الطيران المسيّر، اتهمت فيها بالمسؤولية قوات "الدعم السريع" السودانية، حيث تضررت قطاعات واسعة من الانقطاع المتواصل للكهرباء من بينها المشاريع المروية والمصانع فضلا عن المستشفيات والمراكز الطبية.
وأصدرت شركة كهرباء السودان بيانا أكدت من خلاله، أنه تم التوصل لاتفاق مع شركة كهرباء مصر لزيادة حصة الكهرباء الواردة للولاية الشمالية عبر مشروع الربط المصري.
وجاء الاتفاق بعد مشاورات أجراها وزير الطاقة والنفط السوداني محي الدين نعيم محمد سعيد في القاهرة مع نظيره المصري محمود عصمت، في خطوة جاءت في إطار الجهود الحثيثة لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، التي تفاقمت نتيجة قصف محطات الكهرباء التحويلية.
ويشار إلى أنه في العام 2019 أكمل السودان ومصر إنشاء الخط الكهربائي لربط البلدين، ويبلغ طوله بالجانب المصري نحو 100 كيلومتر وبالجانب السوداني نحو 70 كيلومترا.
وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، تعرضت ثلاث محطات كهرباء في السودان لقصف بطائرات مسيرة، ما أدى إلى انقطاع التيار في أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم.
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05:37 GMT
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون" أن 3 محطات للكهرباء في مدينة أم درمان السودانية تعرضت للتدمير بواسطة طائرات دون طيار، ضمن هجمات لقوات "الدعم السريع" شملت محطات الخدمة في معظم المدن، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العاصمة الخرطوم.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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