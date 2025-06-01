https://sarabic.ae/20250601/الشرع-يصل-إلى-الكويت-في-زيارة-رسمية-1101183413.html
الشرع يصل إلى الكويت في زيارة رسمية
الشرع يصل إلى الكويت في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والوفد المرافق له إلى دولة الكويت، اليوم الأحد، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T10:32+0000
2025-06-01T10:32+0000
2025-06-01T10:32+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن هذه الزيارة تهدف إلى "تعزيز العلاقات الأخويّة والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك".وتعمل الإدارة الجديدة في سوريا على جذب الاستثمارات، وخاصة من دولة الخليج، بما يخدم إعادة الإعمار في البلاد، إذ وقّعت الخميس الماضي، مذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية في طليعتها شركة "أورباكون" القابضة القطرية، بمجال الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء في البلاد.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الكويت, أخبار الخليج
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الكويت, أخبار الخليج
الشرع يصل إلى الكويت في زيارة رسمية
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والوفد المرافق له إلى دولة الكويت، اليوم الأحد، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن هذه الزيارة تهدف إلى "تعزيز العلاقات الأخويّة والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك".
وتأتي دعوة الشرع إلى الكويت، ضمن سلسلة زيارات رسمية أجراها خلال الأسابيع الماضية، إلى دول الخليج بهدف تعزيز العمل المشترك، بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها.
وتشهد العلاقات بين دمشق ودول الخليج مرحلة جديدة من التقارب والتشبيك، حيث التقى الشرع، أمس السبت، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على رأس وفد رفيع المستوى، من وزارات الاستثمار والمالية والاقتصاد والطاقة السعودية.
وتعمل الإدارة الجديدة في سوريا على جذب الاستثمارات، وخاصة من دولة الخليج، بما يخدم إعادة الإعمار في البلاد، إذ وقّعت الخميس الماضي، مذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية
في طليعتها شركة "أورباكون" القابضة القطرية، بمجال الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء في البلاد.