https://sarabic.ae/20250606/واشنطن-تفرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-1101395793.html

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

سبوتنيك عربي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكة واسعة تضم أفرادا وكيانات، قالت إنها "مرتبطة بدعم أنشطة إيرانية محظورة. 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T14:43+0000

2025-06-06T14:43+0000

2025-06-06T14:43+0000

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أعلن ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أشار إلى أن العقوبات شملت أفرادا وشركات في إيران والإمارات والصين والمملكة المتحدة وهونغ كونغ.وطالت العقوبات 10 أفراد يحمل بعضهم جنسيات مزدوجة، وتركّز نشاطهم في طهران ومدن إيرانية أخرى، إضافة إلى لندن ودبي.وبحسب الأمر التنفيذي الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن، فإن جميع من شملتهم العقوبات متهمين من قبل واشنطن بممارسة أنشطة غير مشروعة لدعم إيران.وإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات الأمريكية كيانات تجارية في عدد من الدول بعضها شركات تم تسجيلها خلال 2024، وهو ما يعكس استمرارية النشاط رغم العقوبات السابقة.وبحسب البيان، فإن أنشطة الكيانات المستهدفة شملت التجارة العامة والبتروكيماويات وتحويل الأموال والخدمات اللوجستية.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وأخيرا بدأت مفاوضات ثنائية بين الدولتين في مسقط وروما، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن تتخلى عن حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية.وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.

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