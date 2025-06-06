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https://sarabic.ae/20250606/واشنطن-تفرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-1101395793.html
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران
سبوتنيك عربي
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكة واسعة تضم أفرادا وكيانات، قالت إنها "مرتبطة بدعم أنشطة إيرانية محظورة. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T14:43+0000
2025-06-06T14:43+0000
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أعلن ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أشار إلى أن العقوبات شملت أفرادا وشركات في إيران والإمارات والصين والمملكة المتحدة وهونغ كونغ.وطالت العقوبات 10 أفراد يحمل بعضهم جنسيات مزدوجة، وتركّز نشاطهم في طهران ومدن إيرانية أخرى، إضافة إلى لندن ودبي.وبحسب الأمر التنفيذي الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن، فإن جميع من شملتهم العقوبات متهمين من قبل واشنطن بممارسة أنشطة غير مشروعة لدعم إيران.وإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات الأمريكية كيانات تجارية في عدد من الدول بعضها شركات تم تسجيلها خلال 2024، وهو ما يعكس استمرارية النشاط رغم العقوبات السابقة.وبحسب البيان، فإن أنشطة الكيانات المستهدفة شملت التجارة العامة والبتروكيماويات وتحويل الأموال والخدمات اللوجستية.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وأخيرا بدأت مفاوضات ثنائية بين الدولتين في مسقط وروما، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن تتخلى عن حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية.وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20250525/مسؤول-أمريكي-واشنطن-تدرس-تخفيف-بعض-العقوبات-على-إيران-1100954203.html
https://sarabic.ae/20250501/إيران-تصدر-بيانا-ىشديد-اللهجة-بشأن-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-على-كيانات-تابعة-لها-1100072138.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

14:43 GMT 06.06.2025
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكة واسعة تضم أفرادا وكيانات، قالت إنها "مرتبطة بدعم أنشطة إيرانية محظورة.
أعلن ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أشار إلى أن العقوبات شملت أفرادا وشركات في إيران والإمارات والصين والمملكة المتحدة وهونغ كونغ.
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
مسؤول أمريكي: واشنطن تدرس تخفيف بعض العقوبات على إيران
25 مايو, 12:37 GMT
وطالت العقوبات 10 أفراد يحمل بعضهم جنسيات مزدوجة، وتركّز نشاطهم في طهران ومدن إيرانية أخرى، إضافة إلى لندن ودبي.
وبحسب الأمر التنفيذي الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن، فإن جميع من شملتهم العقوبات متهمين من قبل واشنطن بممارسة أنشطة غير مشروعة لدعم إيران.
وإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات الأمريكية كيانات تجارية في عدد من الدول بعضها شركات تم تسجيلها خلال 2024، وهو ما يعكس استمرارية النشاط رغم العقوبات السابقة.
وبحسب البيان، فإن أنشطة الكيانات المستهدفة شملت التجارة العامة والبتروكيماويات وتحويل الأموال والخدمات اللوجستية.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
إيران تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة على كيانات تابعة لها
1 مايو, 11:01 GMT
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وأخيرا بدأت مفاوضات ثنائية بين الدولتين في مسقط وروما، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن تتخلى عن حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية.
وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
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