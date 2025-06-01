الشرع يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

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الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
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نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
ع الموجة مع ايلي
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13:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
نيبينزيا: روسيا قادرة على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا سلما أو عن طريق الوسائل العسكرية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
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رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
10:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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https://sarabic.ae/20250601/الشرع-يصل-إلى-الكويت-في-زيارة-رسمية-1101183413.html
الشرع يصل إلى الكويت في زيارة رسمية
الشرع يصل إلى الكويت في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والوفد المرافق له إلى دولة الكويت، اليوم الأحد، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T10:32+0000
2025-06-01T10:32+0000
العالم العربي
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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن هذه الزيارة تهدف إلى "تعزيز العلاقات الأخويّة والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك".وتعمل الإدارة الجديدة في سوريا على جذب الاستثمارات، وخاصة من دولة الخليج، بما يخدم إعادة الإعمار في البلاد، إذ وقّعت الخميس الماضي، مذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية في طليعتها شركة "أورباكون" القابضة القطرية، بمجال الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء في البلاد.
https://sarabic.ae/20250601/منحة-مالية-لجميع-العاملين-في-سوريا-بمناسبة-عيد-الأضحى-1101181917.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الكويت, أخبار الخليج
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الكويت, أخبار الخليج

الشرع يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

10:32 GMT 01.06.2025
© Photo / SANAاستقبال الرئيس السوري أحمد الشرع في الكويت
استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© Photo / SANA
تابعنا عبر
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والوفد المرافق له إلى دولة الكويت، اليوم الأحد، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن هذه الزيارة تهدف إلى "تعزيز العلاقات الأخويّة والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك".

وتأتي دعوة الشرع إلى الكويت، ضمن سلسلة زيارات رسمية أجراها خلال الأسابيع الماضية، إلى دول الخليج بهدف تعزيز العمل المشترك، بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها.

مصرف سوريا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
منحة مالية لجميع العاملين في سوريا بمناسبة عيد الأضحى
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وتشهد العلاقات بين دمشق ودول الخليج مرحلة جديدة من التقارب والتشبيك، حيث التقى الشرع، أمس السبت، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على رأس وفد رفيع المستوى، من وزارات الاستثمار والمالية والاقتصاد والطاقة السعودية.

وتعمل الإدارة الجديدة في سوريا على جذب الاستثمارات، وخاصة من دولة الخليج، بما يخدم إعادة الإعمار في البلاد، إذ وقّعت الخميس الماضي، مذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية في طليعتها شركة "أورباكون" القابضة القطرية، بمجال الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء في البلاد.
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