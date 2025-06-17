الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250617/الأدمغة-التي-تخترع-الألوان-ولغز-الطيور-التي-توجه-نفسها-1101750135.html
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
سبوتنيك عربي
اكتشف رواد فضاء أن القمر مغطى بحبيبات زجاجية برتقالية صغيرة، والآن نعرف السبب أخيرًا. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T13:47+0000
2025-06-17T13:47+0000
راديو
مرايا العلوم
مصر
القمر
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الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
سبوتنيك عربي
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
فستان "تارخان"، أقدم زي معروف في العالم ارتداه المصريون القدماء في جنازة قبل 5000 عام.. كيف تعرف الطيور المهاجرة إلى أين تتجه؟ هل اللون البنفسجي موجود حقًا؟ أم هل الألوان جميعها من اختراع أدمغتنا؟العالم مليء باللون البنفسجي من زهور اللافندر، وحجر الأميثيست والخوخ والباذنجان وفراشات الإمبراطور البنفسجية، لكن إذا نظرت بعناية إلى الجزء المرئي من الطيف الكهرومغناطيسي، ستلاحظ أن اللون البنفسجي (المختلف عن درجات الأزرق مثل البنفسجي والنيلي) غائب تمامًا.والسبب هو أن اللون البنفسجي قد يكون من صنع أدمغتنا، فهو موجود فقط بسبب الطريقة التي يعالج بها الدماغ الألوان.قد تكشف الحبيبات الزجاجية البرتقالية الصغيرة، التي عُثر عليها على سطح القمر، خلال بعثات "أبولو"، عن فصل مجهول من تاريخ البراكين القمرية.قبل أكثر من 5 آلاف عام، صنع ناسج مصري فستانًا بسيطًا من الكتان، دون أن يدرك كم من الوقت سيبقى هذا الفستان. يعود تاريخ فستان "تارخان"، وفقًا للتحليل بالكربون المشع، إلى الفترة بين 3482 و3102 قبل الميلاد، ما يجعله أقدم قطعة ملابس معقدة معروفة في العالم، أي قطعة ملابس تم قصها وتفصيلها بدلاً من أن تكون ملفوفة أو مُعلقة.عندما تبدأ الطيور رحلاتها الملحمية في الهجرة، كيف تعرف إلى أين تتجه؟تمتلك الطيور ترسانة من الحواس تستخدمها لتوجيه نفسها، بعضها مألوف لدينا، وبعضها لا يزال يفوق فهمنا البشري.
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مرايا العلوم, مصر, القمر, аудио
مرايا العلوم, مصر, القمر, аудио

الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها

13:47 GMT 17.06.2025
راديو
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
تابعنا عبر
اكتشف رواد فضاء أن القمر مغطى بحبيبات زجاجية برتقالية صغيرة، والآن نعرف السبب أخيرًا.
فستان "تارخان"، أقدم زي معروف في العالم ارتداه المصريون القدماء في جنازة قبل 5000 عام.. كيف تعرف الطيور المهاجرة إلى أين تتجه؟ هل اللون البنفسجي موجود حقًا؟ أم هل الألوان جميعها من اختراع أدمغتنا؟
العالم مليء باللون البنفسجي من زهور اللافندر، وحجر الأميثيست والخوخ والباذنجان وفراشات الإمبراطور البنفسجية، لكن إذا نظرت بعناية إلى الجزء المرئي من الطيف الكهرومغناطيسي، ستلاحظ أن اللون البنفسجي (المختلف عن درجات الأزرق مثل البنفسجي والنيلي) غائب تمامًا.
والسبب هو أن اللون البنفسجي قد يكون من صنع أدمغتنا، فهو موجود فقط بسبب الطريقة التي يعالج بها الدماغ الألوان.
فهل يعني ذلك أن اللون البنفسجي غير موجود حقًا؟ ليس بالضرورة. تكمن الإجابة في الطريقة المذهلة التي تدرك بها أدمغتنا وتدمج الأطوال الموجية المختلفة في الطيف المرئي. إذن، هل الألوان حقيقية من الأساس؟
قد تكشف الحبيبات الزجاجية البرتقالية الصغيرة، التي عُثر عليها على سطح القمر، خلال بعثات "أبولو"، عن فصل مجهول من تاريخ البراكين القمرية.

عندما خطا رواد "أبولو" أولى خطواتهم على سطح القمر، توقعوا أن يجدوا صخورًا وغبارًا باللون الرمادي، لكن ما لم يتوقعوه هو اكتشاف شيء بدا سحريًا تقريبًا، حبيبات زجاجية صغيرة برتقالية لامعة متناثرة على سطح القمر مثل أحجار كريمة مجهرية. هذه الحبيبات، التي يقل حجم كل منها عن حبة رمل، هي في الواقع كبسولات زمنية تعود إلى مليارات السنين عندما كان القمر نشطًا بركانيًا وضئيلاً.

قبل أكثر من 5 آلاف عام، صنع ناسج مصري فستانًا بسيطًا من الكتان، دون أن يدرك كم من الوقت سيبقى هذا الفستان. يعود تاريخ فستان "تارخان"، وفقًا للتحليل بالكربون المشع، إلى الفترة بين 3482 و3102 قبل الميلاد، ما يجعله أقدم قطعة ملابس معقدة معروفة في العالم، أي قطعة ملابس تم قصها وتفصيلها بدلاً من أن تكون ملفوفة أو مُعلقة.
عندما تبدأ الطيور رحلاتها الملحمية في الهجرة، كيف تعرف إلى أين تتجه؟
تمتلك الطيور ترسانة من الحواس تستخدمها لتوجيه نفسها، بعضها مألوف لدينا، وبعضها لا يزال يفوق فهمنا البشري.
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