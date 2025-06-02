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نفوق جماعي غامض لأسماك النجف في العراق
نفوق جماعي غامض لأسماك النجف في العراق
سبوتنيك عربي
اكتنف الغموض مدينة النجف العراقية، وذلك بعد نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في ظاهرة غريبة أثارت قلق المواطنين العراقيين. 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T09:04+0000
2025-06-02T09:04+0000
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أثارت الظاهرة قلق المواطنين العراقيين بعد نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في هور ابن نجم في محافظة النجف، مطالبين الجهات ذات العلاقة بالتدخل السريع لإيجاد الحلول المناسبة.وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، نقلا عن مدير بيئة محافظة النجف جمال عبد زيد، قوله: "وردتنا شكاوى كثيرة من المواطنين ومجموعة من المسؤولين حول نفوق الأسماك في هور ابن نجم".وتابع مدير بيئة محافظة النجف أنه "من المبكر الحديث حول الأسباب الحقيقية للنفوق، لكن ربما تكون بسبب انحسار المياه والجفاف الموجود لاسيما وأن أذناب الجداول المتصلة بهور ابن نجم، والتي هي نهايات أنهار، وفي الغالب خلال هذه المواسم تشح فيها المياه وتكون راكدة، ما يؤدي إلى نفوق الأسماك التي تحتاج إلى الأوكسجين المذاب في الماء".وخلص إلى أن "السبب الآخر ربما يعود إلى أفعال بعض الصيادين من خلال الصيد بطرق الكهرباء أو بمواد سمية بفعل متعمد".غضب المعلمين يجتاح العراق... اعتقالات ودعاوى قضائية تلاحق المتظاهرينالبنك المركزي العراقي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي عن الورقية
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منوعات, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
منوعات, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

نفوق جماعي غامض لأسماك النجف في العراق

09:04 GMT 02.06.2025
© AFP 2023 / JENS BUTTNERسمك الرنجة
سمك الرنجة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© AFP 2023 / JENS BUTTNER
تابعنا عبر
اكتنف الغموض مدينة النجف العراقية، وذلك بعد نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في ظاهرة غريبة أثارت قلق المواطنين العراقيين.
أثارت الظاهرة قلق المواطنين العراقيين بعد نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في هور ابن نجم في محافظة النجف، مطالبين الجهات ذات العلاقة بالتدخل السريع لإيجاد الحلول المناسبة.
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، نقلا عن مدير بيئة محافظة النجف جمال عبد زيد، قوله: "وردتنا شكاوى كثيرة من المواطنين ومجموعة من المسؤولين حول نفوق الأسماك في هور ابن نجم".

وأضاف عبد زيد أنه "بناء على ذلك تم تشكيل فريق عمل كشفي متخصص للذهاب إلى الموقع وسيتم التواصل مع بقية الدوائر ذات الشأن للوقوف على الأسباب الحقيقية".

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وتابع مدير بيئة محافظة النجف أنه "من المبكر الحديث حول الأسباب الحقيقية للنفوق، لكن ربما تكون بسبب انحسار المياه والجفاف الموجود لاسيما وأن أذناب الجداول المتصلة بهور ابن نجم، والتي هي نهايات أنهار، وفي الغالب خلال هذه المواسم تشح فيها المياه وتكون راكدة، ما يؤدي إلى نفوق الأسماك التي تحتاج إلى الأوكسجين المذاب في الماء".
وخلص إلى أن "السبب الآخر ربما يعود إلى أفعال بعض الصيادين من خلال الصيد بطرق الكهرباء أو بمواد سمية بفعل متعمد".
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