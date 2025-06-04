https://sarabic.ae/20250604/سوريا-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-للتعاون-بمجال-أمن-الغذاء-ومكافحة-السرطان-1101317107.html
سوريا توقع مذكرة تفاهم مع وكالة الطاقة الذرية للتعاون بمجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان
سوريا توقع مذكرة تفاهم مع وكالة الطاقة الذرية للتعاون بمجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان
سبوتنيك عربي
وقعت سوريا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون في مجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان. 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T16:54+0000
2025-06-04T16:54+0000
2025-06-04T16:54+0000
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وكالة الطاقة الذرية
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وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية، على موقعها الإلكتروني: "وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يوقع مذكرة تفاهم مع رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التعاون في مجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان من خلال مبادرتي "الذرة من أجل الغذاء" و "أشعة الأمل" التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية".وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الخارجية السورية، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، التقى مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في العاصمة دمشق.وفي نيسان/أبريل الماضي، أكد غروسي التزام الوكالة بدعم سوريا في مجالات حيوية مثل الطب والزراعة، بالإضافة إلى تطبيقات سلمية أخرى تتماشى مع التطورات الحديثة.السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا مشتركا للقطاع العام في سورياالبنك الدولي: السعودية وقطر تسددان ديون سوريا البالغة نحو 15.5 مليون دولار
https://sarabic.ae/20250604/بطلب-من-تبون-الجزائر-ترسل-فريقا-متخصصا-لدعم-قطاع-الكهرباء-في-سوريا-1101316505.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, وكالة الطاقة الذرية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, وكالة الطاقة الذرية
سوريا توقع مذكرة تفاهم مع وكالة الطاقة الذرية للتعاون بمجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان
وقعت سوريا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون في مجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان.
وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية، على موقعها الإلكتروني: "وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يوقع مذكرة تفاهم مع رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التعاون في مجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان من خلال مبادرتي "الذرة من أجل الغذاء" و "أشعة الأمل" التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الخارجية السورية
، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، التقى مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في العاصمة دمشق.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أكد غروسي التزام الوكالة بدعم سوريا في مجالات حيوية مثل الطب والزراعة، بالإضافة إلى تطبيقات سلمية أخرى تتماشى مع التطورات الحديثة.