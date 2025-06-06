https://sarabic.ae/20250606/واشنطن-تفرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-1101395793.html
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران
سبوتنيك عربي
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكة واسعة تضم أفرادا وكيانات، قالت إنها "مرتبطة بدعم أنشطة إيرانية محظورة. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T14:43+0000
2025-06-06T14:43+0000
2025-06-06T14:43+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
أعلن ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أشار إلى أن العقوبات شملت أفرادا وشركات في إيران والإمارات والصين والمملكة المتحدة وهونغ كونغ.وطالت العقوبات 10 أفراد يحمل بعضهم جنسيات مزدوجة، وتركّز نشاطهم في طهران ومدن إيرانية أخرى، إضافة إلى لندن ودبي.وبحسب الأمر التنفيذي الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن، فإن جميع من شملتهم العقوبات متهمين من قبل واشنطن بممارسة أنشطة غير مشروعة لدعم إيران.وإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات الأمريكية كيانات تجارية في عدد من الدول بعضها شركات تم تسجيلها خلال 2024، وهو ما يعكس استمرارية النشاط رغم العقوبات السابقة.وبحسب البيان، فإن أنشطة الكيانات المستهدفة شملت التجارة العامة والبتروكيماويات وتحويل الأموال والخدمات اللوجستية.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وأخيرا بدأت مفاوضات ثنائية بين الدولتين في مسقط وروما، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن تتخلى عن حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية.وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20250525/مسؤول-أمريكي-واشنطن-تدرس-تخفيف-بعض-العقوبات-على-إيران-1100954203.html
https://sarabic.ae/20250501/إيران-تصدر-بيانا-ىشديد-اللهجة-بشأن-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-على-كيانات-تابعة-لها-1100072138.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_63:0:1371:981_1920x0_80_0_0_8d1fbb7a9d88571a082249b9afd25d49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكة واسعة تضم أفرادا وكيانات، قالت إنها "مرتبطة بدعم أنشطة إيرانية محظورة.
أعلن ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أشار إلى أن العقوبات شملت أفرادا وشركات في إيران
والإمارات والصين والمملكة المتحدة وهونغ كونغ.
وطالت العقوبات 10 أفراد يحمل بعضهم جنسيات مزدوجة، وتركّز نشاطهم في طهران ومدن إيرانية أخرى، إضافة إلى لندن ودبي.
وبحسب الأمر التنفيذي الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن، فإن جميع من شملتهم العقوبات متهمين من قبل واشنطن بممارسة أنشطة غير مشروعة لدعم إيران.
وإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات
الأمريكية كيانات تجارية في عدد من الدول بعضها شركات تم تسجيلها خلال 2024، وهو ما يعكس استمرارية النشاط رغم العقوبات السابقة.
وبحسب البيان، فإن أنشطة الكيانات المستهدفة شملت التجارة العامة والبتروكيماويات وتحويل الأموال والخدمات اللوجستية.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية
، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وأخيرا بدأت مفاوضات ثنائية بين الدولتين في مسقط وروما، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن تتخلى عن حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية.
وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.