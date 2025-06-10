https://sarabic.ae/20250610/الخارجية-الروسية-موسكو-وواشنطن-تجريان-مباحثات-بشأن-قضايا-الشرق-الأوسط-1101512585.html
الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن تجريان مباحثات بشأن قضايا الشرق الأوسط
الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن تجريان مباحثات بشأن قضايا الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا والولايات المتحدة تجريان مباحثات حول قضايا تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك... 10.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ريابكوف للصحفيين: "الموضوع الثالث في جدول أعمالنا هو القضايا الدولية، ومنها ملفات كبرى مثل الشرق الأوسط، وبالتأكيد هناك نقاشات جارية حول البرنامج النووي الإيراني". وأوضح ريابكوف أن من بين القضايا المطروحة أيضا مسألة "زيادة المسؤولية" التي تتحملها الأطراف الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، للضغط على كييف من أجل التوصل إلى تسوية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الميدانية والتوجهات التي طرحها الرئيس الروسي، والتي وردت في المذكرة التي تم تسليمها للجانب الأوكراني في إسطنبول.وقال ريابكوف للصحفيين، إن موسكو ستسعى للحصول على رد أوضح من واشنطن على مقترحاتها باستئناف حركة النقل الجوي وإعادة الممتلكات الدبلوماسية.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة عادت إلى طبيعتها.وأشارت زاخاروفا تعليقا على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أنها ليست مسألة سهلة، لكنها تسير على عدة مسارات، وعلى وجه الخصوص، يجري العمل بشكل محدد على تحسين عمل السفارات.انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبولالخارجية الأمريكية تكشف نتائج المحادثات مع الوفد الروسي في إسطنبول
https://sarabic.ae/20250610/موسكو-الجولة-الثالثة-من-المشاورات-مع-واشنطن-بشأن-القضايا-الثنائية-تعقد-قريبا-جدا--1101511268.html
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روسيا, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, لبنان, غزة, واشنطن
روسيا, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, لبنان, غزة, واشنطن
الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن تجريان مباحثات بشأن قضايا الشرق الأوسط
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا والولايات المتحدة تجريان مباحثات حول قضايا تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.
وقال ريابكوف للصحفيين: "الموضوع الثالث في جدول أعمالنا هو القضايا الدولية، ومنها ملفات كبرى مثل الشرق الأوسط، وبالتأكيد هناك نقاشات جارية حول البرنامج النووي الإيراني".
وأشار المسؤول الروسي إلى أن كل مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، تؤدي إلى توجيهات جديدة للعمل في المسارات التي تم الاتفاق عليها بين الزعيمين.
وأوضح ريابكوف أن من بين القضايا المطروحة أيضا مسألة "زيادة المسؤولية" التي تتحملها الأطراف الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، للضغط على كييف من أجل التوصل إلى تسوية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الميدانية والتوجهات التي طرحها الرئيس الروسي، والتي وردت في المذكرة التي تم تسليمها للجانب الأوكراني في إسطنبول.
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن الجولة الثالثة من المشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا الثنائية ستعقد قريبا جدا.
وقال ريابكوف للصحفيين، إن موسكو ستسعى للحصول على رد أوضح من واشنطن على مقترحاتها باستئناف حركة النقل الجوي وإعادة الممتلكات الدبلوماسية.
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة عادت إلى طبيعتها.
وأشارت زاخاروفا تعليقا على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة
إلى أنها ليست مسألة سهلة، لكنها تسير على عدة مسارات، وعلى وجه الخصوص، يجري العمل بشكل محدد على تحسين عمل السفارات.