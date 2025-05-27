https://sarabic.ae/20250527/نسيه-السائق-فاختنق-ضجة-في-المغرب-بعد-وفاة-طفل-في-حافلة-مدرسية--1101008115.html

نسيه السائق فاختنق... ضجة في المغرب بعد وفاة طفل في حافلة مدرسية

نسيه السائق فاختنق... ضجة في المغرب بعد وفاة طفل في حافلة مدرسية

سبوتنيك عربي

توفي طفل في السادسة من عمره، اختناقا داخل حافلة للنقل المدرسي في جماعة ساحل بوطاهر، في المغرب، وذلك بعد أن نسي داخل الحافلة لساعات طويلة في يوم شديد الحرارة،... 27.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-27T09:06+0000

2025-05-27T09:06+0000

2025-05-27T09:06+0000

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وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، أعادت حادثة وفاة الطفل، "سنة أولى في التعليم الابتدائي"، إلى الواجهة النقاش حول سلامة خدمات النقل المدرسي في المناطق القروية، وكشفت عن اختلالات عميقة في تدبير هذا القطاع الحيوي.وبحسب الصحيفة، "أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق فوري في ملابسات الحادث، وأعطت تعليماتها لعناصر الدرك الملكي للاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما يشمل سائق الحافلة والمسؤولين عن تسيير النقل المدرسي"، مبينة أنه "تم نقل جثة الطفل إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني في مدينة فاس، لإخضاعها للتشريح الطبي وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، في وقت تتصاعد أصوات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم الذي أودى بحياة طفل بريء".ونقلت الصحيفة عن العضو السابق في جماعة بني وليد عن حزب الاستقلال، عبد العزيز البقالي، قوله: "يعد الحادث نتيجة طبيعية لاختلالات متراكمة في منظومة النقل المدرسي"، مشددا على أن "الدولة وفرت الآليات، لكن غياب الحكامة والتتبع هو ما يجعل هذه الوسائل تتحول إلى مصدر تهديد لحياة الأطفال".وأكد أن "الاعتماد على حلول ترقيعية في تسيير النقل المدرسي يؤدي إلى نتائج كارثية، فالجماعات تتعامل أحيانا مع هذا المرفق بمنطق عشوائي، بعيدا عن أي تصور تربوي أو تقني، ما يضع الأطفال في دائرة الخطر اليومي دون أن ينتبه أحد لذلك".

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أخبار المغرب اليوم, حافلة, طفل, المدرسة